Песочное печенье с арахисом: как орешек спасает вашу кухню от скучной рутины
Вы когда-нибудь задумывались, как сделать песочное печенье настолько нежным и рассыпчатым, чтобы оно буквально таяло во рту? Ответ проще, чем кажется! Песочное печенье с арахисом — это вкусное лакомство, которое можно приготовить из самых обычных продуктов, которые найдутся на любой кухне.
Ингредиенты
- 1 куриное яйцо
- 100 г сахара
- 120 г мягкого сливочного масла
- 1 ч. л. ванильного сахара
- Щепотка соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 240 г пшеничной муки
- 100 г арахиса
Подготовка теста
Выньте сливочное масло заранее, чтобы оно стало мягким при комнатной температуре. Это важный этап, который влияет на структуру теста.
Просейте муку вместе с разрыхлителем — так она насытится кислородом, и печенье получится более воздушным и хрустящим.
В миске взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной однородной массы.
Добавьте яйцо и снова взбейте до однородности.
Всыпьте муку и аккуратно перемешайте ложкой, затем быстро замесите тесто руками, чтобы оно не нагрелось и не стало жестким.
Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут.
Чтобы орешки раскрыли свой аромат, обжарьте их на сухой сковороде до золотистого цвета, помешивая, чтобы они равномерно подрумянились. Затем остудите и измельчите арахис скалкой до состояния крупной крошки.
Формируем и выпекаем печенье
- Из охлаждённого теста скатайте шарики и обваляйте их в арахисовой крошке, чтобы орешки хорошо прилипли.
- Немного прижмите шарики, чтобы получились круглые печенья толщиной около 0,8-1 см — это оптимальный размер, чтобы края не пересохли.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 20 минут, пока печенье не приобретёт легкий золотистый оттенок.
Дайте печенью полностью остыть, прежде чем подавать к столу. Наслаждайтесь нежным, рассыпчатым вкусом с хрустящими кусочками арахиса.
