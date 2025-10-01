Простая хитрость сокращает варку перловки в два раза — хозяйки оценят

Перловая крупа известна с древности, но к ней до сих пор относятся неоднозначно. Одни считают её грубой и тяжёлой пищей, другие ценят за насыщенный вкус и богатый состав. Не зря зерно получило название от английского слова pearl - "жемчужина": блестящие зёрна действительно напоминают драгоценный камень, а по питательности способны конкурировать с более популярными кашами.

Сегодня перловка постепенно возвращается в моду. Её всё чаще включают в меню ресторанов, используют для приготовления необычных гарниров и даже подают в качестве основы для салатов. Главный барьер для многих — длительное приготовление. Однако кулинары делятся практичными приёмами, которые помогают сэкономить время и раскрыть вкус крупы.

"Замочите перловку в холодной воде на 4-6 часов или на ночь. Это сократит время варки до 20-30 минут", — сказала шеф-повар Элина Улыбина-Бай.

Чем ценна перловка

Перловая крупа богата клетчаткой, витаминами группы B, железом, калием и фосфором. Благодаря этому она поддерживает здоровье сердца, помогает работе ЖКТ и надолго насыщает. В отличие от белого риса, перловка сохраняет больше микроэлементов, а по содержанию белка близка к бобовым. Именно поэтому диетологи рекомендуют включать её в рацион хотя бы раз в неделю.

Для хозяйки это универсальный продукт: из неё можно приготовить кашу, суп, салат или плов. Крупа хорошо сочетается с овощами, мясом и грибами, а в холодном виде подходит даже для пикников.

Сравнение способов приготовления