Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Красное вино
Красное вино
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:29

Печень работает за двоих — и не справляется: что происходит при опасном сочетании

Алкоголь усиливает побочные эффекты лекарств и снижает их действие — Елена Куркова

В новогодние праздники многие задумываются, можно ли позволить себе алкоголь, если приходится принимать лекарства. Особенно часто сомнения возникают у тех, кто в обычное время строго соблюдает назначения врача, но не хочет нарушать традиции. Однако медики предупреждают: сочетание спиртного и препаратов может быть опасным. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

Почему алкоголь нельзя сочетать с лекарствами

По словам врачей, этанол способен как усиливать, так и ослаблять действие лекарств. Это делает результат лечения непредсказуемым и в ряде случаев угрожающим жизни.

"Прием лекарств лучше никогда не смешивать с употреблением алкоголя. Этанол может усиливать или ослаблять эффекты некоторых препаратов. Как правило, алкоголь усиливает побочные эффекты и ослабляет полезное действие лекарственных средств. Иногда взаимодействие лекарственных средств с метаболитами этанола может быть непредсказуемым и даже опасным для жизни", — рассказала заместитель главного врача СПб ГБУЗ "Городская наркологическая больница" Елена Куркова.

Три самых частых последствия

Медики выделяют несколько основных рисков, которые возникают при одновременном употреблении алкоголя и лекарств. Во-первых, это передозировка: спиртное может усиливать всасывание препаратов, из-за чего концентрация действующего вещества в крови резко возрастает.

Во-вторых, снижение эффективности лечения — алкоголь препятствует нормальному всасыванию лекарств в желудочно-кишечном тракте. В-третьих, возрастает токсическая нагрузка на печень, поскольку она вынуждена одновременно перерабатывать и алкоголь, и медикаменты.

Таблетки от давления и спиртное

Особую опасность представляет сочетание алкоголя с препаратами для лечения гипертонии. По словам врача, гипотензивные средства принимаются постоянно, а значит, действующее вещество всегда присутствует в организме.

"Поэтому ответ на вопрос, когда можно выпить после таблетки от давления, только один: никогда", — пояснила Елена Куркова.

Алкоголь сначала расширяет сосуды и может вызвать резкое падение давления, а затем приводит к обратному эффекту — скачку артериального давления. Ситуацию усугубляют соленые и острые закуски, которые способствуют задержке жидкости в организме.

Антидепрессанты, статины и седативные препараты

Не менее опасным считается сочетание спиртного с антидепрессантами. Алкоголь сам по себе действует как депрессант и снижает эффективность терапии, а некоторые препараты могут резко усилить седативный эффект или вызвать аритмию и повышение давления.

Прием алкоголя на фоне статинов также увеличивает риск повреждения печени и снижает эффективность снижения уровня холестерина. Седативные препараты в сочетании со спиртным угнетают центральную нервную систему, что может привести к нарушению дыхания, потере сознания и даже коме.

Диабет, разжижение крови и антибиотики

Сахароснижающие препараты в сочетании с алкоголем могут вызвать резкое падение уровня глюкозы в крови и привести к гипогликемической коме. Антикоагулянты повышают риск внутренних кровотечений, а антибиотики усиливают токсическое воздействие на печень и снижают эффективность лечения.

Врач также напомнила, что действующие вещества антибиотиков сохраняются в крови даже после окончания курса, поэтому от алкоголя следует воздерживаться еще несколько дней или недель.

Лекарства, замедляющие переработку алкоголя

Отдельную группу составляют препараты, которые нарушают расщепление этанола в организме. К ним относятся некоторые антибиотики, противогрибковые средства и сульфаниламиды. Даже небольшие дозы спиртного при их приеме могут вызвать тяжелое отравление с тошнотой, рвотой, нарушением дыхания и сердечной деятельности.

Медики подчеркивают: универсального "безопасного" сочетания алкоголя и лекарств не существует, а риски особенно возрастают в праздничные дни, когда контроль за дозами часто теряется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Затяжной насморк при ОРВИ может привести к отиту — ЛОР-врач Александр Балакин сегодня в 6:37
Не лечил нос как следует — и ухо напомнило о себе в самый неподходящий момент

Обычный насморк при ОРВИ может привести к отиту. ЛОР-врач объяснил, какие меры помогут избежать боли в ухе и опасных осложнений.

Читать полностью » Волосы у большинства людей вырастают в среднем на 1,3 см в месяц – трихологи вчера в 17:25
Стресс, сон и еда работают против длины: привычки, которые незаметно крадут сантиметры

Почему волосы растут медленнее, чем хочется, и какие факторы действительно на это влияют? Разбираемся, как работает рост волос и что помогает поддержать его.

Читать полностью » В России ввели единую форму согласия для клинических исследований — Владимир Путин вчера в 15:47
Стресс, боль и формальности не совпали: закон упростил путь в клинические исследования

В России упростили оформление согласия пациентов на участие в клинических исследованиях, отказавшись от обязательной привязки к ЕСИА.

Читать полностью » Постоянно холодные руки указывают на нарушения кровообращения — Здоровье Mail вчера в 13:37
Ходила с холодными руками годами — пока не поняла, что организм кричит о проблеме

Постоянно холодные руки — не всегда реакция на погоду. Этот симптом может указывать на скрытые проблемы с сосудами, гормонами и кровообращением.

Читать полностью » Сбои биологических часов объединяют разные психические расстройства — учёные Калифорнийского университета вчера в 11:03
Разные диагнозы — один механизм: циркадные ритмы оказались в центре внимания

Ученые обнаружили, что сбой биологических часов может быть общей причиной разных психических заболеваний — от тревожности до аутизма.

Читать полностью » Вирус гриппа меняется и становится устойчивым к лекарствам — Мелерзанов вчера в 9:50
Лекарственная устойчивость вируса — не повод для паники, но причина действовать

Эксперт МФТИ объяснил, как лечить "гонконгский" грипп A(H3N2): почему важна симптоматическая терапия, и чем опасны лишние лекарства.

Читать полностью » Новый субклад гриппа вызывает температуру до 40 градусов — NBC вчера в 9:20
Этот грипп протекает тяжелее обычного: в США фиксируют опасный мутировавший штамм

В США распространяется мутировавший вариант гриппа с необычно тяжёлыми симптомами: врачи объясняют, чем он опасен и на что обратить внимание в сезон простуд.

Читать полностью » Клещи могут оказаться на новогодних елках при определенных условиях — Фролов вчера в 8:57
Энцефалит под блестящими шарами: скрытая угроза живых новогодних ёлок

Эколог объяснил, могут ли клещи попасть на живые новогодние елки и когда риск выше. Врачи напоминают: опасен не укус, а инфекции.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Почти половина россиян планирует путешествия в 2026 году — Сберстрахование
Туризм
Число туристов из России на Филиппинах выросло в 2025 году — Павлов
Общество
Услуги Деда Мороза подорожали на 14 процентов в 2025 году — T-Data
Общество
Звенигород называют Подмосковной Швейцарией с XIX века — Турпром
Наука
Нейрохирург Эбен Александер описал загробный мир после комы — Daily Mail
Общество
В 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней — Правительство РФ
Туризм
Посол РФ Павлов рекомендует туристам на Филиппины медицинскую страховку — РИАН
Общество
В Москве прогнозируют до -19 градусов в новогоднюю ночь — Вильфанд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet