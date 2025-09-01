Нарушения на переходах растут лавиной: Подмосковье в зоне смертельного риска

Почему именно Подмосковье стало лидером по числу пешеходов-нарушителей? Статистика за 2024 год удивляет: регион вышел на первое место в стране по количеству случаев, когда люди переходили дорогу в неположенном месте или игнорировали сигналы светофора.

Цифры, которые заставляют задуматься

По данным МВД России, в Московской области зафиксировано более 118 тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами. Для сравнения: в самой Москве показатель составил 95,6 тысячи случаев, а в Санкт-Петербурге — свыше 68,7 тысячи.

Где пешеходы чаще всего нарушают

Московская область - абсолютный лидер по числу зафиксированных нарушений.

Москва - вторая по количеству случаев.

Санкт-Петербург - замыкает тройку крупнейших городов по этой тревожной статистике.

Почему это важно

Высокие цифры не просто демонстрируют пренебрежение правилами — они напрямую связаны с безопасностью на дорогах. Нарушения пешеходов становятся причиной аварий и трагических последствий, особенно в крупных регионах с интенсивным трафиком.