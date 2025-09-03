Прыщи, которые не проходят неделями: чем акне при ПКЯ отличается от обычного

Поликистоз яичников — история не только про цикл и овуляцию. При ПКЯ гормональный фон смещается в сторону андрогенов, и кожа реагирует одной из самых заметных жалоб — глубокими, болезненными высыпаниями. Эти "подкожники" заживают медленно, оставляют следы и часто возвращаются. Разберёмся, почему так происходит, как распознать "тот самый" тип акне и чем реально помочь коже.

Почему ПКЯ провоцирует акне

При ПКЯ овуляция нарушается, а уровень эстрогенов снижается относительно андрогенов. Из-за этого сальные железы работают активнее, кожное сало смешивается с ороговевшими клетками, пора закупоривается, а внутри развивается воспаление. Именно такой механизм лежит в основе болезненных узлов и кистозных элементов. На выраженность влияет генетика: у одних фолликулы чувствительнее к андрогенам, у других — менее.

Как распознать "гормональные" высыпания

Возраст. Подростковый период позади, а прыщи усиливаются в 20+, 30+ или на фоне перименопаузы.

Локализация. Низ лица — щёки, подбородок, линия челюсти; нередко подключаются грудь и спина.

Характер элементов. Глубокие, болезненные узлы, папулы, кистозные элементы; выраженное покраснение или тёмные следы на месте воспалений.

Длительное течение. Узлы держатся неделями, хуже реагируют на стандартный OTC-уход и часто оставляют поствоспалительные пятна или рубцы.

Другие кожные подсказки при ПКЯ

Гиперандрогения проявляется не только акне. Часты:

• гирсутизм — более грубые и тёмные волоски на лице, груди, спине, животе;

• акантоз нигриканс — бархатистые темные участки в складках (шея, подмышки, пах), чаще при инсулинорезистентности.

Эти признаки усиливают подозрение на ПКЯ и требуют очной оценки врача.

База ухода: три шага без перегибов

Очищение 2 раза в день мягким гелем или крем-клинзером с пометкой "non-comedogenic". Увлажнение. Гелевые или лёгкие эмульсии нужны и жирной коже — это защита барьера и меньший риск поствоспалительных пятен. Солнцезащита SPF 30+ ежедневно. Минеральные фильтры (оксид цинка, диоксид титана) чаще переносятся спокойнее, но лучший SPF — тот, которым вы реально пользуетесь.

"Активы", которые работают

• Бензоилпероксид 2,5-5% — снижает C. acnes и воспаление; начните с меньших концентраций.

• Салициловая кислота 2% — мягко отшелушивает и прочищает поры.

• Азелаиновая кислота 10-15% — универсальный вариант для чувствительной кожи: противовоспалительное действие, выравнивание тона.

• Топические ретиноиды — ускоряют обновление клеток и предотвращают комедоны. Начинайте через день, с "горошины" на всё лицо и обязательным SPF.

Важно: вводите средства постепенно, наблюдайте за реакцией и не наслаивайте сразу несколько сильных продуктов — это только усилит раздражение.

Когда нужны рецептурные решения

При стойких высыпаниях обратитесь к дерматологу/гинекологу/эндокринологу. Возможные стратегии:

• Комбинированные КОК — стабилизируют гормональный фон, уменьшают влияние андрогенов и помогают наладить цикл.

• Антиандрогены (например, спиронолактон) — блокируют действие андрогенов на кожу; эффект развивается в среднем за 2-3 месяца.

• Метформин — при инсулинорезистентности улучшает чувствительность к инсулину и косвенно снижает выраженность кожных проявлений.

• Ретиноиды по рецепту (третиноин) или изотретиноин — по строгим показаниям и под наблюдением врача.

Не забываем про "системные" причины

Похожие на ПКЯ высыпания бывают и при других состояниях. Врач оценит цикл, уровень андрогенов, глюкозы и инсулина, исключит патологии щитовидной железы и дефициты (железо, витамин D, цинк, биотин). Самолечением такие вопросы не закрываются.

Образ жизни: поддержка без фанатизма

• Стресс-менеджмент (сон, психотерапия, нагрузка с удовольствием) — гормональные качели становятся предсказуемее.

• Питание с низкой гликемической нагрузкой может снижать количество воспалительных элементов.

• Терпение и план. ПКЯ — марафон: если один подход не работает, вместе с врачом подбирают следующий.