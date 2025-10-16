Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
медосмотр детей
медосмотр детей
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:18

65 лет спасают детские жизни: как астраханская клиника стала сердцем детской медицины региона

Астраханская детская клиническая больница имени Силищевой отметила 65-летие

Астраханская детская клиническая больница имени Н. Н. Силищевой отметила 65-летие со дня основания. Это единственное в регионе многопрофильное медицинское учреждение, где круглосуточно оказывают помощь детям — от первых дней жизни до совершеннолетия.

Сегодня здесь функционируют 20 отделений, трудятся более 200 врачей и 400 медсестер. Ежегодно проводится около 7 тысяч операций, включая высокотехнологичные вмешательства. Благодаря поддержке властей и участию в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь", клиника активно обновляется и получает современное оборудование.

Модернизация и новые направления

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что за последние годы больница прошла серьёзное обновление:

"Проведена реконструкция реабилитационного блока, открыты паллиативное отделение и региональный детский эндокринный центр. Закуплено новое оборудование для скорейшего восстановления ребят после операций".

Центр детской кардиологии

В прошлом году в клинике была сконцентрирована вся детская кардиологическая помощь региона. Здесь действует кабинет амбулаторного приёма для детей с врождёнными пороками сердца и отделение кардиологии.
Для точной диагностики закуплен ультразвуковой сканер экспертного класса, позволяющий выявлять малейшие изменения сердечно-сосудистой системы.

"Аппарат даёт возможность глубоко изучать артерии, клапанные пороки и даже минимальные отклонения в сердце ребёнка. Всё это обеспечивает раннюю диагностику и своевременное лечение", — рассказала врач ультразвуковой диагностики Равиля Романцова.

Кадры и профессиональный рост

Коллектив больницы регулярно пополняется молодыми специалистами, а действующие врачи проходят повышение квалификации в ведущих федеральных центрах. Так, торакальные хирурги недавно прошли стажировку в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии, где осваивали технологии операций по коррекции деформаций грудной клетки у детей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минздрав Крыма: женщины всё чаще рожают первого ребёнка после 30 лет 10.10.2025 в 23:03
Крым меняет представления о материнстве: всё больше женщин решаются рожать после тридцати

Всё больше женщин решаются стать мамами после тридцати. Почему возраст первых родов растёт, какие риски несёт поздняя беременность и как к ней подготовиться.

Читать полностью » В Крыму открыли горные тропы для туристов — список маршрутов и уровни сложности 10.10.2025 в 21:58
Крым переворачивает привычки туристов: самые яркие виды — не у моря, а над облаками

Осенью Крым раскрывает свою вторую жизнь — тропы, ведущие к облакам. Где искать лучшие маршруты, чем славится Штангеевская тропа и зачем идти на Берег каменных крокодилов?

Читать полностью » Крымские биологи сообщили о начале грибного сезона: первые опята и рядовки появились в горах 09.10.2025 в 23:41
Красивые шляпки маскируют опасность — как отличить подарок осени от обмана

После долгого зноя Крым оживает — на яйлах и в лесах появляются первые грибы. Когда ждать белых и как избежать ошибок на тихой охоте?

Читать полностью » Южный циклон принесёт в Крым дожди и похолодание с 10 по 12 октября 09.10.2025 в 22:20
Осень показала характер: Крым накрывают ливни и штормовой ветер

В Крыму начинаются затяжные дожди и похолодание. Синоптики предупреждают о влиянии южного циклона, который принесёт ветер и осадки почти на всю неделю.

Читать полностью » В Крыму модернизированы лесные питомники для выращивания двух миллионов саженцев в год 09.10.2025 в 21:15
Крым зарастает заново: что скрывается за зелёным перевоплощением полуострова

Крым готовится к зелёному прорыву: сотни гектаров леса, тысячи саженцев и десятки питомников должны вернуть полуострову его природное дыхание уже к 2028 году.

Читать полностью » На агровыставке Золотая осень-2025 Ростовская область заключила два соглашения на 11 млрд рублей 09.10.2025 в 12:26

Ростовская область укрепляет статус одного из самых привлекательных регионов для бизнеса.

Читать полностью » Крым активно развивает санаторно-курортный сектор для привлечения туристов в межсезонье 08.10.2025 в 22:38
Откройте Крым заново: как пройти Большую Крымскую тропу и увидеть полуостров с новой стороны

Крым становится всё более привлекательным курортом в межсезонье благодаря новому выбору маршрутов, СПА-отелей и санаториев с доступными предложениями.

Читать полностью » Аквакультура в Крыму увеличила производство на 17% в 2024 году 08.10.2025 в 20:30
Крымский рыболовный бум: как аквакультура на полуострове уже увеличила производство на 17%

В Крыму активно развивается аквакультура. С поддержкой государства предприятия увеличили объемы производства рыбы и морепродуктов, что способствует экономическому росту региона.

Читать полностью »

Новости
Еда
Техника закрутки делает блюда эстетичными и удобными для подачи — советы поваров
Садоводство
Флорист объяснила, почему роза, азалия и цитрусовые считаются сложными в содержании растениями
Еда
Неправильное хранение теста приводит к перекисанию и потере структуры — советы технологов
Наука
Мэн: переход от рептилий к млекопитающим начался с революционных изменений в строении челюсти
Культура и шоу-бизнес
Селена Гомес рассказала о страхе счастья и синдроме ожидания катастрофы
ЦФО
В Воронеже расследуют хищение 42 млн рублей при поставке "зубов дракона"
Красота и здоровье
Врачи объяснили, что утренние отеки чаще всего связаны с недосыпом, солью и обезвоживанием
Дом
Перекись водорода помогает вернуть белизну белью без хлора и запаха
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet