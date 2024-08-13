В Московской области собрали 97 учителей со всей России по программе "Учитель в сети"

В Московской области началось обучение педагогов по программе, направленной на развитие просветительской деятельности в интернете под названием "Учитель в сети". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации.
Трехдневный обучающий курс собрал 97 педагогов из 47 регионов страны, которые являются участниками Всероссийского сообщества наставников-просветителей. В ходе обучения они смогут углубить свои знания о медиа- и цифровых платформах, а также научиться создавать контент и продвигать ресурсы в интернете.
Основной целью данной образовательной программы является знакомство учителей с новыми медиатехнологиями, формулирование задач и принципов просветительской деятельности, изучение методов и инструментов для создания качественного образовательного контента, а также разработка рекомендаций по ведению обучающих блогов в социальных сетях.
Наставники-просветители выполняют важную миссию, занимаясь не только обучением и воспитанием школьников и студентов, но и являясь лидерами общественного мнения, активно ведя просветительскую работу в социальных сетях. Благодаря образовательному интенсиву "Учитель в сети" педагоги получат возможности для более эффективного осуществления своей просветительской деятельности, отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
В число участников интенсива входят директора школ и гимназий, учителя, заместители директоров по воспитательной работе, советники по взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также воспитатели и методисты.
Программа была разработана в рамках Всероссийского проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей" и Мастерской управления "Сенеж" при поддержке Министерства просвещения России.
Фото: From Wikimedia Commons/ Negative Space (public domain)
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