Осенняя обрезка груши: важные нюансы для получения богатого урожая

Осень - идеальное время для обрезки деревьев груши. Эта процедура позволяет подготовить растение к зиме, оптимизировать его форму и стимулировать плодоношение. Однако важно знать, как правильно проводить обрезку, чтобы не навредить дереву.

Когда начинать обрезку

Оптимальное время для осенней обрезки груши - конец октября - начало ноября, когда листва уже опала, но дерево еще не вошло в состояние глубокого покоя. В этот период ткани растения наиболее активны, а значит, раны быстрее заживут.

Подготовка инструментов

Для обрезки следует использовать только острые, продезинфицированные садовые инструменты - секаторы, ножовки или специальные высотные ножницы. Тупые или грязные орудия могут оставлять неровные, рваные срезы, которые станут "воротами" для болезнетворных микроорганизмов.

Основные принципы

Главная цель обрезки груши осенью - сформировать правильную, равномерную крону и удалить больные, поврежденные или неперспективные ветви.

Важно соблюдать следующие правила:

Срезы должны быть наклонными, гладкими, с диаметром, не превышающим 5 см;

Ветви необходимо обрезать у самого основания, не оставляя пенька;

Не рекомендуется удалять более трети общей массы кроны за один раз;

После обрезки необходимо обработать срезы садовым варом или специальными мазями.

Что удалять

В первую очередь нужно вырезать все повреждённые, сломанные или засохшие побеги. Затем избавляемся от лишних, растущих внутрь кроны или пересекающихся ветвей. Также желательно удалить "волчки" - вертикальные побеги, отнимающие силы у плодовых ветвей.

Формирование кроны

Для груш оптимальной считается чашевидная или пирамидальная форма кроны. Во время обрезки нужно скелетные ветви укорачивать, чтобы они росли под углом 45-60 градусов относительно ствола. Это обеспечит хорошее освещение и проветривание внутри кроны.

Завершающие работы

После обрезки необходимо собрать и утилизировать все обрезанные ветви. Затем следует побелить ствол и толстые скелетные ветви специальной садовой побелкой. Это защитит кору от солнечных ожогов и подмерзания.

Фото: Alborzagros.