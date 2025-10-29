Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik by WangXiNa is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:00

Печень страдает, даже если вы не пьете: эти привычки вредят сильнее алкоголя

Гастроэнтеролог Харлов назвал продукты и привычки, разрушающие печень

Основной вред печени приносят растительные масла из косточек и семян, промышленные продукты и бесконтрольный прием лекарств. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

Врач отметил, что печень страдает не только от алкоголя, но и от повседневных привычек, которые кажутся безобидными.

"Привычки использовать растительные масла из косточек и семян, как в самой пище, так и в приготовлении этой пищи. Подсолнечные, соевые, рапсовые, хлопковые", — сказал Харлов.

По словам доктора, многие люди не знают, что принимают медикаменты с гепатотоксическими свойствами, негативно действующими на печень.

"Это медикаменты психиатрические, например, из самых частых. Затем, и из совсем более бытовых — парацетамол, он же ацетаминофен, препарат, у которого очень низкая нетоксичная доза, и если им существенно увлекаться, можно получить очень заметное повреждение печени", — уточнил он.

Эксперт добавил, что значительный вред печени наносит промышленная пища, особенно та, что упакована и имеет длительный срок хранения.

"В ней добавлено большое количество ингредиентов, которые в кишечнике приводят к интоксикации. Интоксикация от кишечника дальше идет в печень и повреждает печень напрямую", — подчеркнул Харлов.

Специалист объяснил, какие масла являются безопасными для печени и в целом наиболее полезными.

"Фруктовые масла более безопасны. Оливковое, кокосовое, масло какао, пальмовое — которое натуральное, не видоизмененное. Животные жиры, говяжий, овечий жир тоже безопасны", — пояснил он.

