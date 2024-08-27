Том Круз продолжает оплачивать обучение дочери Сури несмотря на отказ от его фамилии

Сури Круз поступила в Карнеги-Меллон: Том Круз берет на себя все расходы

Несмотря на то, что дочь Тома Круза, Сури, отказалась от его фамилии, актер продолжает оплачивать её обучение. После окончания престижной школы Сури поступила в университет Карнеги-Меллон, где годовое обучение стоит 65 тысяч долларов. На прошлой неделе девушка переехала в общежитие, а 26 августа у нее уже начались занятия.

В окружении Круза сообщили Daily Mail, что Том всегда платил за обучение Сури и никогда не остановится, так как он стойкий человек. Том Круз и Кэти Холмс развелись еще в 2012 году.

По документам о разводе, актер обязан покрывать все расходы Сури, включая медицинские, стоматологические, страховые, образовательные, колледжные и другие внеклассные траты.