65 лет спасают детские жизни: как астраханская клиника стала сердцем детской медицины региона

Астраханская детская клиническая больница имени Н. Н. Силищевой отметила 65-летие со дня основания. Это единственное в регионе многопрофильное медицинское учреждение, где круглосуточно оказывают помощь детям — от первых дней жизни до совершеннолетия.

Сегодня здесь функционируют 20 отделений, трудятся более 200 врачей и 400 медсестер. Ежегодно проводится около 7 тысяч операций, включая высокотехнологичные вмешательства. Благодаря поддержке властей и участию в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь", клиника активно обновляется и получает современное оборудование.

Модернизация и новые направления

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что за последние годы больница прошла серьёзное обновление:

"Проведена реконструкция реабилитационного блока, открыты паллиативное отделение и региональный детский эндокринный центр. Закуплено новое оборудование для скорейшего восстановления ребят после операций".

Центр детской кардиологии

В прошлом году в клинике была сконцентрирована вся детская кардиологическая помощь региона. Здесь действует кабинет амбулаторного приёма для детей с врождёнными пороками сердца и отделение кардиологии.

Для точной диагностики закуплен ультразвуковой сканер экспертного класса, позволяющий выявлять малейшие изменения сердечно-сосудистой системы.

"Аппарат даёт возможность глубоко изучать артерии, клапанные пороки и даже минимальные отклонения в сердце ребёнка. Всё это обеспечивает раннюю диагностику и своевременное лечение", — рассказала врач ультразвуковой диагностики Равиля Романцова.

Кадры и профессиональный рост

Коллектив больницы регулярно пополняется молодыми специалистами, а действующие врачи проходят повышение квалификации в ведущих федеральных центрах. Так, торакальные хирурги недавно прошли стажировку в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии, где осваивали технологии операций по коррекции деформаций грудной клетки у детей.