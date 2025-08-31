Урожай соберёте ведрами: вот зачем садоводы укрывают грядки гороха травой

Многие садоводы привыкли считать, что хороший урожай сладкого гороха требует постоянного ухода: регулярных поливов, прополки и рыхления. Однако существует способ, который позволяет получить богатый сбор практически без лишних усилий. Всё, что нужно — правильно укрыть почву.

Секрет метода

Пока горох активно растёт и образует завязи, достаточно замульчировать грядку слоем скошенной травы. Подойдёт зелёная масса без семян, слегка подсушенная на солнце. Её распределяют равномерно по поверхности земли слоем 7-10 сантиметров, оставляя небольшой зазор у самих стеблей, чтобы избежать загнивания.

На этом работы можно считать завершёнными — мульча сделает остальное сама.

Почему это так эффективно

Горох любит прохладные и влажные условия для корней. На открытой почве под палящим солнцем земля быстро нагревается и пересыхает, заставляя растение тратить энергию не на рост и плодоношение, а на выживание.

Слой травы защищает грунт от перегрева и удерживает влагу. Даже после редких поливов или дождей вода сохраняется в земле гораздо дольше, оставаясь доступной для растений. В результате время с лейкой сокращается, а сами кусты чувствуют себя комфортно.

Кроме того, под плотной мульчей сорняки лишаются света и не могут пробиться наружу. Прополка становится редким занятием, а порой и вовсе отпадает.

Дополнительные преимущества

Мульча из травы постепенно разлагается и превращается в органическое удобрение. Таким образом, растения получают дополнительное питание, а почва обогащается гумусом.

Есть и ещё один плюс: стручки гороха остаются чистыми даже после дождей и полива, так как не соприкасаются напрямую с влажной землёй. Урожай получается не только более обильным, но и аккуратным.

Результат

Огородники отмечают, что после мульчирования кусты становятся мощнее, активнее цветут и образуют больше завязей. Стручки вырастают крупнее, наполненнее и слаще.

Этот "ленивый" метод экономит время и силы, а урожай при этом получается гораздо щедрее. Всего один шаг — укрыть грядку травой — способен заметно изменить ситуацию в лучшую сторону.

Три интересных факта