Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
нарушение на пешеходном переходе
нарушение на пешеходном переходе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:33

Штраф за пешехода может превратиться в тюрьму: водителям стоит задуматься

В России за наезд на пешехода с травмами средней тяжести грозит до 2 лет лишения прав

Водителям хорошо знакомо правило: на дороге всегда есть те, кто уязвимее. Именно поэтому в ПДД чётко прописаны ситуации, когда приоритет за пешеходами.

Основные случаи

  • Регулируемый переход: если горит зелёный, машины обязаны остановиться.
  • Нерегулируемый переход: даже без светофора водитель должен притормозить, если человек уже ступил на проезжую часть или явно собирается это сделать.
  • Дворы и жилые зоны: здесь пешеход всегда имеет преимущество.
  • Выезд с прилегающей территории: при начале движения уступают тем, кто идёт по тротуару.
  • Поворот на перекрёстке: даже без "зебры" нужно пропустить людей, переходящих дорогу.
  • Общественный транспорт: при посадке или высадке с проезжей части уступают пассажирам.
  • Слепые пешеходы: приоритет обязателен в любом месте.

Дорожные подсказки для водителей

Знаки и разметка помогают не забывать о правилах:

  • "Пешеходный переход" (5.19.1 и 5.19.2) — место, где пешеход имеет полное право идти.
  • "Пешеходный переход" (1.22) — предупреждение о необходимости быть внимательнее.
  • Разметка "зебра" (1.14.1-1.14.3).
  • "Жилая зона" (5.21) — преимущество у людей.
  • "Пешеходная дорожка" (4.5.1) — движение машин запрещено.

Когда уступать не нужно

Ситуации бывают разные, и не всегда водитель обязан останавливаться:

  • человек идёт вне перехода или на красный;
  • остановка физически невозможна (например, пешеход выскочил внезапно);
  • пешеход просто стоит у обочины без намерения идти.

Тем не менее инспекторы напоминают: даже в таких случаях лучше сбросить скорость. Формально водитель может быть прав, но последствия ошибки могут оказаться трагичными.

Как выявляют нарушителей

За безопасностью следят и техника, и инспекторы. Камеры чаще всего ставят в местах с высоким риском ДТП. Они фиксируют траекторию машины и движение пешехода. Нарушение автоматически превращается в штраф.

Если же его заметит инспектор, водитель получит протокол сразу на месте.

Сколько придётся заплатить

В 2025 году штраф за непропуск пешехода составляет от 1 500 до 2 500 рублей. Конкретную сумму решает инспектор.

Если же из-за нарушения произошёл наезд, наказание значительно строже:

  • 3 750-7 500 рублей или лишение прав до 1,5 лет — при лёгких травмах;
  • 15 000-37 500 рублей или лишение прав до 2 лет — при травмах средней тяжести;
  • лишение свободы до 7 лет — при тяжёлых травмах;
  • до 15 лет — если пешеход погиб.

Когда реально обжаловать

Штраф можно оспорить, если, к примеру:

  • на переход неожиданно выбежал велосипедист или самокатчик, не спешившись;
  • пешеход нарушил правила и пересёк дорогу на красный.

Для обжалования есть 10 дней. Подать жалобу можно через портал "Госуслуги" или приложение "Госуслуги Авто", приложив доказательства: запись регистратора, фото или свидетельские показания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты перечислили модели подержанных авто до 1 млн рублей с надёжными двигателями сегодня в 7:14

Подержанные, но не побеждённые: эти модели живут дольше, чем кажется

Миллион рублей на машину — реальность или иллюзия? Собрали пять моделей с крепкими моторами, которые способны удивить надежностью.

Читать полностью » В Китае молодежь выбирает экскурсии на заводы вместо торговых центров — China Daily сегодня в 2:52

Молодёжь Китая бросает торговые центры ради заводов: новый тренд, который поражает

Китайская молодежь все чаще выбирает заводы вместо торговых центров. Почему индустриальные экскурсии стали новым культурным трендом?

Читать полностью » МВД отложило запуск фиксации отсутствия ОСАГО камерами до 2026 года сегодня в 2:15

Водителям без ОСАГО дадут отсрочку: камеры начнут фиксировать позже, чем ожидали

Штрафы за отсутствие ОСАГО с дорожных камер в России откладываются до осени 2026 года. Почему систему перенесли и что ждёт автомобилистов?

Читать полностью » Продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% — Автостат вчера в 1:27

Российские пикапы теряют позиции: неожиданно вышли в топ другие бренды

Рынок пикапов в России продолжает сокращаться: продажи падают шестой месяц подряд, а итоги августа оказались худшими за год.

Читать полностью » Международное энергетическое агентство: в 2025 году продажи электрокаров в мире превысят 20 млн сегодня в 0:22

Европа спешит за Китаем, а США резко притормозили — автопром в шоке от перемен

Китай обгоняет весь мир в переходе на электрокары, Европа старается догнать, США буксуют, а Россия остаётся в стороне. Что ждёт мировой автопром?

Читать полностью » МВД разъясняет правила ношения жилета для водителей транспорта вчера в 23:30

ГАИ и жилет: неожиданный поворот, меняющий правила игры на дороге

Водители часто попадают в ловушку ГАИ с требованием показать жилет. Почему это незаконно и как защитить права? Автоюрист раскрывает секреты.

Читать полностью » WD-40 повреждает резиновые уплотнители и электрические контакты в автомобилях — исследование вчера в 23:13

Как правильно использовать WD-40, чтобы не сломать машину своими руками

В автосервисе раскрыли, как водители губят машины WD-40. Неправильное применение смазки приводит к коррозии, повреждению шин и электрики. Избегайте ошибок и продлите жизнь авто!

Читать полностью » Правильная мойка двигателя автомобиля продлевает срок службы — по данным механиков вчера в 22:57

Тайна подкапотного мира: почему правильная мойка открывает двери к идеальному авто

Как грамотно и безопасно помыть моторный отсек автомобиля, чтобы не повредить двигатель? Узнайте главные правила и советы от опытного автомойщика.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Офтальмолог Антон Казанцев предупредил об опасности ожога роговицы паром на кухне
Красота и здоровье

Как избежать заражения через наличные: 4 правила от инфекциониста Марии Золотарёвой
Питомцы

Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин
Технологии

watchOS 26 получат не все часы: мои Apple Watch оказались в пролёте
Еда

Маринад из уксуса и специй улучшает вкус запечённого кролика по рецепту
Авто и мото

McKinsey: к 2032 году европейские автопроизводители выпустят 350 новых электромобилей
Садоводство

Переполненные клумбы ухудшают здоровье растений и повышают риск болезней
Дом

Как выбрать мультиварку с оптимальным сочетанием качества и затрат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet