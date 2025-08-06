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обновлённая дорожная разметка
обновлённая дорожная разметка
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Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:20

Парковка у перехода: почему инспекторы любят штрафовать за эти 5 метров

ПДД: за остановку ближе 5 метров к пешеходному переходу грозит штраф

Знаете ли вы, что пешеходы имеют определенные преимущества на дороге? Они являются полноправными участниками дорожного движения, и водители обязаны уступать им дорогу, особенно на нерегулируемых переходах. Однако, как показывает практика, многие автомобилисты не знают, как правильно остановиться перед "зеброй", что может привести к неприятным последствиям.

Правила остановки перед пешеходным переходом

Сбросьте скорость. При приближении к переходу водителю необходимо уменьшить скорость и убедиться в отсутствии пешеходов. Полная остановка не требуется, если человек не ступил на "зебру".

Парковка. Многие автомобилисты допускают ошибку, оставляя свои машины вблизи пешеходных переходов. Важно помнить, что правила запрещают парковку на переходах и в радиусе пяти метров от них. Это необходимо для обеспечения видимости и свободного доступа пешеходов.

Штраф за нарушение. За оставление автомобиля в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность. Водителю может быть не только выписан штраф, но и эвакуирован автомобиль, если он не находится на месте.

Оценка расстояния

Чтобы избежать неприятностей, важно правильно оценивать расстояние до пешеходного перехода. На глаз определить пять метров бывает сложно, и инспекторы ГАИ могут использовать специальные инструменты для проверки. Если вы не уверены, лучше выбрать другое место для парковки.

Не забывайте, что разворачиваться вблизи пешеходного перехода также запрещено, так как это создает угрозу безопасности. Если инспектор или камера зафиксируют ваше нарушение, вы рискуете получить штраф.

Следуя этим простым правилам, вы сможете избежать ненужных штрафов и обеспечить безопасность пешеходов. Помните, что соблюдение правил дорожного движения — это залог безопасности для всех участников.

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