Осенняя обрезка груши: важные нюансы для получения богатого урожая

Осень - идеальное время для обрезки деревьев груши. Эта процедура позволяет подготовить растение к зиме, оптимизировать его форму и стимулировать плодоношение. Однако важно знать, как правильно проводить обрезку, чтобы не навредить дереву.
Когда начинать обрезку
Оптимальное время для осенней обрезки груши - конец октября - начало ноября, когда листва уже опала, но дерево еще не вошло в состояние глубокого покоя. В этот период ткани растения наиболее активны, а значит, раны быстрее заживут.
Подготовка инструментов
Для обрезки следует использовать только острые, продезинфицированные садовые инструменты - секаторы, ножовки или специальные высотные ножницы. Тупые или грязные орудия могут оставлять неровные, рваные срезы, которые станут "воротами" для болезнетворных микроорганизмов.
Основные принципы
Главная цель обрезки груши осенью - сформировать правильную, равномерную крону и удалить больные, поврежденные или неперспективные ветви.
Важно соблюдать следующие правила:
- Срезы должны быть наклонными, гладкими, с диаметром, не превышающим 5 см;
- Ветви необходимо обрезать у самого основания, не оставляя пенька;
- Не рекомендуется удалять более трети общей массы кроны за один раз;
- После обрезки необходимо обработать срезы садовым варом или специальными мазями.
Что удалять
В первую очередь нужно вырезать все повреждённые, сломанные или засохшие побеги. Затем избавляемся от лишних, растущих внутрь кроны или пересекающихся ветвей. Также желательно удалить "волчки" - вертикальные побеги, отнимающие силы у плодовых ветвей.
Формирование кроны
Для груш оптимальной считается чашевидная или пирамидальная форма кроны. Во время обрезки нужно скелетные ветви укорачивать, чтобы они росли под углом 45-60 градусов относительно ствола. Это обеспечит хорошее освещение и проветривание внутри кроны.
Завершающие работы
После обрезки необходимо собрать и утилизировать все обрезанные ветви. Затем следует побелить ствол и толстые скелетные ветви специальной садовой побелкой. Это защитит кору от солнечных ожогов и подмерзания.
Фото: Alborzagros.
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