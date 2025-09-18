Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by flyerwerk is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:50

Сбербанк открывает двери в индийский шопинг — работает даже там, где карты бессильны

Сбер запустил совместный проект с индийским кошельком Cheq для туристов

Путешествие в Индию давно стало популярным выбором для россиян: здесь сочетаются древние традиции, экзотическая кухня и выгодные цены на шопинг. Но одна из проблем всегда оставалась актуальной — как удобно и безопасно оплачивать покупки в стране, где банковская система сильно отличается от привычной. Теперь этот вопрос решается гораздо проще: "Сбер" запустил совместный проект с индийским электронным кошельком Cheq, что открывает новые возможности для туристов.

Новая система для путешественников

Cheq — это мобильное приложение, которое позволяет оплачивать покупки в Индии с помощью QR-кода. В отличие от международных карт, которые часто не принимаются в мелких лавках или уличных кафе, этот способ работает практически во всех торговых точках. Для туристов это значит одно: расплатиться можно и в ресторане, и на базаре, и даже в небольшом сувенирном магазине.

Для активации кошелька необходимо зарегистрироваться в приложении, подтвердить личность по паспорту и предъявить индийскую визу. После этого пользователь назначает встречу с агентом Cheq, который активирует сервис. Встречи возможны в крупных городах Индии — Дели, Мумбаи, Гоа и других популярных туристических точках. Пополнение счёта происходит через "Сбербанк Онлайн", что делает систему максимально удобной для россиян.

Сравнение способов оплаты

Способ оплаты

Где работает

Плюсы

Минусы

Банковские карты Visa/Mastercard

В крупных торговых центрах и отелях

Привычный формат оплаты

Ограниченное принятие, комиссии

Наличные рупии

Везде

Универсальный способ

Риск кражи, необходимость обмена валюты

Cheq через QR-код

Почти все магазины, кафе, рынки

Простота, быстрое пополнение через "Сбер"

Требуется активация и встреча с агентом

Советы шаг за шагом: как пользоваться Cheq

  1. Скачайте приложение Cheq на смартфон (iOS или Android).
  2. Пройдите регистрацию, загрузив паспортные данные и визу.
  3. В приложении выберите время и место встречи с агентом сервиса.
  4. После активации пополните счёт через "Сбербанк Онлайн".
  5. При оплате просто отсканируйте QR-код продавца.

Дополнительный лайфхак

Советуем сразу подключить push-уведомления о транзакциях, чтобы отслеживать расходы в реальном времени. Это особенно полезно в поездках, когда важно контролировать бюджет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: опираться только на наличные.
    Последствие: риск потерять деньги или остаться без сдачи.
    Альтернатива: использовать Cheq или привязанный кошелёк.
  • Ошибка: рассчитывать на оплату картой в уличных кафе.
    Последствие: отказ в обслуживании.
    Альтернатива: заранее активировать электронный кошелёк.
  • Ошибка: не подключить уведомления о транзакциях.
    Последствие: легко не заметить ошибку или мошенничество.
    Альтернатива: включить опцию оповещений в приложении.

А что если…

А что если турист забыл активировать Cheq до поездки? В таком случае он всё равно сможет пройти активацию уже в Индии. Главное — иметь под рукой паспорт и визу. Встречу с агентом можно назначить в течение пары дней, поэтому стоит предусмотреть это в первые дни путешествия.

А что если у человека нет смартфона? Тогда остаётся классический вариант — наличные или редкие точки, где принимают международные карты. Но в современном туризме смартфон становится таким же обязательным предметом, как паспорт.

Плюсы и минусы системы

Плюсы

Минусы

Оплата почти везде

Нужно встретиться с агентом для активации

Удобное пополнение через "Сбербанк Онлайн"

Требуется индийская виза

Быстро и безопасно

Нельзя пользоваться без смартфона

Нет необходимости возить большие суммы наличных

Ограничено для туристов без доступа к "Сберу"

FAQ

Как выбрать лучший способ оплаты в Индии?
Если вы едете ненадолго и планируете только экскурсии и рестораны, наличные могут быть удобнее. Но для длительных поездок Cheq окажется практичнее и безопаснее.

Сколько стоит регистрация в Cheq?
Регистрация бесплатна, платить нужно только при пополнении кошелька и при совершении покупок.

Что лучше: Cheq или наличные рупии?
Лучший вариант — комбинированный: часть суммы хранить в электронном кошельке, часть — в наличных.

Мифы и правда

  • Миф: электронные кошельки работают только для местных жителей.
    Правда: Cheq официально доступен для туристов с визой.
  • Миф: QR-оплата небезопасна.
    Правда: все транзакции защищены и проходят через официальные каналы.
  • Миф: проще всегда использовать доллары.
    Правда: в Индии доллары принимают далеко не везде, а курс обмена может быть невыгодным.

Три интересных факта

  1. В Индии QR-коды используются даже на уличных рынках — это одно из самых массовых внедрений цифровых платежей в мире.
  2. В 2022 году более 70% всех мелких транзакций в стране прошли через QR-оплату.
  3. Индийская платёжная система UPI считается одной из самых передовых: она охватывает миллионы пользователей и служит образцом для других стран.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, как проходит рабочий день пилота гражданской авиации сегодня в 4:43

Один день пилота: правда, о которой не задумываются пассажиры

Пассажиры видят пилота лишь на приветствии у трапа. Но его рабочий день начинается задолго до полёта и продолжается после посадки. Что скрыто за дверью кабины?

Читать полностью » Эксперты рассказали, как проходит рабочий день стюардесс на авиарейсах сегодня в 4:41

Работа за кулисами: секреты профессии бортпроводника

Стюардессы кажутся просто приветливыми помощниками в салоне. На деле их работа сложнее: за кулисами рейса они отвечают за безопасность, организацию и заботу о пассажирах.

Читать полностью » Эксперты объяснили, что происходит с изъятыми на контроле предметами в аэропортах сегодня в 3:40

Эти правила удивят туристов: что делают с предметами, изъятыми в аэропорту

На контроле в аэропорту часто изымают вещи. Эксперты объясняют, что происходит с предметами после изъятия и почему вернуть их пассажир уже не сможет.

Читать полностью » Протесты в Перу заблокировали доступ к Мачу-Пикчу: эвакуированы около 1400 человек сегодня в 2:23

Мачу-Пикчу под осадой: тысячи туристов оказались заложниками протеста

Мачу-Пикчу снова оказался в центре внимания: протесты парализовали транспорт, а туристов пришлось эвакуировать. Что стало причиной конфликта?

Читать полностью » Туристические достопримечательности: дома на скале в Сербии, мосту в Китае и реке Дрина сегодня в 1:22

Эти дома не просто жильё — каждый из них стал легендой, хотя задумывался иначе

Эти дома удивляют не архитектурой, а местом, где они стоят. Скалы, мосты и реки становятся для них естественными фундаментами.

Читать полностью » В Краснодаре открыли международные рейсы в Стамбул, Анталью, Дубай и Ереван сегодня в 0:36

От Сочи до Дубая: куда теперь можно улететь из Краснодара без пересадок

Краснодарский аэропорт вновь принимает регулярные рейсы. Какие города уже доступны пассажирам и куда можно улететь без пересадок?

Читать полностью » Туристы рассказали, как прошёл первый день безвизового режима в Китае вчера в 23:51

Россияне ворвались в Китай без виз: первые туристы делятся сюрпризами погранконтроля

Первые туристы въехали в Китай по безвизу: никаких вопросов на границе, быстрый контроль и новые возможности для путешествий.

Читать полностью » Аэрофлот назвал маршруты с наибольшим ростом спроса летом 2025 года вчера в 22:46

Гянджа удивила всех: спрос на рейс из Москвы вырос вдвое за одно лето

"Аэрофлот" назвал самые популярные и быстрорастущие маршруты: абсолютным рекордсменом стала линия Москва — Гянджа с удвоенным пассажиропотоком.

Читать полностью »

Новости
Еда

Пирожки с зеленью и сыром получаются воздушными при правильном замесе теста
Садоводство

Какое расстояние выдерживать при посадке топинамбура — советы аграриев
Наука

Джеймс Кеннетт: фрагментированная комета могла вызвать исчезновение мамонтов и кловисской культуры
Еда

Домашний паштет из куриной печени: богат железом и витаминами группы B
Еда

Шашлык из свинины в фольге в духовке получается сочным по традиционному методу
Питомцы

Ошибки в выборе одежды для собак зимой и как их избежать
Красота и здоровье

Американские исследования показали, что пневмония и инфекции стали главными причинами смертности при COVID-19
Красота и здоровье

Елена Малышева раскритиковала отказ пациента принимать статины при высоком холестерине
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet