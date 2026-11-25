Пельмени принято считать территорией мясного фарша, но на деле это всего лишь удобная форма для любой сочной начинки. Когда мы убираем мясо, блюдо перестает быть просто сытным обедом и превращается в игру текстур: от хрустящей редьки и упругого краба до нежного рикотто с базиликом. Главное здесь — не превращать овощи в однородную кашу, а сохранить характер продукта, чтобы в каждом укусе чувствовалась конкретика.

Рыбные вариации: от северной классики до высокой кухни

Северный подход к рыбным пельменям — это сочетание щуки с жирным салом и картофелем. Такой состав делает начинку плотной, сытной и по-домашнему уютной.

Пельмени с щукой

Время приготовления: 1 час 15 минут (на 8 порций)

Для теста: мука пшеничная — 600 г, вода — 220 мл, яйцо — 1 шт., соль — на кончике ножа.

мука пшеничная — 600 г, вода — 220 мл, яйцо — 1 шт., соль — на кончике ножа. Для начинки: щука — 1 кг, сало соленое — 150 г, лук репчатый — 150 г, картофель — 100 г, хлеб пшеничный — 100 г, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Муку просеять, сделать углубление, влить взбитое с солью яйцо и 2 ст. л. холодной воды. Замесить тесто, постепенно добавляя оставшуюся воду, до гладкости (около 15 минут). Оставить в пакете при комнатной температуре на 30 минут. Хлебный мякиш замочить в воде. Картофель натереть на мелкой терке, сало нарезать кубиками, лук — четвертинками. Филе щуки очистить от костей. Пропустить рыбу, сало и лук через мясорубку. Добавить отжатый картофель и хлеб. Посолить, поперчить. Раскатать тесто, вырезать кружочки, наполнить начинкой и защипнуть края. Варить в кипящей подсоленной воде около 5 минут после всплытия.

Интересно: если добавить в воду при варке лавровый лист, горошины душистого перца и укроп, аромат рыбы станет более глубоким.

Для тех, кто ищет более изысканный вариант, подойдут черные пельмени с форелью. Здесь акцент смещается на визуальный контраст и сливочность.

Черные пельмени с красной рыбой

Время приготовления: 2 часа (на 5 порций)

Для теста: мука пшеничная — 400 г, чернила каракатицы — 10 г, яйцо — 1 шт., растительное масло — 1 ст. л., вода — 160 мл, соль — по вкусу.

мука пшеничная — 400 г, чернила каракатицы — 10 г, яйцо — 1 шт., растительное масло — 1 ст. л., вода — 160 мл, соль — по вкусу. Для начинки: филе форели — 400 г, лук репчатый — 100 г, укроп — 20 г, сливки 30% — 50 мл, растительное масло — 1 ст. л., соль и черный молотый перец — по вкусу.

Развести чернила каракатицы в воде. Смешать с яйцом и растительным маслом, постепенно всыпать муку и замесить плотное тесто. Оставить отдыхать. Лук обжарить до золотистого цвета. Укроп мелко нарезать. Филе форели очистить от костей и кожи, порубить ножом или пропустить через крупную решетку мясорубки. Смешать рыбный фарш с луком, укропом, сливками, солью и перцем. Раскатать тесто (толщиной около 2 мм), вырезать кружки, сформировать пельмени. Варить в подсоленной воде 7-10 минут.

Еще один вариант с рыбой — запекание в горшочках, где пельмени объединяются с грибным соусом.

Рыбные пельмени в горшочках

Время приготовления: 1 час 30 минут (на 6 порций)

Для теста: мука пшеничная — 400 г, вода — 160 мл, растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л.

мука пшеничная — 400 г, вода — 160 мл, растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л. Для начинки: филе судака — 400 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сливочное масло — 80 г, соль и черный перец — по вкусу.

филе судака — 400 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сливочное масло — 80 г, соль и черный перец — по вкусу. Для соуса: шампиньоны — 250 г, лук репчатый — 1 шт., оливковое масло — 2 ст. л., сметана — 200 г, укроп сушеный — 1 ч. л., соль и черный перец — по вкусу.

Морковь натереть и обжарить на сливочном масле до мягкости. Филе судака пропустить через мясорубку вместе с луком, добавить остывшую морковь, соль и перец. Замесить тесто из муки, соли, кипятка и масла. Оставить на 20 минут. Сформировать пельмени, отварить 2 минуты после всплытия. Обжарить шампиньоны с луком около 10 минут. Смешать отваренные пельмени с грибами, сметаной и укропом. Разложить по горшочкам и запекать при 200 °C около 30 минут.

Овощные и сырные решения

Когда речь идет о сыре, лучше всего работает сочетание разных текстур: например, мягкой рикотты и твердого пармезана. В итальянском варианте (равиоли) это подчеркивается свежим базиликом.

Пельмени с сыром и базиликом

Время приготовления: 30 минут (на 4 порции)

Для теста: мука пшеничная — 2 стакана, яйца — 3 шт. + 1 желток, оливковое масло — 2 ч. л., морская соль — ½ ч. л.

мука пшеничная — 2 стакана, яйца — 3 шт. + 1 желток, оливковое масло — 2 ч. л., морская соль — ½ ч. л. Для начинки: рикотта — 150 г, маскарпоне — 100 г, пармезан — 50 г, яйцо — 1 шт., базилик — 3 веточки, соль и черный перец — по вкусу.

рикотта — 150 г, маскарпоне — 100 г, пармезан — 50 г, яйцо — 1 шт., базилик — 3 веточки, соль и черный перец — по вкусу. Для подачи: базилик, растопленное сливочное масло, тертый пармезан.

Замесить тесто из муки, соли, яиц, желтка и масла. Оставить на 10 минут, затем вымешивать тыльной стороной ладони, снова дать отдохнуть (итоговый отдых до 40 мин при комнатной температуре или до 12 ч в холодильнике). Из рикотты отжать лишнюю жидкость через полотенце. Смешать с маскарпоне, тертым пармезаном, яйцом и нарезанным базиликом. Посолить, поперчить, охладить в холодильнике 15 минут. Раскатать тесто в пласты (1,5-2 мм). Выложить начинку на один пласт, накрыть вторым, удалив пузырьки воздуха. Вырезать кружками диаметром 5 см. Варить в подсоленной воде 2-3 минуты после повторного закипания. Полить маслом, посыпать пармезаном и базиликом.

Особенно интересны старинные рецепты, такие как пельмени с черной редькой. Острота корнеплода здесь уравновешивается сладостью обжаренного лука.

Постные пельмени с редькой

Время приготовления: 1 час 10 минут (на 4 порции)

Для теста: мука пшеничная — 350 г, вода — 180 мл, растительное масло — 2 ст. л., соль — ½ ч. л.

мука пшеничная — 350 г, вода — 180 мл, растительное масло — 2 ст. л., соль — ½ ч. л. Для начинки: редька черная — 400 г, лук репчатый — 200 г, растительное масло — 4 ст. л., соль — ½ ч. л., черный перец — по вкусу.

Замесить тесто из муки, соли, масла и кипятка. Оставить на 20 минут. Редьку натереть, посолить, оставить на 15 минут, затем тщательно отжать. Лук обжарить на масле до золотистого цвета (около 7 минут). Смешать горячий лук с маслом и редькой, поперчить. Сформировать пельмени из теста, варить 4-5 минут после всплытия. Полить растительным маслом.

Грибные начинки всегда выигрывают, если не перебивать их структуру блендером, оставляя кусочки грибов заметными.

Пельмени с грибами (и вариант с картофелем)

Для классической грибной версии (на 3 порции) используйте 450 г шампиньонов, обжаренных до испарения жидкости, и 2 золотистых луковицы. Измельчите массу блендером аккуратно, чтобы не получить пюре. Тесто: 300 г муки, 170 мл кипятка, 15 г масла и соль. Варить 2-3 минуты.

Если добавить к грибам (500 г) картофельное пюре (500 г) и пучок зеленого лука, получится более мягкий, "домашний" вкус. Для этого варианта рекомендуется тесто на сметане (500 г муки, 1 стакан воды, 3 ст. л. сметаны, 1 яйцо, 2 ст. л. масла, 1 ч. л. соли). Варить 7-10 минут.

Пельмени с квашеной капустой

Время приготовления: 1 час 20 минут (на 2 порции)

Для теста: мука — 500 г, яйца — 2 шт., вода — 100 мл, соль — 5 г.

мука — 500 г, яйца — 2 шт., вода — 100 мл, соль — 5 г. Для начинки: квашеная капуста — 500 г, лук — 1 шт., укроп — 2 веточки, растительное масло — 20 мл, соль — 3 г, кориандр и черный перец — по 3 г.

Замесить тесто из муки, яиц, соли и воды. Капусту отжать. Лук обжарить. Измельчить капусту, лук и укроп в блендере (или ножом), добавить специи. Сформировать пельмени, варить около 10 минут в воде с лавровым листом и перцем горошком.

Для тех, кто предпочитает морепродукты, подойдет сочетание крабового мяса с овощами.

Пельмени с крабовой начинкой

Время приготовления: 1 час 30 минут (на 3 порции)

Для теста: мука — 500 г, яйца — 2 шт., подсоленная вода — 200 мл, растительное масло — 1 ст. л., соль — ½ ч. л.

мука — 500 г, яйца — 2 шт., подсоленная вода — 200 мл, растительное масло — 1 ст. л., соль — ½ ч. л. Для начинки: мясо краба — 100 г, шампиньоны — 200 г, болгарский перец — 1 шт., кунжут — 50 г, соевый соус, оливковое масло, черный перец.

Замесить тесто, оставить на 20-30 минут. Обжарить нарезанные грибы и перец, добавить соевый соус. Смешать обжаренные овощи с нарезанным мясом краба и кунжутом. Сформировать пельмени, варить 5-7 минут после всплытия.

Завершает список вариант с творогом и шпинатом, где цвет теста создается за счет пюре из зелени (30 г шпината на 500 г муки и 2 яйца). Начинка состоит из 400 г творога 5% и 120 г бланшированного, отжатого и нарезанного шпината. Варить 5-7 минут.

Многие из этих сочетаний — особенно с редькой или капустой — просят добавить немного тмина или мускатного ореха, что придало бы начинке более теплый, пряный оттенок.