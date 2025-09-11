Штраф за пешехода может превратиться в тюрьму: водителям стоит задуматься
Водителям хорошо знакомо правило: на дороге всегда есть те, кто уязвимее. Именно поэтому в ПДД чётко прописаны ситуации, когда приоритет за пешеходами.
Основные случаи
- Регулируемый переход: если горит зелёный, машины обязаны остановиться.
- Нерегулируемый переход: даже без светофора водитель должен притормозить, если человек уже ступил на проезжую часть или явно собирается это сделать.
- Дворы и жилые зоны: здесь пешеход всегда имеет преимущество.
- Выезд с прилегающей территории: при начале движения уступают тем, кто идёт по тротуару.
- Поворот на перекрёстке: даже без "зебры" нужно пропустить людей, переходящих дорогу.
- Общественный транспорт: при посадке или высадке с проезжей части уступают пассажирам.
- Слепые пешеходы: приоритет обязателен в любом месте.
Дорожные подсказки для водителей
Знаки и разметка помогают не забывать о правилах:
- "Пешеходный переход" (5.19.1 и 5.19.2) — место, где пешеход имеет полное право идти.
- "Пешеходный переход" (1.22) — предупреждение о необходимости быть внимательнее.
- Разметка "зебра" (1.14.1-1.14.3).
- "Жилая зона" (5.21) — преимущество у людей.
- "Пешеходная дорожка" (4.5.1) — движение машин запрещено.
Когда уступать не нужно
Ситуации бывают разные, и не всегда водитель обязан останавливаться:
- человек идёт вне перехода или на красный;
- остановка физически невозможна (например, пешеход выскочил внезапно);
- пешеход просто стоит у обочины без намерения идти.
Тем не менее инспекторы напоминают: даже в таких случаях лучше сбросить скорость. Формально водитель может быть прав, но последствия ошибки могут оказаться трагичными.
Как выявляют нарушителей
За безопасностью следят и техника, и инспекторы. Камеры чаще всего ставят в местах с высоким риском ДТП. Они фиксируют траекторию машины и движение пешехода. Нарушение автоматически превращается в штраф.
Если же его заметит инспектор, водитель получит протокол сразу на месте.
Сколько придётся заплатить
В 2025 году штраф за непропуск пешехода составляет от 1 500 до 2 500 рублей. Конкретную сумму решает инспектор.
Если же из-за нарушения произошёл наезд, наказание значительно строже:
- 3 750-7 500 рублей или лишение прав до 1,5 лет — при лёгких травмах;
- 15 000-37 500 рублей или лишение прав до 2 лет — при травмах средней тяжести;
- лишение свободы до 7 лет — при тяжёлых травмах;
- до 15 лет — если пешеход погиб.
Когда реально обжаловать
Штраф можно оспорить, если, к примеру:
- на переход неожиданно выбежал велосипедист или самокатчик, не спешившись;
- пешеход нарушил правила и пересёк дорогу на красный.
Для обжалования есть 10 дней. Подать жалобу можно через портал "Госуслуги" или приложение "Госуслуги Авто", приложив доказательства: запись регистратора, фото или свидетельские показания.
