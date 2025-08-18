Как проехать нерегулируемый переход и не нарваться на штраф

Стоит ли водителю жать на тормоз, если человек просто стоит у "зебры"? Этот вопрос вызывает жаркие споры не только среди самих автомобилистов, но и между водителями и инспекторами ГАИ. На практике многие сталкиваются с ситуацией, когда трактовка правил дорожного движения оказывается двоякой, особенно если речь идёт о нерегулируемых переходах.

Как трактуют правила юристы и инспекторы

Автоюрист в беседе с порталом naavtotrasse.ru пояснил: по закону водитель обязан не создавать помех пешеходу, который пересекает проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Это правило распространяется не только на саму "зебру", но и на ближайший к ней участок дороги, где установлены предупреждающие знаки.

"Водитель не должен мешать движению пешехода, но это не значит, что машина обязана полностью останавливаться, если рядом с переходом стоит человек", — рассказал автоюрист.

Однако в реальности инспекторы ГАИ нередко смотрят на ситуацию иначе. Автомобилиста могут привлечь к ответственности даже тогда, когда он проехал переход в тот момент, когда пешеход лишь сделал первый шаг на "зебру", независимо от того, насколько далеко от него находилась машина. Такие решения можно оспорить в суде, особенно если у водителя есть запись с регистратора.

Где проходит граница обязанностей водителя

Правильный алгоритм действий при проезде нерегулируемых переходов, по словам эксперта, довольно прост. Водителю необходимо:

снизить скорость перед "зеброй";

быть готовым остановиться при малейшей необходимости;

учитывать, что остановившаяся или замедлившаяся машина заметнее для других участников движения, чем пешеход на обочине.

Такой подход снижает риск столкновений и помогает избежать конфликтов с инспекторами.

Когда пешеход не решается ступить на дорогу

Нередко у "зебры" можно увидеть человека, который стоит и никак не решается начать движение. Бывает, что он вовсе не собирается переходить дорогу — просто оказался рядом. В таких случаях водителю стоит действовать по обстановке.

"Если человек медлит, полезно встретиться с ним взглядом и показать готовность уступить дорогу", — поделился автоюрист.

Это помогает пешеходу почувствовать себя увереннее, а водителю — избежать внезапных шагов на проезжую часть.

Немного здравого смысла от обеих сторон

Водители должны помнить, что замедление — не потеря времени, а способ обезопасить и себя, и других. Но и пешеходам стоит проявлять уважение к участникам движения. Например, на оживлённых переходах лучше переходить группой, а не по одному, заставляя автомобили останавливаться снова и снова.