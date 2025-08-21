Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джон Сина
© commons.wikimedia.org by Anton from USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:12

Джон Сина на грани новой эпохи DC — фанаты готовятся к сюрпризу

Громкое имя и культовый образ — именно так сегодня воспринимают Джона Сину в костюме Миротворца. Но вернётся ли он на большие экраны, остаётся загадкой, которую подогревает сам глава DC Studios Джеймс Ганн.

Что сказал Джеймс Ганн

На недавнем интервью режиссёр открыто признался, что прекрасно знает судьбу персонажа после выхода второго сезона сериала "Миротворец". Однако детали он хранит в секрете.

"Я на самом деле знаю ответ на этот вопрос. Но мне запрещено говорить под страхом наказания от Питера Сафрана. Каждый раз, когда я что-то выдаю, он лишает меня еще одного суставчика пальца с помощью сигарореза. Это очень болезненно", — сказал режиссёр.

Такое заявление, поданное в шутливой форме, ещё сильнее подогрело интерес фанатов к будущему вселенной DC.

Как появился Миротворец

Впервые Джон Сина предстал в роли героя в фильме "Отряд самоубийц". Именно эта работа дала начало сольному сериалу на HBO Max, который быстро завоевал популярность благодаря ироничному юмору и неожиданному сочетанию брутальности с эмоциональной уязвимостью главного персонажа.

Позже Сина успел отметиться и в других проектах — например, в камео в фильме "Супермен". Теперь же внимание приковано к продолжению сериала: премьера второго сезона "Миротворца" назначена на 21 августа.

Будущее вселенной DC

Джеймс Ганн активно строит обновлённую киновселенную. И, что важно для поклонников, Миротворец уже закреплён среди ключевых фигур. Но не только он может вернуться — режиссёр намекнул и на возможное появление Харли Квинн в исполнении Марго Робби, а также поделился идеей задействовать в новых проектах Бладспорта, роль которого ранее исполнил Идрис Эльба.

Интересный факт

Миротворец в комиксах DC появился ещё в 1966 году, как персонаж издательства Charlton Comics, которое позже выкупила DC. Образ задумывался как пародия на супергероев с чрезмерной любовью к миру, готовых ради него использовать самые жестокие методы.

