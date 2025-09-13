Зуд, покраснение, гниды: признаки педикулёза, которые нельзя игнорировать – спасите своего ребёнка

Осень для родителей — время повышенного внимания к здоровью детей. С возвращением в школы и детские сады дети оказываются в тесных коллективах, и это неизбежно повышает риск заражений. Одним из наиболее распространённых недугов в этот период остаётся педикулёз, или, по-простому, вши. Заболевание не связано с уровнем жизни семьи и может коснуться абсолютно любого ребёнка.

Почему вспышки чаще случаются осенью

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета Заур Хатшуков поясняет:

"Именно начало осени считается сезоном вспышек головного педикулёза. Чаще всего его выявляют у детей от 5 до 12 лет".

Причина проста: после каникул дети возвращаются в коллективы, общаются ближе и чаще, а плановые осмотры выявляют новые случаи.

Пути заражения

Существует два основных способа передачи педикулёза:

Прямой контакт "голова к голове".

Вши не прыгают и не летают, а перебираются по волосам с помощью крючков на лапках. Стоит детям прикоснуться волосами — и паразит находит нового "хозяина". Через вещи и предметы быта.

Вши могут попадать на одежду, полотенца или головные уборы, а затем переселиться на другого человека.

"Иногда вши могут попадать на одежду и уже с неё перебегать на другого человека. Плюс нужно учитывать использование одних и тех же полотенец", — отметил Хатшуков.

Чем больше детей в группе, тем быстрее распространяется инфекция.

Как распознать педикулёз

Родителям стоит обратить внимание на следующие признаки:

зуд кожи головы в местах укусов;

покраснение и раздражение кожи;

наличие гнид или самих насекомых при осмотре волос.

Что могут сделать родители

Эксперты советуют придерживаться простых правил профилактики:

Регулярно мыть ребёнку волосы и следить за гигиеной. Обеспечить личные предметы — расчёску и полотенце. Осматривать голову ребёнка раз в неделю, особенно в первые месяцы учёбы.

Если заражение всё же произошло, действовать нужно сразу:

обработать волосы специальным средством по инструкции;

использовать гребень с частыми металлическими зубцами для вычёсывания;

не откладывать лечение — на раннем этапе справиться с проблемой значительно проще.

Три интересных факта