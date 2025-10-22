Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Марк Брут, серебряная монета
Марк Брут, серебряная монета
© Wikimedia Commons by cgb.fr is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:39

Тайна серебристых сокровищ Шотландии: как древние умельцы имитировали драгоценный металл

Брайан: в Шотландии обнаружен клад с 500 бронзовыми предметами, обработанными особым способом

В лабораториях Национальных музеев Шотландии разворачивается одна из самых захватывающих историй археологии последних лет. Клад Пиблза, обнаруженный в 2020 году в районе Шотландских границ, раскрыл тайну, скрытую три тысячелетия: мастера бронзового века владели технологией создания металлического блеска, напоминающего серебро, хотя сам металл в то время был неизвестен в этом регионе.

Открытие не только меняет представления о доисторической металлургии, но и демонстрирует, насколько изощрённым и эстетически развитым было ремесло бронзового века.

Тайна серебристого оттенка

Клад, датируемый 1000-800 годами до н. э., состоит из более чем 500 предметов из бронзы и органических материалов — от украшений и фитингов до фрагментов, предположительно связанных с конной упряжью или повозками.

При консервации исследователи заметили нечто поразительное: часть предметов имела явный серебристый блеск, хотя бронза обычно сохраняет золотисто-медный оттенок.

"Момент, когда начала проявляться серебристая поверхность, был волшебным — тайна, раскрытая спустя 3000 лет", — рассказала хранительница коллекции Бетан Брайан.

Первичный анализ показал, что эффект не связан с коррозией, а вызван намеренным обогащением поверхности оловом. Иными словами, мастера бронзового века специально создавали декоративное "серебрение”, используя металл, доступный им в большом количестве.

Как бронза стала "серебряной"

Техническая экспертиза, проведённая в Центре коллекций Национального музея, выявила: содержание олова в верхнем слое изделий в десятки раз превышает норму, что указывает на преднамеренный технологический приём.

Мастера могли использовать термическое оловянирование - нагрев и натирание бронзовой поверхности оловом до образования стойкой серебристой плёнки.

Это открытие доказывает, что бронзовики владели сложными химико-технологическими процессами, требующими точного контроля температуры и состава сплава.

"Эти изделия буквально сияют. Они показывают, что мастера не просто отливали бронзу — они экспериментировали с её поверхностью, чтобы произвести впечатление", — отметил старший куратор доисторического отдела Мэтью Найт.

Сравнение: бронза и оловянное серебрение

Характеристика Обычная бронза Серебристая бронза из клада Пиблза
Состав Медь (90-95%) + олово (5-10%) Поверхностный слой с содержанием олова до 30-40%
Цвет Золотисто-коричневый Холодный серебристый
Метод Литьё и полировка Литьё + тепловое оловянирование
Назначение Утилитарное Декоративное, статусное
Известность технологии Распространена в Европе Уникальна для Шотландии бронзового века

Как сохраняли клад

После регистрации в системе Treasure Trove и передачи в Национальные музеи в 2024 году, археологи приступили к поэтапной консервации.
Клад был извлечён единым блоком почвы и доставлен в лабораторию Эдинбургского центра коллекций, где специалисты работают над ним под микроскопом.

Каждый фрагмент бронзы очищается от патины и почвы, фиксируется и документируется. Особое внимание уделено сохранению органических остатков - кожи, древесины и текстиля, что позволяет реконструировать первоначальное назначение предметов.

По оценке специалистов, полная реставрация займёт около трёх лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать серебристый цвет результатом коррозии.
    Последствие: потеря информации о древней технологии.
    Альтернатива: анализ химического состава поверхности и восстановление производственного метода.

  • Ошибка: полагать, что бронзовый век был технологически примитивен.
    Последствие: недооценка ремесленного мастерства эпохи.
    Альтернатива: признание экспериментального характера металлургии.

  • Ошибка: игнорировать органические включения в находках.
    Последствие: утрата данных о контексте и назначении.
    Альтернатива: консервация комплексных артефактов и междисциплинарный анализ.

А что если бронзовики создавали "иллюзию богатства"?

Археологи предполагают, что оловянное серебрение могло быть способом имитации редких металлов - серебра или электрума, которые тогда не добывались в Британии.

Такие предметы, вероятно, использовались в обрядах, на повозках или конской упряжи, подчеркивая высокий статус владельца. В условиях ограниченных ресурсов мастера создавали оптическую роскошь, заменяя дорогое серебро мастерством и технологией.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Раскрыт неизвестный технологический приём бронзового века Точная методика оловянирования пока не установлена
Доказывает высокий уровень ремесла в древней Шотландии Консервация требует многолетних усилий
Уникальный для Европы пример декоративной бронзы Часть органики может быть утрачена
Усиливает музейное значение находки Зависимость от финансирования исследований

FAQ

— Что делает клад Пиблза уникальным?
Он содержит более 500 бронзовых и органических предметов с необычным серебристым покрытием — ранее неизвестным для эпохи бронзы.

— Как возник серебристый цвет?
Из-за искусственного обогащения поверхности оловом, что придавало блеск, напоминающий серебро.

— Где нашли клад?
На Шотландских границах в 2020 году, при помощи металлоискателя.

— Когда начнётся выставка?
После завершения консервации, ориентировочно к 2027 году.

— Что будет дальше с находкой?
Учёные продолжат исследования технологии и происхождения материалов, а также займутся 3D-реконструкцией изделий.

Мифы и правда

  • Миф: серебро использовалось в Шотландии бронзового века.
    Правда: серебро появилось позже, а блеск достигался оловом.

  • Миф: бронзовые изделия имели утилитарное значение.
    Правда: многие предметы выполняли декоративную и статусную функции.

  • Миф: бронзовики не владели сложными технологиями.
    Правда: анализ клада доказывает обратное — они экспериментировали с химией металлов.

Три интересных факта

  1. Клад Пиблза стал самым масштабным бронзовым комплексом, найденным в Шотландии за последние 150 лет.

  2. Приборы химического анализа показали неоднородность состава бронзы, что говорит о локальных центрах производства.

  3. Некоторые предметы имеют остатки кожи и дерева, что даёт редкую возможность реконструировать облик экипировки бронзового века.

Исторический контекст

1000-800 гг. до н. э. - период позднего бронзового века, расцвет обмена и ремесленных технологий.

2020 год: клад найден частным исследователем.

2024 год: передан Национальным музеям Шотландии.

2025-2027 годы: фаза научной консервации и анализа, открывающая новые грани древнего ремесла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нейробиолог Либедински: развитие мозга человека повысило риск психических заболеваний сегодня в 17:54
Цена разума: почему умные люди чаще страдают — открытие, которое меняет взгляд на эволюцию

Учёные выяснили, что гены интеллекта и психических расстройств у человека частично совпадают. Развитие разума, возможно, стало биологической ценой за уязвимость мозга.

Читать полностью » Врховник: в Европе обнаружили древние охотничьи сооружения возрастом более 6000 лет сегодня в 17:51
Охотничьи мегаструктуры Европы: археологи нашли сооружения, которые изменили историю

На дне Адриатического моря археологи нашли гигантские каменные ловушки возрастом более шести тысяч лет. Это первые доказательства массовой охоты и архитектуры ландшафтного масштаба в Европе.

Читать полностью » Профессор Райндт: на Борнео обнаружен новый вид кукушки с уникальной трёхсложной песней сегодня в 16:41
Тайны тропических лесов раскрыты: новая кукушка с Борнео поёт по-особенному

Учёные обнаружили на Борнео новый вид ястребиной кукушки — Hierococcyx tiganada. Его особенность — трёхсложная песня, отличающая его от всех известных родичей.

Читать полностью » Институт космических исследований РАН: определены главные ошибки при наблюдении кометы Lemmon сегодня в 16:38
Космическая гостья осени: комета Lemmon появится в октябрьском небе

В октябре Земля встретит космическую путешественницу — комету Lemmon. Учёные обещают яркое небесное шоу, которое можно будет увидеть даже без телескопа.

Читать полностью » Турецкое исследование показало влияние объёма груди на уверенность женщин — Ясемин Алагёз сегодня в 15:26
Маленькая грудь — не приговор, а брак — не спасение: как на самом деле формируется женская самооценка

Турецкие учёные выяснили, что размер груди и семейное положение влияют на самооценку женщин. Но уверенность в себе зависит не от внешности, а от восприятия и окружения.

Читать полностью » Искусственный мозг поможет изучать болезнь Альцгеймера и тестировать лекарства — Роберт Лангер сегодня в 14:26
Когда мозг помещается в пробирку: зачем учёные из MIT создали живой процессор для тестирования лекарств

Учёные MIT вырастили первую модель мозга человека, содержащую все типы клеток. miBrain открывает новую эру в изучении Альцгеймера и тестировании лекарств без экспериментов на животных.

Читать полностью » Мировой океан поднимается быстрее, чем за последние четыре тысячи лет — Роберт Копп сегодня в 13:26
Океан набирает вес, а планета худеет: как тепловое расширение воды и таяние льдов топят мегаполисы

Учёные заявили: темпы подъёма Мирового океана беспрецедентны за последние 4000 лет. Почему города тонут быстрее, чем растёт вода, и какие технологии могут спасти прибрежные мегаполисы?

Читать полностью » Миграции птиц определяют восстановление экосистем и распространение растений — Энди Грин сегодня в 12:26
Когда ветер не справился, на помощь пришли чайки: как птицы “посадили” первый лес на вулкане

Птицы, а не ветер, принесли жизнь на новорождённый остров Суртсей. Новое исследование показало, что экосистемы формируются не случайно — их строят сложные связи между растениями и животными.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Виктория Бекхэм рассказала о травле в школе и сложностях с учёбой
Дом
Названы тренды дизайна ванных комнат 2026 года: натуральные материалы и функции СПА
Садоводство
Осенняя подготовка сада и огорода: как улучшить почву и защитить растения от морозов
Авто и мото
В Европе за неправильную обувь за рулём вводятся штрафы до 200 евро — Саймон Уильямс
Еда
Мясо в духовке будет с корочкой, если разместить кусочки на решётке с поддоном
Питомцы
Гималайская кошка унаследовала характер персидской и окрас сиамской породы
Технологии
Microsoft подтвердила ошибки входа в Windows 11 и Server 2025 после августовских патчей
Туризм
Гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский призвал к трёхлетнему запрету на полёты для нарушителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet