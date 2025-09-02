Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by marya is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована вчера в 23:19

Как избежать проблем с тазовым дном: простое правило для женщин

Врач Перес: мочеиспускание под душем у женщин нарушает работу мышц тазового дна

Некоторые считают, что мочеиспускание в душе — это удобно и даже гигиенично. Однако физиотерапевт Мария Перес в беседе с Infosalus предупредила: для женщин эта привычка может обернуться проблемами со здоровьем.

Неправильная работа мышц и мочевого пузыря
По словам специалиста, в положении стоя женщина не может полностью расслабить мышцы тазового дна и активировать детрузор — мышцу, которая отвечает за выведение мочи.

Со временем это может привести к нарушению естественного процесса опорожнения мочевого пузыря.

Как формируется условный рефлекс
Перес отметила и другую опасность: тело постепенно привыкает к звуку льющейся воды. В результате при его слышании у женщины может возникать непроизвольное подтекание мочи.

Особенно уязвимы в этом плане:

  • женщины после родов,
  • женщины в период менопаузы,
  • те, у кого уже ослаблены мышцы тазового дна.

Вывод
На первый взгляд безобидная привычка может привести к дискомфорту и нарушению работы мочевого пузыря. Чтобы избежать проблем, эксперты советуют полностью опорожнять его только в правильном положении — сидя.

