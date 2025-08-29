Секретный ингредиент для идеального салата: что скрывается за простотой рецепта

Что может быть лучше лёгкого, но сытного салата, который готовится буквально за считанные минуты? Этот рецепт сочетает в себе свежесть овощей, пикантность ветчины и нежность яиц — идеально для любого повода, будь то праздничный ужин или обычный день.

Преимущества блюда

Готовится быстро и просто.

Все ингредиенты доступны и недороги.

Сбалансированный вкус, который понравится всем.

Ингредиенты

Пекинская капуста — 300 г.

Ветчина — 100 г.

Огурцы — 200 г.

Яйца — 2 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Соль — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Возьмите небольшую пекинскую капусту — для салата хватит примерно трети кочана. Выбирайте качественную ветчину и свежие огурцы среднего размера с пупырышками — они самые ароматные!

Тщательно промойте капусту, удалите верхние листья. Нарежьте её тонкой соломкой. Если пекинской капусты нет, подойдёт обычная молодая капуста или любой листовой салат. Вымойте огурцы, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Обязательно попробуйте огурец: горький плод испортит всё блюдо.

Нарежьте ветчину небольшими кубиками. Её можно заменить варёной колбасой или отварной курицей. Сварите яйца вкрутую, охладите, очистите и измельчите. Смешайте все ингредиенты, посолите (учитывайте солёность ветчины и майонеза). Заправьте майонезом. Для более лёгкого варианта используйте сметану или натуральный йогурт.

Подавайте в салатнике или порционных креманках.