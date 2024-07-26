Китайская Народная Республика не собирается как-либо вовлекаться в 60-ые выборы президента в истории Штатов, которые должны состояться в конце этой осени. Такого же отношения КНР ждёт и от США, включая и "тайваньский вопрос". Об этом сообщил китайский дипломат, который является 12-м послом Китая в Соединенных Штатах, Се Фэн, информирует РИА Новости.

По словам дипломата, Китайская Народная Республика хочет быть товарищем и партнёром Соединённых Штатов Америки. Он также сообщил, что они никак не играют против Штатов и не собираются вовлекаться в их внутренние дела, в том числе в осенние выборы главы США.

Китайский дипломат также акцентировал внимание на том, что столица КНР ждёт подобного отношения и со стороны Штатов, включая и "тайваньский вопрос", имея в виду обострение отношений между Китаем и Тайванем.

Фото: Flickr / Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)