Печень работает за двоих — и не справляется: что происходит при опасном сочетании

В новогодние праздники многие задумываются, можно ли позволить себе алкоголь, если приходится принимать лекарства. Особенно часто сомнения возникают у тех, кто в обычное время строго соблюдает назначения врача, но не хочет нарушать традиции. Однако медики предупреждают: сочетание спиртного и препаратов может быть опасным. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

Почему алкоголь нельзя сочетать с лекарствами

По словам врачей, этанол способен как усиливать, так и ослаблять действие лекарств. Это делает результат лечения непредсказуемым и в ряде случаев угрожающим жизни.

"Прием лекарств лучше никогда не смешивать с употреблением алкоголя. Этанол может усиливать или ослаблять эффекты некоторых препаратов. Как правило, алкоголь усиливает побочные эффекты и ослабляет полезное действие лекарственных средств. Иногда взаимодействие лекарственных средств с метаболитами этанола может быть непредсказуемым и даже опасным для жизни", — рассказала заместитель главного врача СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" Елена Куркова.

Три самых частых последствия

Медики выделяют несколько основных рисков, которые возникают при одновременном употреблении алкоголя и лекарств. Во-первых, это передозировка: спиртное может усиливать всасывание препаратов, из-за чего концентрация действующего вещества в крови резко возрастает.

Во-вторых, снижение эффективности лечения — алкоголь препятствует нормальному всасыванию лекарств в желудочно-кишечном тракте. В-третьих, возрастает токсическая нагрузка на печень, поскольку она вынуждена одновременно перерабатывать и алкоголь, и медикаменты.

Таблетки от давления и спиртное

Особую опасность представляет сочетание алкоголя с препаратами для лечения гипертонии. По словам врача, гипотензивные средства принимаются постоянно, а значит, действующее вещество всегда присутствует в организме.

"Поэтому ответ на вопрос, когда можно выпить после таблетки от давления, только один: никогда", — пояснила Елена Куркова.

Алкоголь сначала расширяет сосуды и может вызвать резкое падение давления, а затем приводит к обратному эффекту — скачку артериального давления. Ситуацию усугубляют соленые и острые закуски, которые способствуют задержке жидкости в организме.

Антидепрессанты, статины и седативные препараты

Не менее опасным считается сочетание спиртного с антидепрессантами. Алкоголь сам по себе действует как депрессант и снижает эффективность терапии, а некоторые препараты могут резко усилить седативный эффект или вызвать аритмию и повышение давления.

Прием алкоголя на фоне статинов также увеличивает риск повреждения печени и снижает эффективность снижения уровня холестерина. Седативные препараты в сочетании со спиртным угнетают центральную нервную систему, что может привести к нарушению дыхания, потере сознания и даже коме.

Диабет, разжижение крови и антибиотики

Сахароснижающие препараты в сочетании с алкоголем могут вызвать резкое падение уровня глюкозы в крови и привести к гипогликемической коме. Антикоагулянты повышают риск внутренних кровотечений, а антибиотики усиливают токсическое воздействие на печень и снижают эффективность лечения.

Врач также напомнила, что действующие вещества антибиотиков сохраняются в крови даже после окончания курса, поэтому от алкоголя следует воздерживаться еще несколько дней или недель.

Лекарства, замедляющие переработку алкоголя

Отдельную группу составляют препараты, которые нарушают расщепление этанола в организме. К ним относятся некоторые антибиотики, противогрибковые средства и сульфаниламиды. Даже небольшие дозы спиртного при их приеме могут вызвать тяжелое отравление с тошнотой, рвотой, нарушением дыхания и сердечной деятельности.

Медики подчеркивают: универсального "безопасного" сочетания алкоголя и лекарств не существует, а риски особенно возрастают в праздничные дни, когда контроль за дозами часто теряется.