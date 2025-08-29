Секретный ингредиент для идеального салата: что скрывается за простотой рецепта
Что может быть лучше лёгкого, но сытного салата, который готовится буквально за считанные минуты? Этот рецепт сочетает в себе свежесть овощей, пикантность ветчины и нежность яиц — идеально для любого повода, будь то праздничный ужин или обычный день.
Преимущества блюда
- Готовится быстро и просто.
- Все ингредиенты доступны и недороги.
- Сбалансированный вкус, который понравится всем.
Ингредиенты
- Пекинская капуста — 300 г.
- Ветчина — 100 г.
- Огурцы — 200 г.
- Яйца — 2 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу.
Пошаговое приготовление
Возьмите небольшую пекинскую капусту — для салата хватит примерно трети кочана. Выбирайте качественную ветчину и свежие огурцы среднего размера с пупырышками — они самые ароматные!
Тщательно промойте капусту, удалите верхние листья. Нарежьте её тонкой соломкой. Если пекинской капусты нет, подойдёт обычная молодая капуста или любой листовой салат. Вымойте огурцы, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. Обязательно попробуйте огурец: горький плод испортит всё блюдо.
Нарежьте ветчину небольшими кубиками. Её можно заменить варёной колбасой или отварной курицей. Сварите яйца вкрутую, охладите, очистите и измельчите. Смешайте все ингредиенты, посолите (учитывайте солёность ветчины и майонеза). Заправьте майонезом. Для более лёгкого варианта используйте сметану или натуральный йогурт.
Подавайте в салатнике или порционных креманках.
