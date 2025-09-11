Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
2019-06-27 Календула 05
© commons.wikimedia.org by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:53

Секрет богатого урожая: посадите эти 5 растений под грушей, и она будет плодоносить как никогда раньше

Осень и весна — традиционные сезоны активных работ в саду. Но опытные садоводы утверждают: залог здоровья деревьев и богатого урожая закладывается ещё на этапе планировки. При правильном подборе соседей груша может не только лучше расти и плодоносить, но и меньше страдать от вредителей. Вместо химических препаратов на помощь приходят растения-компаньоны, которые работают как естественная защита и одновременно украшают сад.

Настурция — яркая приманка для тли

Эти оранжевые и алые цветы давно стали любимцами садоводов. Настурция действует как ловушка: тля и другие мелкие вредители предпочитают её листья и стебли, оставляя грушу без внимания. Дополнительный плюс — сочная зелень и яркий оттенок, которые украшают приствольный круг.

Календула — природный доктор

Календула лекарственная известна не только в народной медицине. Её корни выделяют вещества, угнетающие развитие патогенных микроорганизмов и нематод, повреждающих корни плодовых деревьев. Благодаря этому почва вокруг груши становится более здоровой, а само дерево получает больше сил для роста и плодоношения.

Бархатцы — ароматный щит

Яркие жёлтые и оранжевые бархатцы ценят не только за красоту. Их корни выделяют вещество тиофен, обладающее обеззараживающим действием, которое подавляет развитие нематод и защищает почву. Кроме того, насыщенный аромат бархатцев сбивает с толку насекомых-вредителей, включая плодожорку, маскируя запах плодов груши.

Лаванда — защита от муравьёв

Лаванда узколистная украшает сад сиреневыми облаками, но её ценность не только в красоте. Фитонциды этого растения отпугивают муравьёв — главных союзников тли. Посаженная у подножия груши, лаванда создаёт защитный барьер, сохраняя листья дерева здоровыми.

Люпин — зелёное удобрение

Люпин часто считают декоративным растением, но он выполняет важную функцию в саду. Его корневые клубеньки фиксируют азот, обогащая почву и улучшая её структуру. Для груши это особенно важно: дерево получает дополнительное питание и формирует более крупные и сладкие плоды.

Красота и польза в одном решении

Совместные посадки груш с цветами позволяют решать сразу несколько задач. Сад выглядит нарядным и живым: яркая настурция, солнечные бархатцы и нежная лаванда создают красочный пейзаж. Одновременно растения-компаньоны укрепляют экосистему сада: одни отпугивают вредителей, другие улучшают почву, третьи привлекают пчёл и способствуют лучшему опылению.

Такой подход помогает снизить использование химии, сохранить здоровье деревьев и получить более вкусные плоды.

Три интересных факта

  1. В Китае грушу считали символом долголетия и никогда не разрезали плод пополам, чтобы не "разделить жизнь".
  2. Бархатцы активно используют не только в садоводстве, но и в кулинарии: их лепестки добавляют в салаты и приправы.
  3. Настурция богата витамином С и раньше применялась как средство от цинги.

