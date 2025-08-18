Невидимая угроза на переходе: зачем 19 августа в Москве массово выйдут на улицу инспекторы ГАИ

Можно ли в большом городе чувствовать себя в безопасности, переходя дорогу? В Москве 19 августа ответ на этот вопрос попробуют дать сотрудники дорожно-патрульной службы, проведя профилактический рейд "Пешеход".

Зачем нужен рейд

Главная цель акции — напомнить и пешеходам, и водителям, что правила дорожного движения — это не формальность, а реальный способ сохранить жизнь и здоровье. Нарушения, связанные с переходом проезжей части, занимают одну из лидирующих позиций в статистике ДТП. Поэтому инспекторы будут следить не только за поведением автомобилистов, но и за тем, как сами пешеходы переходят дорогу.

"19 августа Госавтоинспекцией города Москвы проводится общегородское профилактическое мероприятие "Пешеход”. Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями", — говорится в сообщении в Telegram-канале столичной ГАИ.

Что именно проверят

В рамках рейда внимание инспекторов будет сосредоточено на самых уязвимых участниках движения — детях. Школьникам и подросткам расскажут о том, как правильно переходить дорогу, что значит "зона повышенной опасности" и почему даже во дворе нельзя терять бдительность. Взрослым также напомнят о базовых нормах безопасности, в том числе о правилах движения по жилым зонам и дворовым территориям.

Почему это важно

По данным Госавтоинспекции, в летний период число аварий с участием пешеходов традиционно возрастает. Одна из причин — снижение внимания на фоне каникул и отпусков. Рейды вроде "Пешехода" позволяют не только выявить нарушителей, но и вовремя напомнить людям о простых, но жизненно необходимых правилах.