Спатифиллум
Спатифиллум
© commons.wikimedia.org by Diego Delso is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:12

Этому цветку не страшны ни пропущенный полив, ни редкое солнце: растение, которое никогда не разочарует

Спатифиллум подходит для содержания в тени и помогает бороться с плесенью

Есть комнатные растения, которые становятся любимцами навсегда. Спатифиллум — или, как его часто называют, "женское счастье" — именно такой. Он красив, неприхотлив и к тому же очищает воздух в доме.

Почему он так популярен

Элегантные белоснежные цветы, плотные блестящие листья насыщенного зелёного оттенка — спатифиллум моментально преображает пространство. Но он не только декоративен. Это настоящий природный фильтр: снижает уровень углекислого газа, задерживает пыль, нейтрализует табачный дым и даже препятствует размножению спор плесени.

Название растение получило за форму листьев и покрывала цветка — они напоминают раскрытую парусину.

Любит тень, но не теряет красоты

Спатифиллум отлично себя чувствует там, где другим растениям не хватает света. Полутень и рассеянное освещение — его стихия. Оптимальная температура для него — от 18 до 25 °C, поэтому он прекрасно подходит для круглогодичного содержания в квартире.

Как поливать и подкармливать

Чтобы растение оставалось здоровым, важно соблюдать простые правила:

  • Используйте только воду комнатной температуры.

  • С октября по январь уменьшайте полив.

  • С весны до конца лета подкармливайте каждые две недели — за это он отблагодарит обильным цветением.

Влажность — важный фактор

Родом из тропиков, спатифиллум любит влажный воздух и даже способен удерживать влагу в своих листьях. Это полезно не только для него, но и для дома — он снижает влажность, помогая бороться с плесенью. Время от времени полезно опрыскивать листья водой, но сразу после этого избегайте сквозняков, чтобы растение не "простудилось".

Универсальный любимец дома

При правильном уходе спатифиллум будет долго радовать свежими листьями и регулярным цветением. Он гармонично впишется в любой интерьер, станет эффектным украшением и полезным спутником в доме. Это один из тех зелёных питомцев, которые действительно "всегда к месту".

