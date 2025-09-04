Антиоксидантная защита в тарелке: чем груша помогает сердцу и сосудам

Груша — один из самых недооценённых фруктов, хотя по содержанию клетчатки она значительно превосходит многие привычные продукты. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с "Газетой.ru".

Чем груша полезнее других фруктов

По словам специалиста, суточная норма потребления клетчатки составляет 25-30 граммов. Одна средняя груша весом около 178 граммов содержит примерно 5,5 граммов пищевых волокон — это 20-25% от дневной потребности человека. Для сравнения: яблоко того же размера содержит 4,4 грамма клетчатки, а банан — всего 3,1 грамма.

Особенность груши в том, что она сочетает два вида клетчатки:

• растворимую (пектин), которая помогает нормализовать уровень холестерина и сахара в крови;

• нерастворимую, стимулирующую работу кишечника и предотвращающую запоры.

Влияние на здоровье

Регулярное употребление груш улучшает моторику кишечника, способствует росту полезной микрофлоры и снижает риск синдрома раздражённого кишечника. Также этот фрукт помогает в профилактике воспалительных заболеваний ЖКТ.

Помимо клетчатки, груша богата витамином С, флавоноидами и фенольными кислотами. Эти вещества обладают антиоксидантным действием, снижают уровень воспаления и уменьшают окислительный стресс, который играет ключевую роль в развитии хронических заболеваний.

Кому особенно стоит включить грушу в рацион

Белоусов рекомендует регулярно есть этот фрукт людям, склонным к:

• запорам;

• ожирению;

• сердечно-сосудистым заболеваниям.

Груша также полезна всем, кто хочет улучшить качество питания и поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.