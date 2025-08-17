Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спорт с музыкой
Спорт с музыкой
© 500px.com by the Archive Team is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:16

Наушники на пешеходе — как стоп-сигнал для водителя: за это предложили штрафовать

В России могут ввести штраф для пешеходов в наушниках или с телефоном при переходе дороги

Можно ли назвать безопасным пешехода, который выходит на дорогу в наушниках или уткнувшись в экран телефона? Юристы уверены — нет. В России предложили ввести новый штраф за подобное поведение на проезжей части.

Инициатива юриста

С идеей выступил вице-президент Движения автомобилистов России, почётный адвокат РФ Леонид Ольшанский. По его словам, наказывать нужно не только водителей, но и тех, кто пешком пересекает дорогу, отвлекаясь на гаджеты.

"Нам нужен такой штраф, потому что водителей со всех сторон прижали: по телефону говорить нельзя, детское кресло обязали ставить. А пешеход все еще находится вне наказания. Думаю, что пару тысяч рублей надо выписывать за это дело. Отслеживать будут по камерам. И сотрудники ГАИ [станут осуществлять контроль] - сейчас, мы видим, кругом рейды идут", — рассказал Ольшанский.

Он уверен, что наказание в размере около 2 тысяч рублей станет реальным сдерживающим фактором.

Почему это может понадобиться

Сегодня правила дорожного движения строго регламентируют действия водителей, а вот к пешеходам требования значительно мягче. Между тем именно невнимательность человека на "зебре" или в неположенном месте часто становится причиной аварий.

Эксперты отмечают, что концентрация внимания пешехода при переходе дороги играет не меньшую роль, чем трезвость водителя за рулём. Исследования показывают: использование телефона снижает реакцию человека почти так же, как алкоголь в малых дозах.

Сравнение с существующими штрафами

По действующему законодательству, переход в неположенном месте или на красный свет обойдётся нарушителю в 500 рублей. Для велосипедистов и других участников движения штрафы выше — до 800 рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ремонт автомобилей в России подорожал на 30%: что стало дороже и почему сегодня в 10:54

Рост цен на ремонт и обслуживание автомобилей: что подорожало и почему это важно для водителей

В России с начала года подорожали услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей. Узнайте, как это влияет на автовладельцев и что можно ожидать в ближайшие годы.

Читать полностью » Специалисты объяснили, почему водители летом предпочитают окна вместо кондиционера сегодня в 9:47

Климат-контроль против старых привычек: битва, которая длится почти век

Почему водители летом всё чаще выбирают открытые окна вместо кондиционера? Разбираем привычки, мифы и реальные причины этого выбора.

Читать полностью » Алекс Блэк: покупатели отдают свыше $35 тыс. за подержанный Toyota Tacoma сегодня в 9:25

Вторичный рынок полон ловушек — пять авто обойдутся покупателям втридорога

Пять популярных подержанных авто могут обойтись дороже новых: эксперты рассказали, какие модели на вторичном рынке стоит обходить стороной.

Читать полностью » Водителям напомнили ключевые приёмы защитного вождения на трассе и в городе сегодня в 8:45

Секрет безопасной дистанции раскрыт — помогает избежать аварий в любую погоду

Защитное вождение — это не только про скорость и правила. Это искусство предугадывать чужие ошибки и создавать вокруг себя безопасный "пузырь".

Читать полностью » Продажи Tesla в России упали почти вдвое в 2024 году сегодня в 8:32

Tesla стремительно теряет популярность в России: кто занял её место в глазах покупателей

Продажи Tesla в России обрушились: в 2025-м их покупают в разы меньше, чем два года назад. Кто вытеснил бренд с вершины рынка электрокаров?

Читать полностью » Глава Mercedes Каллениус: полный отказ от бензиновых и дизельных авто в ЕС приведёт к хаосу сегодня в 7:26

Электрокары не спасут: запрет ДВС способен ударить по автопроизводителям сильнее кризиса

Глава Mercedes предостерёг: жёсткий запрет на автомобили с ДВС после 2035 года может разрушить европейский рынок. Что предложено взамен?

Читать полностью » Lifan Smily признан самым дешёвым в обслуживании китайским авто в России сегодня в 7:26

Китайские авто оказались дешевле, чем многие думают: расходы ломают стереотипы

Какие китайские авто дешевле всего содержать в России? Эксперты "Авито.Авто" подсчитали реальные расходы владельцев и развенчали популярный миф.

Читать полностью » Mercedes-Maybach представил лимитированный седан S680 Emerald Isle на автошоу в Монтерее сегодня в 6:24

Новый Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle поразил интерьером и ароматом, о котором почти никто не знает

Новый Mercedes-Maybach S680 Edition Emerald Isle вдохновлён побережьем Калифорнии. Эксклюзивный дизайн, салон ручной работы и мощный V12 делают его особенным.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Три функции спреев для кожи — от тонизирования до фиксации макияжа
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшее прямое доказательство употребления бетеля 4000 лет назад
Садоводство

Выращивание вишни из косточки не гарантирует урожай, но даёт уникальные результаты
Наука и технологии

Археологи обнаружили деревянную кисть эпохи неолита в Смоленской области
Еда

Приготовьте хрустящие куриные наггетсы в духовке без фритюра
Дом

Профессиональная или домашняя чистка ковра: что выбрать — объяснила технолог
Питомцы

Исследования показали, что более 90% кошек старше 12 лет страдают артритом
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали различия между кабельными тренажёрами и свободными весами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru