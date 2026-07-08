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Робопчела в полёте
Робопчела в полёте
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:57

Красное пятно после укуса пчелы не самое страшное: какая реакция требует срочных действий

Укус насекомого, такой как шершень или пчела, может обернуться для человека серьезной угрозой — вплоть до отека Квинке и остановки дыхания. О том, как распознать критическое состояние и что предпринять до приезда врачей, NewsInfo рассказала клинический иммунолог, доктор медицинских наук Наталья Калинина.

Ранее сообщалось, что в Чувашии произошел инцидент: электрогазосварщик во время ремонта частного дома подвергся нападению шершней. Насекомые ужалили мужчину в шею и руку, после чего пострадавший потерял сознание и был доставлен в реанимацию.

Подобные ситуации требуют быстрой реакции, ведь аллергические реакции на укусы насекомых нередко маскируются под другие недуги, сбивая с толку даже самого пострадавшего.

Специалист пояснила, что если после контакта с насекомым возникла лишь небольшая краснота в месте поражения, это не представляет серьезной опасности. Однако иная ситуация складывается, когда иммунный ответ организма переходит в острую фазу. В медицинской практике часто встречаются случаи, когда патология развивается стремительно, затрагивая систему дыхания.

"Развивается инфекционная аллергия, которая может дать обструкции, сжатие бронхов и нарушение дыхания, обязательно нужно ввести препарат. Наблюдать за течением, если есть необходимость, повторить введение. Если это серьезная история, аллергия, она включает разные этапы по степени тяжести, надо обязательно обратиться к врачу", — отметила иммунолог.

По словам доктора, существует мнение, что острые аллергические реакции — это лишь придумки, но на практике это не так. Когда речь заходит о развитии ситуации, где человек начинает задыхаться, времени на раздумья нет. При возникновении серьезных симптомов единственным спасением становится немедленный вызов экстренных служб.

"Чем раньше будет оказана помощь, если это настоящий отек, отек Квинке так называемый, то лучше. Приехать скорой, другого варианта нет", — пояснила врач.

В текущих условиях аллергические проявления отличаются особой тяжестью. Важно понимать, что оперативность прибытия бригады определяет дальнейший прогноз для пациента. Основным методом борьбы с последствиями укусов остается профилактика. Иммунолог рекомендует избегать провоцирующих ситуаций, а при наличии диагностированной склонности к аллергии — всегда иметь при себе антигистаминные препараты.

Стоит помнить, что при любом контакте с насекомыми в лесной зоне или на дачном участке, например, при укусе клеща, алгоритм действий должен быть отработан заранее. Эксперты также обращают внимание на то, что защита кожных покровов от внешних факторов в сезон активности насекомых — основа безопасности вашего здоровья.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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