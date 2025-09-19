ИИ, магия и чёрные трипы: новый роман Пелевина снова путает реальность и кошмар

В России вышла долгожданная новинка Виктора Пелевина — роман "A Sinistra". Читатели получили возможность приобрести книгу 18 сентября в 20:25: она появилась как в печатных изданиях, так и в цифровом формате и в виде аудиокниги на платформе "Яндекс Книги". Для поклонников писателя это событие стало одним из главных литературных моментов осени.

Роман стал пятой частью вселенной Transhumanism inc., которую Пелевин развивает уже несколько лет. В новой истории автор обращается к темам искусственного интеллекта, общения с демонами и перемещений во времени. Главный герой — баночный детектив Маркус Зоргенфрей, работающий в подразделении "Бутик Левый Путь" корпорации TRANSHUMANISM INC. Бутик обслуживает состоятельных клиентов, предлагая им "черномагические трипы". Эти услуги держатся в тайне, ведь ни политик, ни банкир не захотят признаться, что беседуют с демонами в симуляциях.

Детективу предстоит примерить на себя роль итальянского чернокнижника XVI века, изучить древний гримуар и бросить вызов венецианским магам. На кону — его жизнь и душа.

Сравнение книг вселенной Transhumanism inc.

Название Год выхода Основные темы Главный герой "iPhuck 10" 2017 Искусственный интеллект, искусство, будущее Полицейский-ИИ Порфирий Петрович "Secret Views" 2019 Виртуальная реальность, власть Несколько персонажей в параллельных сюжетах "Transhumanism inc." 2020 Корпорации, магия, технологии Сотрудники корпорации "KGBT+" 2022 Шпионаж, виртуальные миры, трансформация Спецагенты в цифровой реальности "A Sinistra" 2024 Демоны, ИИ, магия, путешествия во времени Маркус Зоргенфрей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать знакомство с Пелевиным с середины цикла.

Последствие: возможна потеря части контекста.

Альтернатива: прочесть "iPhuck 10" или "Transhumanism inc." для ввода в мир.

Ошибка: игнорировать аудиоверсию.

Последствие: упущение удобного способа восприятия.

Альтернатива: попробовать прослушивание — особенно в дороге.

Ошибка: ждать, что роман будет лёгким.

Последствие: разочарование у неподготовленного читателя.

Альтернатива: воспринимать текст как интеллектуальное путешествие с философским подтекстом.

А что если…

А что если Маркус Зоргенфрей — не просто персонаж книги, а отражение современных страхов перед искусственным интеллектом? В мире, где технологии тесно переплетаются с мифологией и магией, возникает вопрос: способны ли люди управлять тем, что сами создают, или же играют в игры, чьи правила диктуют другие силы?

FAQ

Как выбрать версию книги?

Если вам важна скорость, берите электронный вариант. Для коллекции — печатный. Аудиокнига подойдёт тем, кто любит слушать истории в дороге.

Сколько стоит "A Sinistra"?

Цены различаются: электронная версия дешевле, печатная — дороже, а аудиокнига доступна по подписке.

Что лучше — читать или слушать?

Это зависит от привычек. Тексты Пелевина сложны, поэтому чтение даёт больше времени на размышления. Но аудио открывает книгу для нового восприятия.

Мифы и правда

Миф: книги Пелевина читают только философы.

Правда: его романы находят отклик и у любителей фантастики, и у поклонников мистики.

Миф: все книги цикла связаны напрямую.

Правда: они объединены атмосферой и темами, но каждая история самостоятельна.

Миф: в "A Sinistra" слишком много мистики.

Правда: роман сочетает мистику с технологиями и современными реалиями.

