Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Печенье с миндалём
Печенье с миндалём
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:36

Песочное печенье с арахисом: как орешек спасает вашу кухню от скучной рутины

Шаги приготовления песочного печенья с арахисом

Вы когда-нибудь задумывались, как сделать песочное печенье настолько нежным и рассыпчатым, чтобы оно буквально таяло во рту? Ответ проще, чем кажется! Песочное печенье с арахисом — это вкусное лакомство, которое можно приготовить из самых обычных продуктов, которые найдутся на любой кухне.

Ингредиенты

  • 1 куриное яйцо
  • 100 г сахара
  • 120 г мягкого сливочного масла
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 240 г пшеничной муки
  • 100 г арахиса

Подготовка теста

Выньте сливочное масло заранее, чтобы оно стало мягким при комнатной температуре. Это важный этап, который влияет на структуру теста.

Просейте муку вместе с разрыхлителем — так она насытится кислородом, и печенье получится более воздушным и хрустящим.

В миске взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной однородной массы.

Добавьте яйцо и снова взбейте до однородности.

Всыпьте муку и аккуратно перемешайте ложкой, затем быстро замесите тесто руками, чтобы оно не нагрелось и не стало жестким.

Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут.

Чтобы орешки раскрыли свой аромат, обжарьте их на сухой сковороде до золотистого цвета, помешивая, чтобы они равномерно подрумянились. Затем остудите и измельчите арахис скалкой до состояния крупной крошки.

Формируем и выпекаем печенье

  • Из охлаждённого теста скатайте шарики и обваляйте их в арахисовой крошке, чтобы орешки хорошо прилипли.
  • Немного прижмите шарики, чтобы получились круглые печенья толщиной около 0,8-1 см — это оптимальный размер, чтобы края не пересохли.
  • Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.
  • Выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 20 минут, пока печенье не приобретёт легкий золотистый оттенок.

Дайте печенью полностью остыть, прежде чем подавать к столу. Наслаждайтесь нежным, рассыпчатым вкусом с хрустящими кусочками арахиса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинарные эксперты используют яичные блинчики в салате для насыщенного вкуса сегодня в 9:39

Блинчики в салате: парадокс, где яйца становятся звездой вечера

Оригинальный салат "Загадка для гостей" с яичными блинчиками — простое, но эффектное блюдо из обычных продуктов, которое вызовет восторг и любопытство у всех за столом.

Читать полностью » Кулинары рекомендуют выпекать кекс изюмом на кефире в духовке сегодня в 9:15

Нежный кекс с изюмом: простой рецепт, который изменит представление о домашней выпечке

Открываете духовку — и кухня наполняется ароматом кекса! Простой рецепт на кефире с изюмом: нежный, влажный, для уютного чаепития. Попробуйте этот домашний хит без лишних усилий.

Читать полностью » Капкейки Красный бархат: рецепт приготовления от кулинарных экспертов сегодня в 8:51

Вкус, который обманет ваши ожидания — капкейки, которые тают без следа

Представьте капкейки, которые тают во рту и радуют всех! Домашний рецепт Красного бархата с кремом чиз раскроет секреты нежности.

Читать полностью » Баклажаны на углях: пошаговый рецепт приготовления для пикника сегодня в 4:24

Быстро, просто и вкусно: как приготовить идеальные баклажаны на углях без лишних хлопот

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочные баклажаны на решетке на углях с ароматным томатным маринадом и чесночной заправкой — идеальная закуска для пикника!

Читать полностью » Французский шеф Лоран Мариотт показал рецепт салата из фасоли и инжира сегодня в 3:37

Летний ужин за 10 минут: фасоль и инжир превращаются в изысканный салат

Хрустящая стручковая фасоль в новом амплуа: неожиданное сочетание с инжиром и сыром превращает обычный овощ в звезду летнего салата.

Читать полностью » Приготовление щуки с картошкой в духовке: пошаговый рецепт от шеф-поваров сегодня в 3:21

Что происходит с картошкой и щукой за час в духовке — вы не поверите

Представьте аромат щуки с картошкой в духовке — простой рецепт для семейного ужина. Специи, овощи и нежная рыба создают неповторимый вкус. Готовы удивить гостей?

Читать полностью » Рецепт приготовления ленивых голубцов в мультиварке сегодня в 3:09

Голубцы, которые не требуют сворачивания листьев — праздник вкуса за час

Вкусные ленивые голубцы в мультиварке с фаршем и рисом — простой рецепт для сытного обеда. Что скрывается в этом ароматном блюде? Узнайте, как приготовить без лишних усилий!

Читать полностью » Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления сегодня в 2:17

Лёгкая закуска или гастрономический взрыв? Лаваш с творогом, который удивит даже гурманов

Лаваш с творогом и зеленью — простой и быстрый рецепт аппетитных рулетиков. Идеально для пикника и праздничного стола, легко готовится и всегда вкусен!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные и кинологи опровергли миф о связи характера собаки с её весом
Культура и шоу-бизнес

Сергей Дворцов сообщил гонорары Николаева и Крутого за песню "Третье сентября"
Садоводство

Специалисты советуют собирать груши недозрелыми и охлаждать перед хранением в Марий Эл
Туризм

Главные блюда Камчатки — краб, красная икра и строганина
Питомцы

Археологи: морские свинки были одомашнены в Андах около 7 тысяч лет назад
Спорт и фитнес

Упражнения для похудения: диетолог Стефани Магилл назвала самые эффективные
Наука и технологии

Астероид 2025 QV5 сегодня приблизится к Земле: ученые раскрыли важные детали
Садоводство

Листья в пятнах: как остановить ржавчину на грушах и винограде – советы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet