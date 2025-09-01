Переход без правил — билет в реанимацию: тревожная статистика из Подмосковья

В этом году Московская область оказалась в лидерах по числу нарушений правил дорожного движения среди пешеходов. Статистика МВД России показала, что именно жители Подмосковья чаще всего переходят дорогу не по правилам. За первое полугодие 2024 года здесь зафиксировано свыше 118 тысяч случаев нарушения ПДД пешеходами.

Для сравнения, в Москве таких инцидентов оказалось почти на четверть меньше — около 95,6 тысячи. Санкт-Петербург занял третье место с более чем 68,7 тысячи аналогичных нарушений.

Почему так много нарушений?

Причин, по которым пешеходы нарушают правила, множество. Основная — спешка и нежелание тратить время на ожидание сигнала светофора или перехода до ближайшего "зебры". Многие идут "напрямик", даже не задумываясь о последствиях.

Особенно остро стоит проблема в густонаселённых районах с интенсивным трафиком, где далеко не всегда оборудованы удобные пешеходные переходы. Люди часто рискуют, перебегая проезжую часть, полагаясь на то, что водители успеют затормозить.

Отдельная проблема — гаджеты

Еще один фактор, на который всё чаще обращают внимание эксперты, — использование наушников и смартфонов во время перехода дороги. Погружённый в телефон человек часто просто не замечает приближающийся транспорт.

"В России необходимо ввести штрафы для пешеходов в наушниках или с телефоном в руках", — заявил вице-президент Движения автомобилистов и почетный адвокат Леонид Ольшанский.

По его мнению, подобные меры повысят ответственность пешеходов и помогут снизить уровень ДТП с их участием. Аналогичные правила действуют, например, в Японии, где за использование телефона на переходе могут выписать штраф.