Как избежать проблем с тазовым дном: простое правило для женщин

Некоторые считают, что мочеиспускание в душе — это удобно и даже гигиенично. Однако физиотерапевт Мария Перес в беседе с Infosalus предупредила: для женщин эта привычка может обернуться проблемами со здоровьем.

Неправильная работа мышц и мочевого пузыря

По словам специалиста, в положении стоя женщина не может полностью расслабить мышцы тазового дна и активировать детрузор — мышцу, которая отвечает за выведение мочи.

Со временем это может привести к нарушению естественного процесса опорожнения мочевого пузыря.

Как формируется условный рефлекс

Перес отметила и другую опасность: тело постепенно привыкает к звуку льющейся воды. В результате при его слышании у женщины может возникать непроизвольное подтекание мочи.

Особенно уязвимы в этом плане:

женщины после родов,

женщины в период менопаузы,

те, у кого уже ослаблены мышцы тазового дна.

Вывод

На первый взгляд безобидная привычка может привести к дискомфорту и нарушению работы мочевого пузыря. Чтобы избежать проблем, эксперты советуют полностью опорожнять его только в правильном положении — сидя.