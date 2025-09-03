Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гормоны и кожа
Гормоны и кожа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:48

Прыщи, которые не проходят неделями: чем акне при ПКЯ отличается от обычного

ПКЯ и акне: врачи назвали признаки гормональных высыпаний на лице и теле

Поликистоз яичников — история не только про цикл и овуляцию. При ПКЯ гормональный фон смещается в сторону андрогенов, и кожа реагирует одной из самых заметных жалоб — глубокими, болезненными высыпаниями. Эти "подкожники" заживают медленно, оставляют следы и часто возвращаются. Разберёмся, почему так происходит, как распознать "тот самый" тип акне и чем реально помочь коже.

Почему ПКЯ провоцирует акне

При ПКЯ овуляция нарушается, а уровень эстрогенов снижается относительно андрогенов. Из-за этого сальные железы работают активнее, кожное сало смешивается с ороговевшими клетками, пора закупоривается, а внутри развивается воспаление. Именно такой механизм лежит в основе болезненных узлов и кистозных элементов. На выраженность влияет генетика: у одних фолликулы чувствительнее к андрогенам, у других — менее.

Как распознать "гормональные" высыпания

  • Возраст. Подростковый период позади, а прыщи усиливаются в 20+, 30+ или на фоне перименопаузы.
  • Локализация. Низ лица — щёки, подбородок, линия челюсти; нередко подключаются грудь и спина.
  • Характер элементов. Глубокие, болезненные узлы, папулы, кистозные элементы; выраженное покраснение или тёмные следы на месте воспалений.
  • Длительное течение. Узлы держатся неделями, хуже реагируют на стандартный OTC-уход и часто оставляют поствоспалительные пятна или рубцы.

Другие кожные подсказки при ПКЯ

Гиперандрогения проявляется не только акне. Часты:
• гирсутизм — более грубые и тёмные волоски на лице, груди, спине, животе;
• акантоз нигриканс — бархатистые темные участки в складках (шея, подмышки, пах), чаще при инсулинорезистентности.

Эти признаки усиливают подозрение на ПКЯ и требуют очной оценки врача.

База ухода: три шага без перегибов

  1. Очищение 2 раза в день мягким гелем или крем-клинзером с пометкой "non-comedogenic".

  2. Увлажнение. Гелевые или лёгкие эмульсии нужны и жирной коже — это защита барьера и меньший риск поствоспалительных пятен.

  3. Солнцезащита SPF 30+ ежедневно. Минеральные фильтры (оксид цинка, диоксид титана) чаще переносятся спокойнее, но лучший SPF — тот, которым вы реально пользуетесь.

"Активы", которые работают

• Бензоилпероксид 2,5-5% — снижает C. acnes и воспаление; начните с меньших концентраций.
• Салициловая кислота 2% — мягко отшелушивает и прочищает поры.
• Азелаиновая кислота 10-15% — универсальный вариант для чувствительной кожи: противовоспалительное действие, выравнивание тона.
• Топические ретиноиды — ускоряют обновление клеток и предотвращают комедоны. Начинайте через день, с "горошины" на всё лицо и обязательным SPF.

Важно: вводите средства постепенно, наблюдайте за реакцией и не наслаивайте сразу несколько сильных продуктов — это только усилит раздражение.

Когда нужны рецептурные решения

При стойких высыпаниях обратитесь к дерматологу/гинекологу/эндокринологу. Возможные стратегии:
• Комбинированные КОК — стабилизируют гормональный фон, уменьшают влияние андрогенов и помогают наладить цикл.
• Антиандрогены (например, спиронолактон) — блокируют действие андрогенов на кожу; эффект развивается в среднем за 2-3 месяца.
• Метформин — при инсулинорезистентности улучшает чувствительность к инсулину и косвенно снижает выраженность кожных проявлений.
• Ретиноиды по рецепту (третиноин) или изотретиноин — по строгим показаниям и под наблюдением врача.

Не забываем про "системные" причины

Похожие на ПКЯ высыпания бывают и при других состояниях. Врач оценит цикл, уровень андрогенов, глюкозы и инсулина, исключит патологии щитовидной железы и дефициты (железо, витамин D, цинк, биотин). Самолечением такие вопросы не закрываются.

Образ жизни: поддержка без фанатизма

• Стресс-менеджмент (сон, психотерапия, нагрузка с удовольствием) — гормональные качели становятся предсказуемее.
• Питание с низкой гликемической нагрузкой может снижать количество воспалительных элементов.
• Терпение и план. ПКЯ — марафон: если один подход не работает, вместе с врачом подбирают следующий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты отметили возвращение замшевых кроссовок в стиле 70-х в коллекциях осени 2025 года сегодня в 17:56

Обувь, которая переживает десятилетия: новая жизнь старой классики

Белые кроссовки переживают модный ренессанс! Узнайте, как ретро-силуэты и оттенки слоновой кости преобразят ваш осенний стиль. Тренды и тенденции новой классики, которая не оставит вас равнодушными этой осенью.

Читать полностью » Лимонная вода натощак: врачи предупредили о риске для зубной эмали и ЖКТ сегодня в 17:03

Один глоток этого напитка утром — и организм запускается, но не всегда в нужном направлении

Лимонная вода по утрам обещает бодрость, стройность и крепкий иммунитет. Но действительно ли напиток так полезен, как о нём говорят?

Читать полностью » Французский маникюр с жёлтым акцентом назван трендом офисного стиля осени 2025 года сегодня в 16:54

Универсальный маникюр для работы: стильно и без нарушений дресс-кода

Офисный маникюр 2024: 3 тренда, которые подчеркнут ваш стиль и профессионализм. Нюдовые оттенки, жемчужный эффект и французский с акцентом - будьте в тренде!

Читать полностью » Медики сообщили, что месяц без сахара улучшает сон и работу печени сегодня в 16:44

Месяц без сахара: что на самом деле происходит с организмом шаг за шагом

Отказ от сахара кажется мучением, но уже через несколько недель организм начинает меняться. Что именно ждёт вас на этом пути?

Читать полностью » Едим бананы правильно: как возраст меняет пользу и вред любимого фрукта – советы врачей сегодня в 15:55

Врачи бьют тревогу: бананы после 40 могут нанести неожиданный удар по здоровью – вот почему

После 40 лет бананы могут нести риски для здоровья! Высокий гликемический индекс, нагрузка на печень и влияние на гормоны требуют умеренности в потреблении этого фрукта.

Читать полностью » Отравление алкоголем – как действовать: советы фельдшера, которые могут спасти жизнь сегодня в 15:51

Алкогольное отравление: роковая ошибка в первые минуты может стоить жизни

Алкогольное отравление опасно! Узнайте, как быстро и правильно оказать первую помощь. Промывание желудка, обильное питье и когда срочно нужна скорая.

Читать полностью » Дерматолог Хэдли Кинг назвала креповую кожу следствием потери упругости и истончения тканей сегодня в 15:51

Упругая кожа без филлеров: простые привычки, которые действительно замедляют возраст

Креповая кожа – не приговор! Узнайте, как сохранить упругость и молодость кожи с помощью простых, но эффективных способов. Советы от дерматологов.

Читать полностью » Эксперты советуют чередовать кардио, силовые упражнения и растяжку для поддержания мотивации сегодня в 15:34

Резкий старт — короткий путь к провалу: где прячется главная ошибка новичков в спорте

Вернуться к спорту после каникул непросто: тело сопротивляется, время ускользает. Но есть способ превратить фитнес в приятный ритуал.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты советуют убирать листву и плоды для защиты сада от инфекций
Наука и технологии

Археологи обнаружили 3800-летнюю глиняную статуэтку лягушек в Перу
Наука и технологии

Учёные из Парижского института мозга описали уникальный случай гипертимезии у 17-летней француженки
Наука и технологии

Археологи из Университета Йорка нашли кремационное захоронение бронзового века в Йоркшире
ПФО

Новые правила больничных в России: пятый листок нетрудоспособности дадут только на 3 дня
Авто и мото

Выезд с обочины требует уступить дорогу, согласно ПДД
Культура и шоу-бизнес

Виктория Боня сообщила о попытке взлома аккаунтов и угрозах мошенников
Наука и технологии

Исследователи SUBNORDICA изучают затопленные цивилизации Балтийского и Северного морей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet