Медицина
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:18

Врач с добрым сердцем: как Екатерина Шиллер посвятила 35 лет детям с тяжёлыми диагнозами

Гематолог Екатерина Шиллер получила награды за вклад в развитие детской медицины Подмосковья

В Подольской детской больнице состоялась торжественная церемония, на которой чествовали лучших врачей города. В конференц-зале учреждения собрались коллеги, руководители здравоохранения и представители администрации, чтобы выразить признательность тем, кто посвятил себя медицине и ежедневно спасает жизни маленьких пациентов.

Благодарности главы городского округа Григория Артамонова были вручены 14 медицинским работникам, добившимся значительных успехов в профессии и недавно отметившим юбилеи.

"Мы гордимся нашими врачами — людьми, которые делают больше, чем просто исполняют свой долг. Они дают детям шанс на здоровье, а родителям — надежду", — отметил глава округа.

Среди награждённых — врачи разных специальностей: педиатры, хирурги, диагносты, реабилитологи. Однако особое внимание на церемонии было уделено заведующей отделением гематологии Подольской детской больницы Екатерине Шиллер, чьё имя давно известно далеко за пределами региона.

35 лет в детской гематологии

"Я работаю с детьми с заболеваниями крови уже больше 35 лет. При поддержке руководства нашей больницы мы создали прекрасное отделение детской гематологии, где могут лечиться пациенты со всей Московской области. У нас отличный коллектив, благодаря нашему руководству мы имеем всё необходимое, чтобы оказывать детям помощь на самом высоком уровне", — рассказала Екатерина Шиллер.

Свою медицинскую карьеру она начала после окончания Московского медицинского института имени Пирогова. С тех пор посвятила себя лечению детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями системы крови.

Под её руководством отделение гематологии Подольской детской больницы стало одним из ведущих центров Московской области. Здесь проходят лечение дети с онкогематологическими заболеваниями, анемиями, нарушениями свёртываемости крови и другими сложными патологиями.

Врач, для которого медицина — призвание

Коллеги называют Екатерину Шиллер не просто профессионалом, а человеком, чья жизнь неразрывно связана с пациентами. Она сочетает клиническую работу с научной деятельностью, является автором более 80 научных публикаций, активно участвует в конференциях и врачебных съездах.

"Для наших пациентов Екатерина Владимировна — не просто врач. Она умеет разговаривать с детьми и родителями так, чтобы у людей появлялась вера в выздоровление", — подчеркнул главный врач Подольской детской больницы Мануэл Мегерян.

Сегодня Шиллер является врачом высшей квалификационной категории, федеральным экспертом по заболеваниям свёртывающей системы крови и главным внештатным специалистом Минздрава Московской области по детской гематологии.

Современное отделение и сильная команда

Благодаря опыту и инициативе Екатерины Шиллер отделение гематологии превратилось в современный центр, где объединены высокие технологии, индивидуальный подход и комфортные условия для детей.

Здесь проводятся сложные диагностические исследования, разрабатываются схемы лечения, позволяющие уменьшить токсичность терапии, а также внедряются международные протоколы лечения редких заболеваний крови.

Особое внимание уделяется психологической поддержке пациентов и родителей, ведь длительное лечение требует не только медицинского, но и человеческого участия.

"В нашей команде нет случайных людей. Каждый сотрудник — профессионал, который вкладывает душу в свою работу. Мы все понимаем, что за каждой историей болезни — маленькая жизнь", — подчеркнула врач.

Государственное признание

За многолетний труд и высокий профессионализм Екатерина Шиллер удостоена множества наград и благодарностей. Среди них — медаль "За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19", а также награды регионального Минздрава и администрации Подольска.

В сентябре на VI Съезде педиатров Подмосковья ей вручили нагрудный знак "Отличник здравоохранения" и награду Министерства здравоохранения РФ за профессиональное мастерство, многолетний труд и личный вклад в развитие отрасли.

"Это не просто награда — это оценка всей нашей работы, всего коллектива. Медицина — командная профессия. Один человек не может спасти всех, но вместе мы можем очень многое", — отметила Шиллер.

Поддержка и благодарность

Начальник отдела охраны здоровья граждан администрации городского округа Светлана Чудакова поблагодарила всех присутствующих врачей за преданность делу и самоотверженный труд.

"Вы ежедневно выполняете огромную работу, от которой зависят судьбы тысяч семей. Подольск гордится своей медициной, а мы гордимся вами", — сказала она.

По словам главного врача больницы Мануэла Мегеряна, такие церемонии важны не только как форма признания, но и как возможность показать обществу, что врач — это человек, который заслуживает уважения и поддержки.

"Мы видим, с какой любовью и благодарностью люди отзываются о наших докторах. Это вдохновляет и молодых специалистов, которые только приходят в профессию", — отметил он.

Советы шаг за шагом: как стать врачом, которому доверяют

  1. Учитесь у лучших. Настоящее мастерство формируется в окружении сильных наставников.

  2. Любите пациентов. Эмпатия — не слабость, а инструмент врача.

  3. Развивайтесь постоянно. Наука не стоит на месте, и медицина требует постоянного обновления знаний.

  4. Сохраняйте командный дух. Успешное лечение возможно только при поддержке коллег.

  5. Берегите себя. Чтобы помогать другим, врач должен заботиться о собственном здоровье и эмоциональном равновесии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что врачебное мастерство приходит с опытом само по себе.
Последствие: профессиональное выгорание и потеря интереса к работе.
Альтернатива: постоянное обучение, участие в конференциях, обмен опытом.

Ошибка: недооценивать роль команды.
Последствие: отсутствие взаимодействия и снижение эффективности лечения.
Альтернатива: развивать коллегиальность и взаимопомощь в коллективе.

Ошибка: не делиться знаниями.
Последствие: замедление профессионального роста коллег.
Альтернатива: наставничество и обучение молодых специалистов.

Плюсы и минусы профессии врача

Аспект Плюсы Минусы
Миссия Возможность помогать людям и спасать жизни Высокая эмоциональная нагрузка
Развитие Постоянное обучение и профессиональный рост Ограниченное личное время
Признание Уважение и благодарность пациентов Большая ответственность
Команда Работа в сплочённом коллективе Стрессовые ситуации и риск выгорания

Мифы и правда о работе врачей

Миф 1. Врачи получают удовольствие только от благодарностей.
Правда: главный источник мотивации — видеть, как пациент идёт на поправку.

Миф 2. Настоящие профессионалы не ошибаются.
Правда: ошибки случаются, но их анализ помогает совершенствоваться.

Миф 3. Гематология — узкая и редкая специальность.
Правда: заболевания крови встречаются у каждого десятого ребёнка, и грамотный специалист может изменить их жизнь.

Миф 4. Врач не должен проявлять эмоций.
Правда: человечность и участие — важная часть успешного лечения.

3 интересных факта о Екатерине Шиллер

  1. За 35 лет работы она помогла тысячам детей с тяжёлыми формами заболеваний крови.

  2. Под её руководством отделение гематологии Подольской детской больницы стало одним из крупнейших в регионе.

  3. Она продолжает совмещать клиническую практику с преподаванием и научными проектами.

Исторический контекст

Подольская детская больница на протяжении десятилетий остаётся флагманом педиатрической помощи Московской области. Здесь работают ведущие специалисты, внедряются новые диагностические технологии, проводятся обучающие конференции и семинары.

Традиция награждать лучших врачей — это не просто символ признательности, но и способ сохранить преемственность поколений, вдохновить молодых медиков и укрепить престиж профессии.

"Мы создали прекрасное отделение детской гематологии, где лечатся дети со всей области. У нас всё, чтобы помогать детям на самом высоком уровне", — сказала Екатерина Шиллер.

FAQ

Как попасть на лечение в отделение гематологии Подольской детской больницы?
По направлению врача-педиатра или гематолога по месту жительства.

Какие заболевания лечат в отделении?
Анемии, тромбоцитопении, нарушения свёртываемости, онкогематологические болезни.

Можно ли стать волонтёром в детской больнице?
Да, при согласовании с администрацией больницы и соблюдении всех санитарных норм.

Как врачи отмечают профессиональные праздники?
С благодарностью от пациентов, встречами с коллегами и, как в этом случае, заслуженными наградами.

