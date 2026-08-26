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Мастер по сборке и ремонту компьютеров устанавливает кулер на материнскую плату
Мастер по сборке и ремонту компьютеров устанавливает кулер на материнскую плату
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:49

Эпоха домашних компьютеров может закончиться: рынок незаметно переводят на совсем другую модель

Серьезная трансформация рынка персональных компьютеров происходит из-за искусственного дефицита комплектующих, создаваемого крупнейшими технологическими корпорациями, говорит эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. предрек В беседе с NewsInfo специалист подчеркнул, что текущие рыночные механизмы намеренно искажаются ради тотального контроля над пользователями через облачные сервисы.

Ранее сообщалось, что персональные компьютеры в России могут превратиться в предмет роскоши, что вынудит граждан вернуться в компьютерные клубы. По прогнозам аналитиков, к 2028-2029 годам стоимость готовых сборок в стране способна вырасти на 20-50%. Основной причиной эксперты называли глобальную нехватку компонентов и их резкое удорожание на фоне стремительного развития нейросетей.

Корнейчук пояснил, что сегодня индустрию загоняют в дефицит памяти. Несмотря на то что выпуск модулей для домашних компьютеров в разы выгоднее, корпорации отдают приоритет серверному сегменту. По мнению эксперта, это похоже на осознанную стратегию по уничтожению потребительского рынка.

Компании стремятся лишить людей владения конечными устройствами, принуждая их к покупке бесконечных подписок на удаленные мощности. В индустрии уже фиксировались случаи, когда искусственный интеллект вызвал дефицит чипов памяти, что привело к разбалансировке поставок.

"Есть мнение, что индустрия подумала: а зачем нам давать пользователям конечные потребительские устройства. Мы хотим больше контроля над их данными, хотим, чтобы они платили нам за подписки постоянно. Возможно, сейчас идет уничтожение потребительского рынка для того, чтобы вместо покупки компьютера вы оплачивали облачные мощности", — отметил Корнейчук.

Ситуацию усугубляет политика гигантов, которые фактически кредитуют партнеров для закупки собственного серверного оборудования. Подобные манипуляции со спросом уже наблюдались во времена майнинг-бума, когда видеокарты удерживались на складах для поддержания высоких цен.

Сейчас аналогичные процессы влияют на стоимость мобильных устройств, так как подорожание модулей памяти напрямую отражается на розничных ценниках техники. При этом производители не спешат расширять заводы, опасаясь, что после насыщения дата-центров спрос обвалится.

"Они смотрят, что большого прогресса в моделях нет. Вместо того чтобы запускать модели на видеокартах, которым нужно много памяти, начнут делать чипы с замороженной моделью. Мгновенно происходит вычисление, получается фантастическая производительность, но почему они не делают этого сейчас? Потому что слишком быстро развиваются модели", — рассказал эксперт.

Решением проблемы может стать переход к специализированным процессорам с "замороженными" алгоритмами, которые не требуют огромных объемов оперативной памяти, говорит эксперт. Однако корпорациям выгоднее оттягивать этот момент, сохраняя зависимость рынка от дорогостоящих комплектующих. Пока западные гиганты ведут сложную игру, на рынке появляются альтернативные игроки, и часто Россия оказывается вне главной гонки из-за санкционного давления и нехватки собственных мощностей.

Тем не менее, надежда остается на китайских производителей, которые начинают насыщать сегмент потребительской памяти, игнорируя американские картельные договоренности. Параллельно с этим выручка рынка серверов продолжает бить рекорды, подтверждая смещение приоритетов бизнеса в сторону корпоративного сектора.

Подводя итог, Корнейчук усомнился в резком скачке цен на пятьдесят процентов в течение ближайшего года, но признал отсутствие перспектив для улучшения ситуации. Эксперт посоветовал приобретать необходимое железо сейчас, если на это есть средства, так как в долгосрочной перспективе дефицит может сохраняться вплоть до 2030-х годов. Давление на рынок комплектующих сохраняется, и даже рост цен на процессоры становится логичным продолжением общей стратегии удорожания сборки персональных систем.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Алексей Корнилов, эксперт в области технологий Марина Левченко

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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