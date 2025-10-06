Секрет причёски, которую все копируют: почему Киллиан Мерфи хотел от неё избавиться
Киллиан Мерфи снова заставил поклонников "Острых козырьков" заговорить о легендарном образе Томаса Шелби - но на этот раз не из-за актёрской игры или сюжета. В свежем интервью он неожиданно признался, что терпеть не мог собственную прическу, ставшую символом сериала.
"Эта прическа действительно отвратительная. Но за ней стоит история — такие стрижки делали в то время, чтобы предотвратить появление вшей", — сказал актер Киллиан Мерфи.
Как появилась знаменитая стрижка Шелби
Когда в 2013 году на экраны вышли первые серии "Острых козырьков", зрители мгновенно запомнили фирменный стиль героев — длинные пальто, кепки с бритвами и выбритые виски. Но если мода на одежду из Бирмингема 1920-х годов быстро прижилась среди поклонников, то сама прическа вызывала споры.
Мерфи объяснил, что образ Томаса Шелби создавался максимально исторично: подобные стрижки действительно были распространены среди рабочих и военных того времени. Бритые виски помогали бороться с паразитами, а короткий затылок — упрощал уход за волосами в суровых условиях.
Интересно, что многие актеры из сериала признавались — после окончания съемок им приходилось долго отращивать волосы, чтобы избавиться от ассоциаций с гангстером из Бирмингема.
Сериал, изменивший карьеру Мерфи
Для Киллиана Мерфи роль Томаса Шелби стала одной из самых значимых. До "Острых козырьков" актер был известен по фильмам "Начало" и "28 дней спустя", но именно сериал сделал его иконой стиля и британской драмы.
Проект выходил с 2013 по 2022 год, продержав зрителей в напряжении целых шесть сезонов. Финал, вышедший в апреле 2022-го, подвел черту под эпохой семьи Шелби, но оставил пространство для продолжения.
В декабре 2024 года завершились съемки полнометражного фильма по мотивам сериала, который должен выйти в 2026 году. Действие картины развернется на улицах Бирмингема начала XX века — там, где все и началось.
Новый фильм: что известно
По словам создателя сериала Стивена Найта, фильм станет логическим продолжением истории Шелби и покажет, как герой справляется с последствиями войны и внутренних потерь.
Киллиан Мерфи вновь вернется к роли Томми Шелби. Вместе с ним на экране появятся такие звезды, как Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.
Сценарий фильма, по данным BBC, строится вокруг политических и криминальных конфликтов в Европе 1920-х годов. Съемки проходили в Великобритании, а премьера запланирована на Netflix.
Спин-офф: новая глава истории
Параллельно Netflix и BBC уже работают над спин-оффом "Острых козырьков". По предварительным данным, сериал будет состоять из двух сезонов по шесть серий.
Действие перенесут в 1953 год — время, когда Бирмингем восстанавливается после разрушений Второй мировой войны. На фоне послевоенного кризиса начнется борьба за контроль над крупными проектами по реконструкции города. В центре этой истории вновь окажется семья Шелби, но теперь уже следующее поколение.
Исполнительным продюсером проекта выступит Киллиан Мерфи, что вселяет надежду на сохранение духа оригинала.
Сравнение: сериал и предстоящий фильм
|Элемент
|Сериал (2013-2022)
|Фильм (2026)
|Место действия
|Бирмингем, 1919-1934 годы
|Бирмингем, 1900-е годы
|Главный герой
|Томас Шелби
|Томас Шелби
|Тематика
|криминальная драма, политика, семья
|становление и падение империи Шелби
|Формат
|6 сезонов, 36 серий
|полнометражный фильм
|Платформа
|BBC / Netflix
|Netflix
Как повторить образ Томаса Шелби
Если вам нравится эстетика сериала и вы хотите повторить образ героя, обратите внимание на несколько деталей:
-
прическа — короткие виски и затылок, удлиненная челка. Для создания формы используйте глину или воск средней фиксации.
-
костюм — классический пиджак с жилетом, лучше темных оттенков: серый, графит, синий.
-
обувь — дерби или оксфорды из гладкой кожи.
-
аксессуары — кепка-восьмиклинка, карманные часы, перчатки из мягкой кожи.
-
атмосфера — немного дерзости и уверенности: стиль Томаса строится не только на вещах, но и на характере.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: копировать образ Шелби буквально — включая чрезмерно выбритые виски.
-
Последствие: прическа может выглядеть неактуально или не подходить под современный стиль.
-
Альтернатива: попросите мастера адаптировать форму — например, сделать fade-переход или укоротить верхнюю часть, сохранив характерный силуэт.
А что если…
А что если бы Мерфи настоял на другой прическе? Возможно, образ Шелби не стал бы таким узнаваемым. Бритые виски — это символ эпохи, отражение суровой реальности, в которой жили герои. Иногда деталь, вызывающая у актера раздражение, превращается в ключевой элемент персонажа.
FAQ
Как повторить прическу Томаса Шелби?
Попросите мастера сделать короткие виски и затылок, оставив длину на макушке. Используйте матовую помаду для естественного эффекта.
Подходит ли такая стрижка для тонких волос?
Да, при правильной укладке она добавляет объема и структуры. Главное — не переусердствовать с средствами фиксации.
Где можно посмотреть сериал "Острые козырьки"?
Все сезоны доступны на Netflix. Там же выйдет и предстоящий полнометражный фильм.
Мифы и правда
Миф: стрижка Шелби была выдумана стилистами сериала.
Правда: подобные прически действительно существовали — это практичная мера против вшей среди солдат и рабочих начала XX века.
Миф: актерам нравилось носить такую прическу.
Правда: сам Киллиан Мерфи признавался, что считал её "отвратительной".
Миф: стиль сериала полностью основан на фантазии.
Правда: костюмы, аксессуары и детали создавались по архивным фотографиям Бирмингема тех лет.
Исторический контекст
-
1919 год: в Британии возвращаются ветераны Первой мировой, уровень безработицы растет.
-
1920-е: усиливается влияние уличных банд, включая реальных "Peaky Blinders".
-
1930-е: экономика переживает кризис, и многие участники криминальных группировок пытаются легализоваться.
3 интересных факта
-
Настоящая банда "Peaky Blinders" существовала в Бирмингеме с конца XIX века.
-
Для съемок сериала использовали настоящие промышленные районы, многие сцены снимались без декораций.
-
Сценарий фильма уже адаптируется для театральной постановки на Вест-Энде.
