Секрет причёски, которую все копируют: почему Киллиан Мерфи хотел от неё избавиться

Киллиан Мерфи снова заставил поклонников "Острых козырьков" заговорить о легендарном образе Томаса Шелби - но на этот раз не из-за актёрской игры или сюжета. В свежем интервью он неожиданно признался, что терпеть не мог собственную прическу, ставшую символом сериала.

"Эта прическа действительно отвратительная. Но за ней стоит история — такие стрижки делали в то время, чтобы предотвратить появление вшей", — сказал актер Киллиан Мерфи.

Как появилась знаменитая стрижка Шелби

Когда в 2013 году на экраны вышли первые серии "Острых козырьков", зрители мгновенно запомнили фирменный стиль героев — длинные пальто, кепки с бритвами и выбритые виски. Но если мода на одежду из Бирмингема 1920-х годов быстро прижилась среди поклонников, то сама прическа вызывала споры.

Мерфи объяснил, что образ Томаса Шелби создавался максимально исторично: подобные стрижки действительно были распространены среди рабочих и военных того времени. Бритые виски помогали бороться с паразитами, а короткий затылок — упрощал уход за волосами в суровых условиях.

Интересно, что многие актеры из сериала признавались — после окончания съемок им приходилось долго отращивать волосы, чтобы избавиться от ассоциаций с гангстером из Бирмингема.

Сериал, изменивший карьеру Мерфи

Для Киллиана Мерфи роль Томаса Шелби стала одной из самых значимых. До "Острых козырьков" актер был известен по фильмам "Начало" и "28 дней спустя", но именно сериал сделал его иконой стиля и британской драмы.

Проект выходил с 2013 по 2022 год, продержав зрителей в напряжении целых шесть сезонов. Финал, вышедший в апреле 2022-го, подвел черту под эпохой семьи Шелби, но оставил пространство для продолжения.

В декабре 2024 года завершились съемки полнометражного фильма по мотивам сериала, который должен выйти в 2026 году. Действие картины развернется на улицах Бирмингема начала XX века — там, где все и началось.

Новый фильм: что известно

По словам создателя сериала Стивена Найта, фильм станет логическим продолжением истории Шелби и покажет, как герой справляется с последствиями войны и внутренних потерь.

Киллиан Мерфи вновь вернется к роли Томми Шелби. Вместе с ним на экране появятся такие звезды, как Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Сценарий фильма, по данным BBC, строится вокруг политических и криминальных конфликтов в Европе 1920-х годов. Съемки проходили в Великобритании, а премьера запланирована на Netflix.

Спин-офф: новая глава истории

Параллельно Netflix и BBC уже работают над спин-оффом "Острых козырьков". По предварительным данным, сериал будет состоять из двух сезонов по шесть серий.

Действие перенесут в 1953 год — время, когда Бирмингем восстанавливается после разрушений Второй мировой войны. На фоне послевоенного кризиса начнется борьба за контроль над крупными проектами по реконструкции города. В центре этой истории вновь окажется семья Шелби, но теперь уже следующее поколение.

Исполнительным продюсером проекта выступит Киллиан Мерфи, что вселяет надежду на сохранение духа оригинала.

Сравнение: сериал и предстоящий фильм

Элемент Сериал (2013-2022) Фильм (2026) Место действия Бирмингем, 1919-1934 годы Бирмингем, 1900-е годы Главный герой Томас Шелби Томас Шелби Тематика криминальная драма, политика, семья становление и падение империи Шелби Формат 6 сезонов, 36 серий полнометражный фильм Платформа BBC / Netflix Netflix

Как повторить образ Томаса Шелби

Если вам нравится эстетика сериала и вы хотите повторить образ героя, обратите внимание на несколько деталей:

прическа — короткие виски и затылок, удлиненная челка. Для создания формы используйте глину или воск средней фиксации. костюм — классический пиджак с жилетом, лучше темных оттенков: серый, графит, синий. обувь — дерби или оксфорды из гладкой кожи. аксессуары — кепка-восьмиклинка, карманные часы, перчатки из мягкой кожи. атмосфера — немного дерзости и уверенности: стиль Томаса строится не только на вещах, но и на характере.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: копировать образ Шелби буквально — включая чрезмерно выбритые виски.

Последствие: прическа может выглядеть неактуально или не подходить под современный стиль.

Альтернатива: попросите мастера адаптировать форму — например, сделать fade-переход или укоротить верхнюю часть, сохранив характерный силуэт.

А что если…

А что если бы Мерфи настоял на другой прическе? Возможно, образ Шелби не стал бы таким узнаваемым. Бритые виски — это символ эпохи, отражение суровой реальности, в которой жили герои. Иногда деталь, вызывающая у актера раздражение, превращается в ключевой элемент персонажа.

FAQ

Как повторить прическу Томаса Шелби?

Попросите мастера сделать короткие виски и затылок, оставив длину на макушке. Используйте матовую помаду для естественного эффекта.

Подходит ли такая стрижка для тонких волос?

Да, при правильной укладке она добавляет объема и структуры. Главное — не переусердствовать с средствами фиксации.

Где можно посмотреть сериал "Острые козырьки"?

Все сезоны доступны на Netflix. Там же выйдет и предстоящий полнометражный фильм.

Мифы и правда

Миф: стрижка Шелби была выдумана стилистами сериала.

Правда: подобные прически действительно существовали — это практичная мера против вшей среди солдат и рабочих начала XX века.

Миф: актерам нравилось носить такую прическу.

Правда: сам Киллиан Мерфи признавался, что считал её "отвратительной".

Миф: стиль сериала полностью основан на фантазии.

Правда: костюмы, аксессуары и детали создавались по архивным фотографиям Бирмингема тех лет.

Исторический контекст

1919 год: в Британии возвращаются ветераны Первой мировой, уровень безработицы растет.

1920-е: усиливается влияние уличных банд, включая реальных "Peaky Blinders".

1930-е: экономика переживает кризис, и многие участники криминальных группировок пытаются легализоваться.

3 интересных факта