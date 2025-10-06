Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
© commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:24

Секрет причёски, которую все копируют: почему Киллиан Мерфи хотел от неё избавиться

Киллиан Мерфи назвал прическу своего персонажа из "Острых козырьков" отвратительной

Киллиан Мерфи снова заставил поклонников "Острых козырьков" заговорить о легендарном образе Томаса Шелби - но на этот раз не из-за актёрской игры или сюжета. В свежем интервью он неожиданно признался, что терпеть не мог собственную прическу, ставшую символом сериала.

"Эта прическа действительно отвратительная. Но за ней стоит история — такие стрижки делали в то время, чтобы предотвратить появление вшей", — сказал актер Киллиан Мерфи.

Как появилась знаменитая стрижка Шелби

Когда в 2013 году на экраны вышли первые серии "Острых козырьков", зрители мгновенно запомнили фирменный стиль героев — длинные пальто, кепки с бритвами и выбритые виски. Но если мода на одежду из Бирмингема 1920-х годов быстро прижилась среди поклонников, то сама прическа вызывала споры.

Мерфи объяснил, что образ Томаса Шелби создавался максимально исторично: подобные стрижки действительно были распространены среди рабочих и военных того времени. Бритые виски помогали бороться с паразитами, а короткий затылок — упрощал уход за волосами в суровых условиях.

Интересно, что многие актеры из сериала признавались — после окончания съемок им приходилось долго отращивать волосы, чтобы избавиться от ассоциаций с гангстером из Бирмингема.

Сериал, изменивший карьеру Мерфи

Для Киллиана Мерфи роль Томаса Шелби стала одной из самых значимых. До "Острых козырьков" актер был известен по фильмам "Начало" и "28 дней спустя", но именно сериал сделал его иконой стиля и британской драмы.

Проект выходил с 2013 по 2022 год, продержав зрителей в напряжении целых шесть сезонов. Финал, вышедший в апреле 2022-го, подвел черту под эпохой семьи Шелби, но оставил пространство для продолжения.

В декабре 2024 года завершились съемки полнометражного фильма по мотивам сериала, который должен выйти в 2026 году. Действие картины развернется на улицах Бирмингема начала XX века — там, где все и началось.

Новый фильм: что известно

По словам создателя сериала Стивена Найта, фильм станет логическим продолжением истории Шелби и покажет, как герой справляется с последствиями войны и внутренних потерь.

Киллиан Мерфи вновь вернется к роли Томми Шелби. Вместе с ним на экране появятся такие звезды, как Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Сценарий фильма, по данным BBC, строится вокруг политических и криминальных конфликтов в Европе 1920-х годов. Съемки проходили в Великобритании, а премьера запланирована на Netflix.

Спин-офф: новая глава истории

Параллельно Netflix и BBC уже работают над спин-оффом "Острых козырьков". По предварительным данным, сериал будет состоять из двух сезонов по шесть серий.

Действие перенесут в 1953 год — время, когда Бирмингем восстанавливается после разрушений Второй мировой войны. На фоне послевоенного кризиса начнется борьба за контроль над крупными проектами по реконструкции города. В центре этой истории вновь окажется семья Шелби, но теперь уже следующее поколение.

Исполнительным продюсером проекта выступит Киллиан Мерфи, что вселяет надежду на сохранение духа оригинала.

Сравнение: сериал и предстоящий фильм

Элемент Сериал (2013-2022) Фильм (2026)
Место действия Бирмингем, 1919-1934 годы Бирмингем, 1900-е годы
Главный герой Томас Шелби Томас Шелби
Тематика криминальная драма, политика, семья становление и падение империи Шелби
Формат 6 сезонов, 36 серий полнометражный фильм
Платформа BBC / Netflix Netflix

Как повторить образ Томаса Шелби

Если вам нравится эстетика сериала и вы хотите повторить образ героя, обратите внимание на несколько деталей:

  1. прическа — короткие виски и затылок, удлиненная челка. Для создания формы используйте глину или воск средней фиксации.

  2. костюм — классический пиджак с жилетом, лучше темных оттенков: серый, графит, синий.

  3. обувь — дерби или оксфорды из гладкой кожи.

  4. аксессуары — кепка-восьмиклинка, карманные часы, перчатки из мягкой кожи.

  5. атмосфера — немного дерзости и уверенности: стиль Томаса строится не только на вещах, но и на характере.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: копировать образ Шелби буквально — включая чрезмерно выбритые виски.

  • Последствие: прическа может выглядеть неактуально или не подходить под современный стиль.

  • Альтернатива: попросите мастера адаптировать форму — например, сделать fade-переход или укоротить верхнюю часть, сохранив характерный силуэт.

А что если…

А что если бы Мерфи настоял на другой прическе? Возможно, образ Шелби не стал бы таким узнаваемым. Бритые виски — это символ эпохи, отражение суровой реальности, в которой жили герои. Иногда деталь, вызывающая у актера раздражение, превращается в ключевой элемент персонажа.

FAQ

Как повторить прическу Томаса Шелби?
Попросите мастера сделать короткие виски и затылок, оставив длину на макушке. Используйте матовую помаду для естественного эффекта.

Подходит ли такая стрижка для тонких волос?
Да, при правильной укладке она добавляет объема и структуры. Главное — не переусердствовать с средствами фиксации.

Где можно посмотреть сериал "Острые козырьки"?
Все сезоны доступны на Netflix. Там же выйдет и предстоящий полнометражный фильм.

Мифы и правда

Миф: стрижка Шелби была выдумана стилистами сериала.
Правда: подобные прически действительно существовали — это практичная мера против вшей среди солдат и рабочих начала XX века.

Миф: актерам нравилось носить такую прическу.
Правда: сам Киллиан Мерфи признавался, что считал её "отвратительной".

Миф: стиль сериала полностью основан на фантазии.
Правда: костюмы, аксессуары и детали создавались по архивным фотографиям Бирмингема тех лет.

Исторический контекст

  • 1919 год: в Британии возвращаются ветераны Первой мировой, уровень безработицы растет.

  • 1920-е: усиливается влияние уличных банд, включая реальных "Peaky Blinders".

  • 1930-е: экономика переживает кризис, и многие участники криминальных группировок пытаются легализоваться.

3 интересных факта

  1. Настоящая банда "Peaky Blinders" существовала в Бирмингеме с конца XIX века.

  2. Для съемок сериала использовали настоящие промышленные районы, многие сцены снимались без декораций.

  3. Сценарий фильма уже адаптируется для театральной постановки на Вест-Энде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Энн Хэтэуэй и Адам Драйвер снимутся в военной драме Рона Ховарда 03.10.2025 в 19:28
Оскар снова рядом: почему фильм с Хэтэуэй и Драйвером может повторить судьбу "Игры разума"

Рон Ховард берётся за военную драму с Энн Хэтэуэй и Адамом Драйвером в главных ролях. Чем уникален проект и чего ждать зрителям?

Читать полностью » Дамблдор признан россиянами лучшим литературным наставником — опрос 03.10.2025 в 18:37
Дамблдор обошёл всех классиков: кого россияне назвали идеальным учителем

Россияне выбрали любимых литературных наставников — результат оказался неожиданным и показывает, каких учителей нам не хватает в реальной жизни.

Читать полностью » Роман Анджея Сапковского 03.10.2025 в 17:29
Полки пустеют, как в 90-е: поклонники Сапковского устроили книжный ажиотаж

Новый роман Анджея Сапковского заставил книжные магазины работать на пределе — спрос превзошёл все ожидания, а поклонники ждали этого момента десятилетие.

Читать полностью » Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на осенних торгах в Москве 03.10.2025 в 16:23
Соседи копят на дачу, а кто-то берёт картины Репина: московские торги удивят коллекционеров

На октябрьских торгах в Москве выставят шедевры Брюллова, Репина и Шишкина. Среди лотов — произведения музейного уровня, способные обновить ценовые рекорды.

Читать полностью » Премьера хоррора 03.10.2025 в 15:14
Хоррор играет с нервами: "Тихое место 3" снова переносит премьеру

Долгожданная премьера "Тихое место-3" снова отложена. Теперь хоррор Джона Красински выйдет летом 2027-го — и это лишь добавляет интриги.

Читать полностью » Тейлор Свифт выпустила альбом 03.10.2025 в 14:08
Молния в бутылке: Тейлор Свифт вырвалась из привычного дуэта и зажгла новую эру

Новый альбом Тейлор Свифт "The Life of a Showgirl" уже вызвал оживлённые споры. Одни называют его прорывом, другие — разочарованием.

Читать полностью » 03.10.2025 в 13:03
"Сумерки" балансировали на грани абсурда: что режиссёр вложил в "Рассвет", рискуя потерять зрителей

Билл Кондон изменил привычный стиль "Сумерек", добавив театральность и кэмп. Почему это решение стало неожиданным и как оно изменило восприятие финала?

Читать полностью » Стефан Джеймс сыграет Карла Уэзерса в фильме о создании 03.10.2025 в 12:53
Маленький актер с большой мечтой: как Сталлоне и Стефан Джеймс оживят историю "Рокки"

Стефан Джеймс воплотит Карла Уэзерса в фильме о создании "Рокки", раскрывая закулисную историю борьбы Сталлоне за главную роль в своём культовом проекте.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Йога с кардио-элементами: программа для укрепления мышц и развития подвижности
Красота и здоровье
Хирург-ортопед Павел Семиченков предупредил о разрушении суставов у людей младше 40 лет
Садоводство
Садоводы напомнили: опавшие листья защищают растения, улучшают почву и подавляют сорняки
Авто и мото
Эксперт назвал самые надежные автомобили, которые можно купить за 250 тысяч рублей
Технологии
Google убрала приложение Red Dot из Google Play после скандала с ICEBlock
Еда
Салат Нежность с сыром сохраняет свежесть благодаря яблокам и сметане
Еда
Фасолевый салат с курицей сохраняет питательность
Еда
Запечённые баклажаны и перцы назвали идеальной закуской к ужину
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet