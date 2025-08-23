Осенний марафон для груши: что нужно успеть сделать до холодов, чтобы дерево ожило весной

Сбор урожая груш — это только половина дела. Чтобы обеспечить богатый урожай в следующем году, необходимо правильно подготовить грушу к зиме. Эксперт Сергей Смирнов делится своими советами о том, как правильно собирать груши, ухаживать за деревом после сбора урожая, подкармливать, обрезать и защищать его от болезней и вредителей.

Эксперт отмечает, что сроки сбора урожая критически важны и зависят не только от сорта, но и от региона.

"Ранние и среднеранние сорта груш собираем в августе, а зимние — попозже. Они созревают в сентябре, и некоторые даже могут дозревать в октябре", — поясняет Смирнов.

Важно: для Сибири и Урала все работы нужно завершить до первой декады октября. В Средней полосе — до 20-х чисел октября. На Юге России у садоводов есть время до конца октября.

Как определить спелость? Биолог советует несколько надежных способов.

Пробовать на вкус. Самый очевидный способ — сорвать плод с солнечной стороны дерева: такой созревает на неделю раньше — и попробовать.

Ориентироваться на сроки. Опытный садовод знает приблизительные сроки созревания каждого сорта.

Проверить на мягкость. "Самый простой способ — потыкать пальцем. Если груша уже проминается, становится мягковатой, а поверхность маслянистая, то она уже точно созрела".

Важный лайфхак: большинство груш лучше собирать слегка недозрелыми.

"Когда груша спеет на дереве, ее нужно употребить очень быстро. Хороших лежких сортов мало, и груши, в отличие от яблок, быстро портятся", — предупреждает ученый.

Недозрелые плоды раскладывают на дозревание в сухом, прохладном и темном месте. После сбора урожая начинается фаза активной подготовки.

"Груша менее зимостойкая и более капризная, чем яблоня, поэтому нужно более щепетильно отнестись к ее подготовке, начиная уже с августа", — подчеркивает Смирнов.

Это связано с ее стержневой корневой системой, которая хоть и глубоко залегает, но делает дерево более чувствительным к выпреванию и вымерзанию в низинах. Первое — регулярно собирать всю падалицу и подгнившие плоды.

"Все червивые и сгнившие плоды нужно отправить на длительное компостирование либо глубоко закопать в почву на глубину 30-40 сантиметров. Это необходимо, чтобы уничтожить очаги грибковых инфекций, таких как парша, монилиоз и особенно ржавчина, которая сильно ослабляет грушу перед зимой", — советует биолог.

Уборку основной массы листвы эксперт рекомендует перенести на позднюю осень. Если начало осени выдалось сухим, груше жизненно необходим влагозарядный полив. Это поможет дереву успешнее перезимовать.

"Под крупное дерево должно выливаться не менее 10 ведер воды, под дерево средних размеров — пять-шесть ведер, под недавно посаженные, одно- двухлетние деревья — два-три ведра", — уточнил Сергей Смирнов.

После полива в регионах с суровыми зимами приствольный круг обязательно нужно замульчировать компостом или торфом слоем 10-15 сантиметров для защиты корней от первых морозов, пока нет снега.

Осенняя подкормка: калийно-фосфорные удобрения и исключение азота

Второй обязательный пункт — осенняя подкормка. Это подкормка калийно-фосфорными удобрениями. Из минеральных это сульфат калия — 20-30 граммов на квадратный метр — и суперфосфат — 30-40 граммов на квадратный метр. Из органики это древесная зола — 100-200 граммов на квадратный метр.

Их лучше вносить не поверхностно, а в неглубокие лунки по периметру кроны, на глубину 20-25 сантиметров, и обильно пролить водой. Критически важно: азотные удобрения: мочевина, селитра — осенью категорически недопустимы. Они провоцируют рост молодых побегов, которые не вызреют и гарантированно вымерзнут, ослабив все дерево.

Биолог дает четкие рекомендации: основную обрезку следует отложить на конец осени. В августе можно провести только оперативную работу: удалить ветки, которые отломились под тяжестью плодов, а также те, что уже засохли и сбросили листья.

Посадка груши: сроки и условия

В августе высаживать грушу можно только в одном случае, если она приобретена в контейнере, с закрытой корневой системой. Для деревьев с открытыми корнями это время не подходит.

"Они еще в активной вегетации, листья не сбросили. Лучше дождаться конца сентября и частичного или полного листопада", — говорит ученый.

Важное предупреждение: не сажайте грушу в низинах и на участках с близкими — менее полутора-двух метров — грунтовыми водами. Ее стержневой корень чувствителен к вымоканию и выпреванию, что неминуемо приведет к гибели дерева.

В период сбора урожая обработка химикатами нежелательна.

"В августе нужно приметить существующие проблемы, чтобы обработать дерево в сентябре или позже", — советует эксперт.

Молодые, неплодоносящие деревья при необходимости обработать можно. Обрабатывать от насекомых осенью практически бессмысленно.

"Препараты не действуют при низких температурах на готовящихся к спячке вредителей. Лучше перенести эту операцию на весну", — отмечает Смирнов.

А вот опрыскивание от грибковых болезней медным купоросом (3%), бордоской жидкостью (3%) или железным купоросом (5%) — обязательная процедура на позднюю осень, после листопада. Особое внимание уделите борьбе с ржавчиной.

Если дерево начало преждевременно сбрасывать плоды и листья, это грозный признак болезни: монилиоза, бактериального рака, ржавчины. Если поражена вся крона, дерево, скорее всего, не спасти. Если же засыхают отдельные ветви, их нужно немедленно выпилить. Важный нюанс: срезы нужно замазать масляной краской или специальной садовой изолирующей.

"Садовый вар многие используют неправильно, как пластилин. Его нужно растопить на водяной бане до 40-50 градусов и нанести кисточкой. Толстый слой только во вред", — акцентирует Смирнов.

Отдельная критически важная процедура для российских зим — побелка. Она защищает нежную кору груши от солнечных ожогов в феврале-марте.

"Обязательно поздней осенью, после всех обработок, побелите штамбы и скелетные ветви специальной садовой краской. Это убережет дерево от морозобоин — продольных трещин на коре, которые сильно ослабляют растение и открывают путь инфекциям", — резюмирует биолог.

Интересные факты о грушах

Груша — один из самых древних фруктов, известных человечеству.

Существует более 3000 сортов груш.

Груши богаты витаминами и минералами, полезными для здоровья.

В заключение, правильная подготовка груши к зиме — это залог богатого урожая в следующем году. Соблюдение рекомендаций эксперта поможет вам сохранить здоровье дерева и получить вкусные и сочные плоды.