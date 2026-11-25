Мясорубка может остаться в шкафу: десять необычных начинок для домашних пельменей без мяса
Пельмени принято считать территорией мясного фарша, но на деле это всего лишь удобная форма для любой сочной начинки. Когда мы убираем мясо, блюдо перестает быть просто сытным обедом и превращается в игру текстур: от хрустящей редьки и упругого краба до нежного рикотто с базиликом. Главное здесь — не превращать овощи в однородную кашу, а сохранить характер продукта, чтобы в каждом укусе чувствовалась конкретика.
Рыбные вариации: от северной классики до высокой кухни
Северный подход к рыбным пельменям — это сочетание щуки с жирным салом и картофелем. Такой состав делает начинку плотной, сытной и по-домашнему уютной.
Пельмени с щукой
Время приготовления: 1 час 15 минут (на 8 порций)
- Для теста: мука пшеничная — 600 г, вода — 220 мл, яйцо — 1 шт., соль — на кончике ножа.
- Для начинки: щука — 1 кг, сало соленое — 150 г, лук репчатый — 150 г, картофель — 100 г, хлеб пшеничный — 100 г, соль и черный молотый перец — по вкусу.
- Муку просеять, сделать углубление, влить взбитое с солью яйцо и 2 ст. л. холодной воды. Замесить тесто, постепенно добавляя оставшуюся воду, до гладкости (около 15 минут). Оставить в пакете при комнатной температуре на 30 минут.
- Хлебный мякиш замочить в воде. Картофель натереть на мелкой терке, сало нарезать кубиками, лук — четвертинками.
- Филе щуки очистить от костей. Пропустить рыбу, сало и лук через мясорубку. Добавить отжатый картофель и хлеб. Посолить, поперчить.
- Раскатать тесто, вырезать кружочки, наполнить начинкой и защипнуть края.
- Варить в кипящей подсоленной воде около 5 минут после всплытия.
Интересно: если добавить в воду при варке лавровый лист, горошины душистого перца и укроп, аромат рыбы станет более глубоким.
Для тех, кто ищет более изысканный вариант, подойдут черные пельмени с форелью. Здесь акцент смещается на визуальный контраст и сливочность.
Черные пельмени с красной рыбой
Время приготовления: 2 часа (на 5 порций)
- Для теста: мука пшеничная — 400 г, чернила каракатицы — 10 г, яйцо — 1 шт., растительное масло — 1 ст. л., вода — 160 мл, соль — по вкусу.
- Для начинки: филе форели — 400 г, лук репчатый — 100 г, укроп — 20 г, сливки 30% — 50 мл, растительное масло — 1 ст. л., соль и черный молотый перец — по вкусу.
- Развести чернила каракатицы в воде. Смешать с яйцом и растительным маслом, постепенно всыпать муку и замесить плотное тесто. Оставить отдыхать.
- Лук обжарить до золотистого цвета. Укроп мелко нарезать.
- Филе форели очистить от костей и кожи, порубить ножом или пропустить через крупную решетку мясорубки.
- Смешать рыбный фарш с луком, укропом, сливками, солью и перцем.
- Раскатать тесто (толщиной около 2 мм), вырезать кружки, сформировать пельмени.
- Варить в подсоленной воде 7-10 минут.
Еще один вариант с рыбой — запекание в горшочках, где пельмени объединяются с грибным соусом.
Рыбные пельмени в горшочках
Время приготовления: 1 час 30 минут (на 6 порций)
- Для теста: мука пшеничная — 400 г, вода — 160 мл, растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л.
- Для начинки: филе судака — 400 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сливочное масло — 80 г, соль и черный перец — по вкусу.
- Для соуса: шампиньоны — 250 г, лук репчатый — 1 шт., оливковое масло — 2 ст. л., сметана — 200 г, укроп сушеный — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу.
- Морковь натереть и обжарить на сливочном масле до мягкости.
- Филе судака пропустить через мясорубку вместе с луком, добавить остывшую морковь, соль и перец.
- Замесить тесто из муки, соли, кипятка и масла. Оставить на 20 минут.
- Сформировать пельмени, отварить 2 минуты после всплытия.
- Обжарить шампиньоны с луком около 10 минут.
- Смешать отваренные пельмени с грибами, сметаной и укропом. Разложить по горшочкам и запекать при 200 °C около 30 минут.
Овощные и сырные решения
Когда речь идет о сыре, лучше всего работает сочетание разных текстур: например, мягкой рикотты и твердого пармезана. В итальянском варианте (равиоли) это подчеркивается свежим базиликом.
Пельмени с сыром и базиликом
Время приготовления: 30 минут (на 4 порции)
- Для теста: мука пшеничная — 2 стакана, яйца — 3 шт. + 1 желток, оливковое масло — 2 ч. л., морская соль — ½ ч. л.
- Для начинки: рикотта — 150 г, маскарпоне — 100 г, пармезан — 50 г, яйцо — 1 шт., базилик — 3 веточки, соль и черный перец — по вкусу.
- Для подачи: базилик, растопленное сливочное масло, тертый пармезан.
- Замесить тесто из муки, соли, яиц, желтка и масла. Оставить на 10 минут, затем вымешивать тыльной стороной ладони, снова дать отдохнуть (итоговый отдых до 40 мин при комнатной температуре или до 12 ч в холодильнике).
- Из рикотты отжать лишнюю жидкость через полотенце. Смешать с маскарпоне, тертым пармезаном, яйцом и нарезанным базиликом. Посолить, поперчить, охладить в холодильнике 15 минут.
- Раскатать тесто в пласты (1,5-2 мм). Выложить начинку на один пласт, накрыть вторым, удалив пузырьки воздуха. Вырезать кружками диаметром 5 см.
- Варить в подсоленной воде 2-3 минуты после повторного закипания. Полить маслом, посыпать пармезаном и базиликом.
Особенно интересны старинные рецепты, такие как пельмени с черной редькой. Острота корнеплода здесь уравновешивается сладостью обжаренного лука.
Постные пельмени с редькой
Время приготовления: 1 час 10 минут (на 4 порции)
- Для теста: мука пшеничная — 350 г, вода — 180 мл, растительное масло — 2 ст. л., соль — ½ ч. л.
- Для начинки: редька черная — 400 г, лук репчатый — 200 г, растительное масло — 4 ст. л., соль — ½ ч. л., черный перец — по вкусу.
- Замесить тесто из муки, соли, масла и кипятка. Оставить на 20 минут.
- Редьку натереть, посолить, оставить на 15 минут, затем тщательно отжать.
- Лук обжарить на масле до золотистого цвета (около 7 минут). Смешать горячий лук с маслом и редькой, поперчить.
- Сформировать пельмени из теста, варить 4-5 минут после всплытия. Полить растительным маслом.
Грибные начинки всегда выигрывают, если не перебивать их структуру блендером, оставляя кусочки грибов заметными.
Пельмени с грибами (и вариант с картофелем)
Для классической грибной версии (на 3 порции) используйте 450 г шампиньонов, обжаренных до испарения жидкости, и 2 золотистых луковицы. Измельчите массу блендером аккуратно, чтобы не получить пюре. Тесто: 300 г муки, 170 мл кипятка, 15 г масла и соль. Варить 2-3 минуты.
Если добавить к грибам (500 г) картофельное пюре (500 г) и пучок зеленого лука, получится более мягкий, "домашний" вкус. Для этого варианта рекомендуется тесто на сметане (500 г муки, 1 стакан воды, 3 ст. л. сметаны, 1 яйцо, 2 ст. л. масла, 1 ч. л. соли). Варить 7-10 минут.
Пельмени с квашеной капустой
Время приготовления: 1 час 20 минут (на 2 порции)
- Для теста: мука — 500 г, яйца — 2 шт., вода — 100 мл, соль — 5 г.
- Для начинки: квашеная капуста — 500 г, лук — 1 шт., укроп — 2 веточки, растительное масло — 20 мл, соль — 3 г, кориандр и черный перец — по 3 г.
- Замесить тесто из муки, яиц, соли и воды.
- Капусту отжать. Лук обжарить. Измельчить капусту, лук и укроп в блендере (или ножом), добавить специи.
- Сформировать пельмени, варить около 10 минут в воде с лавровым листом и перцем горошком.
Для тех, кто предпочитает морепродукты, подойдет сочетание крабового мяса с овощами.
Пельмени с крабовой начинкой
Время приготовления: 1 час 30 минут (на 3 порции)
- Для теста: мука — 500 г, яйца — 2 шт., подсоленная вода — 200 мл, растительное масло — 1 ст. л., соль — ½ ч. л.
- Для начинки: мясо краба — 100 г, шампиньоны — 200 г, болгарский перец — 1 шт., кунжут — 50 г, соевый соус, оливковое масло, черный перец.
- Замесить тесто, оставить на 20-30 минут.
- Обжарить нарезанные грибы и перец, добавить соевый соус.
- Смешать обжаренные овощи с нарезанным мясом краба и кунжутом.
- Сформировать пельмени, варить 5-7 минут после всплытия.
Завершает список вариант с творогом и шпинатом, где цвет теста создается за счет пюре из зелени (30 г шпината на 500 г муки и 2 яйца). Начинка состоит из 400 г творога 5% и 120 г бланшированного, отжатого и нарезанного шпината. Варить 5-7 минут.
Многие из этих сочетаний — особенно с редькой или капустой — просят добавить немного тмина или мускатного ореха, что придало бы начинке более теплый, пряный оттенок.
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