Печальная судьба: бывший депутат и предприниматель погиб при сносе водонапорной башни

Бывший депутат городской думы города Балабаново Сергей Свириденко погиб в результате обрушения водонапорной башни при ее демонтаже 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обрушение водонапорной башни

По информации пресс-службы, трагедия произошла во время подготовительных работ по демонтажу башни. Обрушение привело к гибели двух человек, среди которых был и Сергей Свириденко.

Он являлся предпринимателем и экс-депутатом, а также руководил компанией "СВ-Дубль", которая занималась сносом объекта. Свириденко был известен в городе как "легендарный человек" и часто лично участвовал в сложных работах, включая управление техникой.

Уголовное дело

"Сергей Васильевич Свириденко — настоящий легендарный человек для города Балабаново", — отметили в пресс-службе администрации.

В связи с происшествием следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).