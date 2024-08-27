Том Круз продолжает оплачивать обучение дочери Сури несмотря на отказ от его фамилии

Несмотря на то, что дочь Тома Круза, Сури, отказалась от его фамилии, актер продолжает оплачивать её обучение. После окончания престижной школы Сури поступила в университет Карнеги-Меллон, где годовое обучение стоит 65 тысяч долларов. На прошлой неделе девушка переехала в общежитие, а 26 августа у нее уже начались занятия.
В окружении Круза сообщили Daily Mail, что Том всегда платил за обучение Сури и никогда не остановится, так как он стойкий человек. Том Круз и Кэти Холмс развелись еще в 2012 году.
По документам о разводе, актер обязан покрывать все расходы Сури, включая медицинские, стоматологические, страховые, образовательные, колледжные и другие внеклассные траты.
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