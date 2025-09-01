Нарушения на переходах растут лавиной: Подмосковье в зоне смертельного риска
Почему именно Подмосковье стало лидером по числу пешеходов-нарушителей? Статистика за 2024 год удивляет: регион вышел на первое место в стране по количеству случаев, когда люди переходили дорогу в неположенном месте или игнорировали сигналы светофора.
Цифры, которые заставляют задуматься
По данным МВД России, в Московской области зафиксировано более 118 тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами. Для сравнения: в самой Москве показатель составил 95,6 тысячи случаев, а в Санкт-Петербурге — свыше 68,7 тысячи.
Где пешеходы чаще всего нарушают
-
Московская область - абсолютный лидер по числу зафиксированных нарушений.
-
Москва - вторая по количеству случаев.
-
Санкт-Петербург - замыкает тройку крупнейших городов по этой тревожной статистике.
Почему это важно
Высокие цифры не просто демонстрируют пренебрежение правилами — они напрямую связаны с безопасностью на дорогах. Нарушения пешеходов становятся причиной аварий и трагических последствий, особенно в крупных регионах с интенсивным трафиком.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru