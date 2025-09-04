Песочное печенье с арахисом: как орешек спасает вашу кухню от скучной рутины

Вы когда-нибудь задумывались, как сделать песочное печенье настолько нежным и рассыпчатым, чтобы оно буквально таяло во рту? Ответ проще, чем кажется! Песочное печенье с арахисом — это вкусное лакомство, которое можно приготовить из самых обычных продуктов, которые найдутся на любой кухне.

Ингредиенты

1 куриное яйцо

100 г сахара

120 г мягкого сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

Щепотка соли

1 ч. л. разрыхлителя

240 г пшеничной муки

100 г арахиса

Подготовка теста

Выньте сливочное масло заранее, чтобы оно стало мягким при комнатной температуре. Это важный этап, который влияет на структуру теста.

Просейте муку вместе с разрыхлителем — так она насытится кислородом, и печенье получится более воздушным и хрустящим.

В миске взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной однородной массы.

Добавьте яйцо и снова взбейте до однородности.

Всыпьте муку и аккуратно перемешайте ложкой, затем быстро замесите тесто руками, чтобы оно не нагрелось и не стало жестким.

Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут.

Чтобы орешки раскрыли свой аромат, обжарьте их на сухой сковороде до золотистого цвета, помешивая, чтобы они равномерно подрумянились. Затем остудите и измельчите арахис скалкой до состояния крупной крошки.

Формируем и выпекаем печенье

Из охлаждённого теста скатайте шарики и обваляйте их в арахисовой крошке, чтобы орешки хорошо прилипли.

Немного прижмите шарики, чтобы получились круглые печенья толщиной около 0,8-1 см — это оптимальный размер, чтобы края не пересохли.

Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 20 минут, пока печенье не приобретёт легкий золотистый оттенок.

Дайте печенью полностью остыть, прежде чем подавать к столу. Наслаждайтесь нежным, рассыпчатым вкусом с хрустящими кусочками арахиса.