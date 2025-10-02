Томми Шелби снова за столом переговоров: Netflix и BBC запускают продолжение легендарного гангстерского сериала
Сериал "Острые козырьки" вновь возвращается на экраны, теперь в новом формате. Netflix и BBC объявили о работе над спин-оффом популярной гангстерской саги. Продолжение получит два сезона, каждый из которых будет состоять из шести серий, сообщает Variety.
Действие перенесется в Бирмингем 1953 года. Город, который сильно пострадал во время Второй мировой войны, теперь восстанавливается и пытается заново занять своё место в экономике. На фоне масштабных реконструкций развернется борьба за влияние и контроль, в центре которой окажется семья Шелби.
Киллиан Мерфи — исполнительный продюсер
Исполнитель главной роли оригинального сериала Киллиан Мерфи возьмется за продюсерскую работу над спин-оффом. Пока детали сюжета и другие творческие решения держатся в секрете.
Ранее создатель "Острых козырьков" Стивен Найт уже намекал на продолжение истории.
"Я не имею права объявлять об этом, но я просто хочу сказать, что мир "Козырьков" будет продолжаться", — сказал он.
Возвращение на экраны и полнометражный фильм
Оригинальный сериал выходил с 2013 по 2022 год и завершился шестым сезоном. В декабре завершились съемки полнометражного фильма, действие которого разворачивается на улицах Бирмингема в начале XX века. Премьера ленты запланирована на 2026 год.
Киллиан Мерфи вновь сыграл Томми Шелби, главу банды, а в актерский состав вошли Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.
Сравнение оригинала и спин-оффа
|Параметр
|Оригинальный сериал
|Спин-офф
|Время действия
|1919-1934 гг.
|1953 год
|Локация
|Бирмингем
|Бирмингем
|Сюжет
|Подъем банды после войны
|Борьба за реконструкцию города
|Главный герой
|Томми Шелби
|Томми Шелби (возрастной)
|Продолжительность
|6 сезонов
|2 сезона по 6 серий
Советы для фанатов серии
-
Пересмотрите все шесть сезонов оригинала, чтобы освежить память о ключевых событиях и персонажах.
-
Следите за официальными анонсами Netflix и BBC для получения информации о датах премьеры.
-
Обратите внимание на новостные материалы о съемках фильма — это поможет понять расширение вселенной Шелби.
А что если…
Что если сюжет спин-оффа сосредоточится не только на криминальной стороне, но и на бизнес-аспектах реконструкции города? Такой поворот позволит показать стратегию и интриги Шелби в новом свете, расширив драматический потенциал истории.
FAQ
Как выбрать подходящий порядок просмотра?
Лучше начать с оригинального сериала, затем перейти к спин-оффу и закончить фильмом 2026 года.
Сколько серий будет в новом сериале?
Два сезона по шесть серий каждый.
Что лучше смотреть первым — фильм или спин-офф?
Для полного понимания истории рекомендуется сначала сериал, потом фильм.
Интересные факты
-
В Бирмингеме 1953 года начали активно восстанавливать разрушенные бомбежками районы.
-
Киллиан Мерфи выступает одновременно продюсером и актером, что редко встречается в крупных проектах.
-
Некоторые актёры оригинального сериала возвращаются в новых ролях, что добавляет динамики спин-оффу.
