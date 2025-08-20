Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
обновлённая дорожная разметка
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:23

Пешеходы против водителей: кто прав на нерегулируемом переходе

Правила перехода на нерегулируемых пешеходных переходах объяснили в ГИБДД

Задумывались ли вы, как облегчить взаимодействие между водителями и пешеходами на нерегулируемых переходах? Этот вопрос волнует многих автолюбителей и инспекторов ГАИ, ведь трактовка правил дорожного движения (ПДД) может значительно различаться.

Правила для водителей

Согласно действующим правилам, водители обязаны не создавать помех пешеходам, когда они пересекают нерегулируемый пешеходный переход. Это правило касается не только самой "зебры", но и пространства вокруг неё. Важно понимать, что если пешеход просто стоит рядом с переходом, водитель не обязан останавливаться. Однако инспекторы ГАИ могут трактовать ситуацию иначе и привлечь водителя к ответственности, если тот не остановился, даже когда пешеход только собирается перейти дорогу.

При приближении к переходу водителям рекомендуется сбрасывать скорость и быть готовыми остановиться. Замедление автомобиля заметно для других участников движения и может предотвратить аварии. Если пешеход стоит рядом с переходом, водителю стоит оценить ситуацию и, возможно, установить зрительный контакт, показывая готовность остановиться.

Взаимопонимание на дороге

Пешеходам также следует проявлять терпимость. Пересекать дорогу лучше группами, чтобы не заставлять водителей долго ждать. Это не только помогает избежать конфликтов, но и делает движение более безопасным для всех.

По словам автоюриста, инспекторы ГАИ могут привлечь к ответственности автомобилиста, если тот не остановился, даже когда пешеход только ступил на "зебру". Эта трактовка может быть оспорена в суде, если есть доказательства, например, видео с регистратора.

Таким образом, важно помнить о взаимном уважении и понимании между водителями и пешеходами. Это поможет создать безопасные условия на дороге и избежать ненужных конфликтов.

