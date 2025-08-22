Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тафрина деформирующая на листьях персика
Тафрина деформирующая на листьях персика
© commons.wikimedia.org by Giancarlo Dessì is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:09

Тафрина деформирующая: болезнь, которая за пару лет убивает персик

Тафрина деформирующая признана главной угрозой урожаю персиков и нектаринов в садах

Может ли одно грибковое заболевание лишить вас урожая персиков и нектаринов? К сожалению, да. Тафрина деформирующая, или Taphrina deformans, — одна из самых опасных болезней косточковых культур. Она поражает листья, побеги и плоды, а при отсутствии ухода способна ослабить дерево до такой степени, что оно перестанет плодоносить и даже погибнет.

Что это за болезнь

Тафрина деформирующая — грибковая инфекция, которая особенно активно развивается ранней весной при влажной погоде и температуре от +10 до +20 °C. Зимует гриб в почках и коре деревьев, а весной заражает молодые листья прямо в момент их распускания. В результате дерево вынуждено тратить силы не на плоды, а на восстановление листвы.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Опытные садоводы узнают тафрину деформирующую по характерным признакам:

  • молодые листья становятся утолщёнными, сморщенными, часто
  • красноватыми или желтоватыми;
  • поражённые листья высыхают и осыпаются, обнажая ветки;
  • на плодах появляются бурые пятна, персики становятся мелкими и безвкусными;
  • дерево растёт медленнее и выглядит ослабленным.

Такие изменения — сигнал к немедленным действиям.

Чем опасна тафрина деформирующая

Главная угроза болезни не в разовом повреждении, а в накопительном эффекте. Инфекция год за годом лишает растение сил, снижает урожайность, делает дерево более уязвимым к другим заболеваниям и вредителям. Без лечения персик или нектарин может вовсе погибнуть.

Когда проводить опрыскивание

Успех борьбы зависит от правильного времени обработки.

  • Осенью после листопада. В это время гриб зимует в коре и почках. Подходит опрыскивание 1%-м бордоским раствором или медным купоросом.
  • Ранней весной. Самый важный этап — в фазе "зелёного конуса", когда почки только начинают раскрываться. Используются препараты Делан, Дитан М-45, хлорокись меди.
  • После цветения. При повторных вспышках применяются более мягкие средства, безопасные для молодых листьев.

Как действовать, если дерево уже заражено

Если болезнь проявилась, важно сразу принять меры:

  • удалить и сжечь поражённые листья и побеги;
  • подкормить дерево для восстановления зелёной массы;
  • проредить крону для лучшей вентиляции;
  • замульчировать приствольный круг, избегая переувлажнения.

Профилактика — главный союзник садовода

Чтобы тафрина деформирующая не стала ежегодной проблемой, нужно:

  • сажать деревья на солнечных, хорошо проветриваемых местах;
  • формировать открытую крону без загущения;
  • подбирать сорта с повышенной устойчивостью;
  • избегать перекорма азотом, который делает листья уязвимыми для болезни.

Натуральные методы

Некоторые садоводы в Ленинградской и южных областях используют дополнительные природные средства:

  • настой хвоща или крапивы для весенних обработок;
  • чесночный или перцовый экстракт для отпугивания вредителей и ослабления инфекции;
  • древесную золу для посыпания почвы вокруг ствола.

Эти методы нельзя назвать полноценной заменой химической защите, но они усиливают иммунитет растения и снижают риск заражения.

Три интересных факта

  • Taphrina deformans впервые описали в Европе в XIX веке, и с тех пор болезнь распространилась по всему миру.
  • В тёплых регионах тафрина деформирующая может развиваться дважды за сезон, что делает её особенно разрушительной.
  • В Китае и Италии выведены промышленные сорта персиков, устойчивые к болезни, но они редко встречаются в России.

Тафрина деформирующая — это не временная неприятность, а серьёзная угроза урожаю персиков и нектаринов. Победить её можно только при грамотной профилактике, своевременном опрыскивании и внимательном уходе за деревьями. Чем раньше садовод примет меры, тем больше шансов сохранить сад здоровым и плодоносящим.

