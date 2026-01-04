Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Горсть таблеток
Горсть таблеток
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:49

Ребёнок болеет дольше из-за лечения: как лишние препараты вредят организму

Антибиотики не применяют при вирусных инфекциях у детей — врач Усова

Антибиотики нередко воспринимаются родителями как универсальное средство от любой инфекции, однако в детском возрасте такой подход может быть не только бесполезным, но и вредным. Большинство сезонных заболеваний у детей имеют вирусную природу и не требуют антибактериальной терапии. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Республики Крым Светлана Усова.

По словам врача, ошибочное и преждевременное назначение антибиотиков остаётся одной из распространённых проблем в педиатрической практике. Это связано как с тревожностью родителей, так и с неверным пониманием механизма действия таких препаратов.

Когда антибиотики не нужны

Светлана Усова подчеркнула, что при большинстве вирусных инфекций антибактериальные препараты не оказывают терапевтического эффекта. Вирусы не чувствительны к действию антибиотиков, поэтому их применение в таких случаях не ускоряет выздоровление.

"Если у ребенка диагностирована вирусная инфекция, такая как грипп, парагрипп, риновирус или аденовирус, применение антибиотиков обычно не требуется", — пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Республики Крым Светлана Усова.

Врач отметила, что при вирусных заболеваниях лечение должно быть направлено на облегчение симптомов и поддержку организма, а не на борьбу с бактериями, которых в данном случае нет.

В каких случаях антибиотики оправданы

При этом специалист обратила внимание, что существуют ситуации, когда без антибиотиков действительно не обойтись. Речь идёт о развитии бактериальных осложнений на фоне вирусной инфекции.

По словам Усовой, такие состояния, как синусит или гайморит, могут потребовать назначения антибактериальных препаратов. В подобных случаях решение принимает врач на основании клинической картины, обследований и динамики состояния ребёнка.

Почему важно соблюдать принципы назначения

Эксперт подчеркнула, что необоснованное применение антибиотиков в детском возрасте повышает риск формирования устойчивости бактерий к лекарствам и может негативно сказаться на микрофлоре организма. Это в дальнейшем усложняет лечение действительно серьёзных бактериальных инфекций.

Светлана Усова напомнила, что любые антибактериальные препараты должны назначаться только врачом и строго по показаниям. Самолечение, особенно у детей, может привести к осложнениям и затяжному течению болезни.

