Говорят о диалоге, готовятся к наступлению: Москва не видит поворота к миру

Президент России Владимир Путин заявил во время Прямой линии, что Москва пока не видит готовности Украины к мирному урегулированию. По его словам, киевские власти не демонстрируют стремления к территориальным уступкам и не предпринимают шагов, которые могли бы приблизить завершение конфликта дипломатическим путём. Эта позиция, как отметил глава государства, сохраняется на протяжении нескольких лет.

Путин напомнил о событиях 2022 года, когда ситуация, по его формулировке, "подошла к краю". Тогда, после начала боевых действий в Донбассе, Россия заявила о неизбежности признания ЛНР и ДНР. Украинские власти, по его словам, отказались выводить войска, а затем не стали выполнять достигнутые в Стамбуле договорённости.

Военная обстановка и стратегическая инициатива

Говоря о текущем положении дел, президент подчеркнул, что после вытеснения противника с территории Курской области стратегическая инициатива перешла к российским войскам. По его словам, наступательные действия ведутся по всей линии боевого соприкосновения. Противник, как утверждает Путин, отступает, а российские подразделения продолжают развивать успех.

При этом глава государства отметил, что Москва всё же фиксирует определённые сигналы, указывающие на потенциальную готовность Киева к диалогу. Однако, как следует из его слов, этих сигналов недостаточно для вывода о реальной смене позиции украинской стороны.

Формат и участники мероприятия

Дискуссию модерируют журналист ВГТРК Павел Зарубин и представитель Первого канала Екатерина Березовская. В зале присутствуют представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в России, и известные медийные фигуры. Согласно программе вещания, на прямую линию отведено около трёх часов эфирного времени.