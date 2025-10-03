Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
День без машины в Петербурге
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:05

Дорога превращается в минное поле: пешеходам готовят новый удар по кошельку

Вице-президент Движения автомобилистов России предложил увеличить штраф пешеходам до 1000 рублей

В России вновь заговорили о том, чтобы ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения. На этот раз речь идёт не о водителях, а о пешеходах. Тема оказалась в центре внимания после заявления вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского, который предложил увеличить штраф за переход проезжей части в неположенном месте.

Сегодня сумма административного взыскания составляет 500 рублей. Однако, по мнению эксперта, этого недостаточно для того, чтобы дисциплинировать пешеходов и снизить число ДТП. Он считает, что оптимальной мерой станет удвоение штрафа — до 1000 рублей.

"Штраф за переход в неположенном месте стоит увеличить, но ненамного. 1000 рублей — и точка", — сказал вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

По его словам, размер санкции должен оставаться в пределах разумного: нельзя делать наказание чрезмерно жёстким, но и оставлять его на прежнем уровне — значит не добиваться результата.

Почему снова поднимается вопрос штрафов

В крупных городах проблема нарушения ПДД пешеходами остаётся острой. Несмотря на большое количество регулируемых переходов, многие предпочитают идти напрямик, экономя несколько минут. В условиях плотного трафика и высокой скорости движения это приводит к авариям, где страдают не только сами нарушители, но и водители, пассажиры, случайные прохожие.

По статистике, до 30% дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими связаны именно с переходом дороги вне "зебры". В некоторых случаях речь идёт о тяжёлых травмах и даже смертельных исходах.

При этом эксперты отмечают: привычка "перебегать" дорогу у многих россиян формируется ещё с детства. Привычка кажется безобидной, но последствия могут быть крайне серьёзными.

Сравнение: штрафы в разных странах

Страна Размер штрафа за переход в неположенном месте Особенности
Россия 500 рублей (предлагается 1000) Один из самых низких штрафов в Европе
Германия до 5 евро (≈500 рублей), но риск уголовного дела при ДТП Культура дорожного поведения выше
США от 20 до 200 долларов (≈2000-20 000 рублей) Сумма зависит от штата
Великобритания до 100 фунтов (≈12 000 рублей) Практика реального взыскания
Сингапур 50-1000 сингапурских долларов (≈3500-70 000 рублей) Очень строгие меры, высокая дисциплина

Советы шаг за шагом: как безопасно перейти дорогу

  1. Используйте только пешеходные переходы — регулируемые или нерегулируемые.

  2. На "зебре" всегда убедитесь, что водитель видит вас и снижает скорость.

  3. На светофоре переходите только на зелёный сигнал.

  4. Если поблизости нет перехода — пройдите немного дальше, но не рискуйте жизнью.

  5. В тёмное время суток носите светоотражающие элементы — брелоки, браслеты или наклейки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переход дороги в тёмной одежде вне "зебры".

  • Последствие: водитель замечает человека слишком поздно, велик риск аварии.

  • Альтернатива: использовать светоотражающие аксессуары, купить недорогой брелок или светящийся элемент.

  • Ошибка: бег через дорогу на красный.

  • Последствие: машина не успевает затормозить, возможны тяжёлые травмы.

  • Альтернатива: дождаться зелёного сигнала, даже если придётся потерять минуту.

  • Ошибка: переход с телефоном у лица или в наушниках.

  • Последствие: человек не замечает машину или сигнал.

  • Альтернатива: убрать смартфон и наушники хотя бы на время перехода.

А что если…

А что если штраф действительно повысят? С одной стороны, это может дисциплинировать часть пешеходов: многие будут думать о последствиях для кошелька. С другой — само по себе ужесточение без системных мер не решит проблему. Необходимы новые светофоры, безопасные островки посередине проезжей части, освещение переходов и просветительские кампании.

FAQ

Сколько сейчас составляет штраф за переход в неположенном месте?
500 рублей.

Когда могут увеличить штраф?
Пока речь идёт только о предложении. Для изменений потребуется законопроект и его принятие.

Что лучше: штрафы или новые переходы?
Эксперты сходятся во мнении, что нужен комплексный подход — и наказания, и удобная инфраструктура.

Мифы и правда

  • Миф: пешеход всегда прав.
    Правда: ответственность за ДТП может быть возложена и на пешехода, если он нарушил правила.

  • Миф: штраф не выписывают, если поблизости нет инспектора.
    Правда: современные камеры фиксируют и такие нарушения.

  • Миф: ночью можно переходить дорогу где угодно.
    Правда: правила действуют круглосуточно, а ночью риск ДТП даже выше.

3 интересных факта

  1. Первые штрафы для пешеходов в России появились ещё в 1930-е годы.

  2. В Сингапуре за повторное нарушение могут назначить даже тюремный срок.

  3. В США существует термин "jaywalking" — именно так там называют переход дороги в неположенном месте.

Исторический контекст

  • 1935 год — в СССР впервые закрепили обязанность пешехода переходить дорогу по "зебре".

  • 1960-е годы — массовое появление светофоров в городах.

  • 2000-е годы — внедрение камер фиксации нарушений, включая действия пешеходов.

