Хотите получать здоровую рассаду и укорененные черенки? Познакомьтесь с торфяными таблетками

Торфяные таблетки - универсальный и простой в использовании продукт для выращивания рассады, укоренения черенков и даже прорастания семян. Эти компактные и экологичные приспособления значительно облегчают уход за растениями на начальных этапах и помогают получать стабильные всходы. Давайте разберёмся, как правильно работать с торфяными таблетками.

Что представляют собой торфяные таблетки?

Торфяные таблетки - это небольшие плоские диски, состоящие из прессованного и слегка увлажненного торфа. Они компактны, легки и имеют специальное отверстие в центре. Этот дренажный канал облегчает полив и ускоряет рост корневой системы.

Когда и для чего использовать торфяные таблетки?

Торфяные таблетки отлично подходят для:

Выращивания рассады овощных, цветочных и зеленных культур- Укоренения и укоренения черенков;

Прорастания семян.

Для посева семян или укоренения черенков лучше всего использовать торфяные таблетки весной или в начале лета, когда активно идет рост растений.

Как правильно подготовить торфяные таблетки?

Перед использованием торфяные таблетки необходимо предварительно замочить в теплой воде на 10-15 минут. За это время они впитывают влагу и разбухают в несколько раз, принимая нужную форму. Затем их можно высаживать.

Как посадить семена или черенки в торфяные таблетки?

Поместите набухшую торфяную таблетку в специальную емкость или ячейку посевного лотка. Вдавите пальцем небольшое углубление в центре таблетки и поместите туда семена или черенок. Слегка присыпьте сверху торфом или землей.

Полив и уход за растениями в торфяных таблетках

Важно поддерживать постоянную влажность почвенной смеси в таблетках. Поливайте их по мере просыхания верхнего слоя, не допуская пересыхания. Также важно хорошее освещение и температурный режим для прорастания семян и укоренения черенков.

По мере роста растения можно пересаживать вместе с торфяными таблетками в большие емкости. Корни легко выходят за пределы таблетки, плотно прорастая в новый грунт.

Торфяные таблетки - простой и эффективный способ выращивания рассады, черенкования и прорастания семян. Правильное обращение с ними поможет вырастить крепкие и здоровые растения.

Фото: en.wikipedia.org byNaturalis Biodiversity Center.