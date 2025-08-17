Наушники на пешеходе — как стоп-сигнал для водителя: за это предложили штрафовать

Можно ли назвать безопасным пешехода, который выходит на дорогу в наушниках или уткнувшись в экран телефона? Юристы уверены — нет. В России предложили ввести новый штраф за подобное поведение на проезжей части.

Инициатива юриста

С идеей выступил вице-президент Движения автомобилистов России, почётный адвокат РФ Леонид Ольшанский. По его словам, наказывать нужно не только водителей, но и тех, кто пешком пересекает дорогу, отвлекаясь на гаджеты.

"Нам нужен такой штраф, потому что водителей со всех сторон прижали: по телефону говорить нельзя, детское кресло обязали ставить. А пешеход все еще находится вне наказания. Думаю, что пару тысяч рублей надо выписывать за это дело. Отслеживать будут по камерам. И сотрудники ГАИ [станут осуществлять контроль] - сейчас, мы видим, кругом рейды идут", — рассказал Ольшанский.

Он уверен, что наказание в размере около 2 тысяч рублей станет реальным сдерживающим фактором.

Почему это может понадобиться

Сегодня правила дорожного движения строго регламентируют действия водителей, а вот к пешеходам требования значительно мягче. Между тем именно невнимательность человека на "зебре" или в неположенном месте часто становится причиной аварий.

Эксперты отмечают, что концентрация внимания пешехода при переходе дороги играет не меньшую роль, чем трезвость водителя за рулём. Исследования показывают: использование телефона снижает реакцию человека почти так же, как алкоголь в малых дозах.

Сравнение с существующими штрафами

По действующему законодательству, переход в неположенном месте или на красный свет обойдётся нарушителю в 500 рублей. Для велосипедистов и других участников движения штрафы выше — до 800 рублей.