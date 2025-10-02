Одно движение — и листья почернеют: ошибки, которые губят спатифиллум

Спатифиллум — одно из самых популярных комнатных растений, которое уже давно стало любимцем у цветоводов по всему миру. Его ценят за изящные белые цветы, эффектную листву и умение очищать воздух от вредных веществ. В народе его часто называют "женским счастьем", и с этим именем связаны десятки примет и легенд. Но чтобы растение действительно радовало пышным цветением, ему нужно создать подходящие условия.

Основные условия для роста и цветения

Цветение напрямую зависит от освещения, влажности и качества почвы. Это тропическое растение, поэтому оно не терпит резких перепадов температуры и сухого воздуха. Ему требуется яркий, но рассеянный свет, регулярный полив и удобрение. Зимой и осенью спатифиллум лучше убирать подальше от холодных окон и сквозняков.

Сравнение: что важно для спатифиллума