Двое детей без пенсии после гибели отца: Путин извинился перед женой погибшего бойца СВО

Вопрос о выплатах семьям погибших участников СВО снова прозвучал публично и на этот раз получил личную реакцию президента. Во время Прямой линии Владимир Путин извинился перед жительницей Новосибирска, которая сообщила о задержке с оформлением пенсии по потере кормильца.

Обращение вдовы погибшего бойца

В эфир было направлено видеообращение от жительницы Новосибирска. Она рассказала, что является женой участника СВО, который погиб в 2024 году. По её словам, у семьи осталось двое детей.

Женщина уточнила, что на текущий момент они не получают пенсию по потере кормильца. В обращении прозвучал вопрос о том, можно ли ускорить сроки рассмотрения подобных ситуаций.

Извинения и обещание ускорить решение

Владимир Путин отреагировал на обращение и извинился за действия служб, допустивших такую ситуацию. Он связал произошедшее с нерасторопностью чиновников и признал, что вопрос требует вмешательства.

"Я хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность", — сказал президент России Владимир Путин.

Проблемы бюрократии и личный контроль

Он отметил, что здесь накопилось очень много проблем, связанных с избыточной бюрократией.

Путин заявил, что возьмёт решение подобных вопросов под личный контроль. Это прозвучало как реакция на конкретный случай, который он назвал недопустимым.