Мир без иллюзий: В Киеве признали неизбежные компромиссы в плане мирного соглашения

Разработка мирного плана по Украине вступает в стадию, на которой исключить уступки становится невозможно, и это признают в Киеве на высшем уровне. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", приводя заявления Зеленского о характере будущего документа.

Компромиссы как основа плана

Владимир Зеленский заявил, что разрабатываемый план по мирному урегулированию изначально не может быть универсально приемлемым для всех сторон. По его словам, документ предполагает целый ряд компромиссов, без которых продвижение к миру невозможно. Он подчеркнул, что ожидать полного совпадения интересов участников процесса не приходится.

"План не будет таким, который понравится всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили США", — заявил Зеленский.

Таким образом, Киев уже передал американской стороне обновлённую версию своих предложений. Зеленский дал понять, что работа над документом остаётся динамичной. Формат плана и его отдельные положения могут корректироваться по мере обсуждений с партнёрами, однако сама логика компромиссов, по его словам, является неизбежной.

Позиция Москвы и разногласия сторон

С российской стороны также прозвучали комментарии по поводу мирных инициатив. Помощник президента РФ Юрий Ушаков напомнил, что Москва пока не видела обновлённый вариант плана США по урегулированию конфликта. При этом он отметил, что в подобных документах, как правило, присутствуют положения, которые для России являются абсолютно неприемлемыми.

Ушаков подчеркнул, что Россия в целом заявляет о приверженности идее мира на Украине. Однако, по его словам, ключевым условием остаётся необходимость устранения первопричин конфликта, без чего любые компромиссные формулы не смогут привести к устойчивому результату.