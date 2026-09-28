Деньги за долголетие не обманут возраст: двести тысяч рублей предлагают тогда, когда главное уже упущено

Единоразовая выплата в размере двести тысяч рублей для граждан, достигших столетнего возраста, не станет реальным инструментом увеличения продолжительности жизни, сообщил физиолог, руководитель научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новоселов. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что биологические механизмы старения невозможно обмануть финансовыми вливаниями на финишном этапе пути.

Ранее в Общественной палате выступили с инициативой ввести федеральную меру поддержки для вековых юбиляров. Авторы предложения заявили, что сумма в 200 000 рублей станет для россиян стимулом внимательнее следить за собственным здоровьем.

При этом в медицинской среде напоминают, что биологический предел организма часто обусловлен тем, как мужчины и женщины стареют.

Гериатр пояснил, что деньги не способны изменить фундаментальные законы природы. По его словам, если механизмы жизнедеятельности мыши рассчитаны на два года, никакие ресурсы не заставят ее прожить десять лет. У человека ситуация аналогичная: критически важен фундамент, заложенный задолго до глубокой старости.

"Идет речь о качестве жизни. Чтобы дожить до ста лет, нужно денег больше для обеспечения качества жизни, но не в сто лет, а на более раннем периоде, чтобы пенсии были побольше. Чтобы люди могли позволить себе отдохнуть, заплатить за стоматологию платную, не ждать очереди, купить качественное питание. Когда смотришь на пенсионеров, которые откладывают продукты в магазинах, понимаешь, эти люди до ста лет вряд ли доживут", — подчеркнул Новоселов.

Специалист отметил, что достижение столетнего рубежа в текущих реалиях часто сопровождается тяжелыми патологиями, потерей функциональности и инвалидностью. Врачи констатируют, что для сохранения ясности ума и бодрости требуется системная профилактика заболеваний. Выплата же, скорее всего, будет потрачена родственниками на уход за немощным человеком, а не на само развитие долгожителя.

Геронтолог обратил внимание на оторванность чиновничьих инициатив от реальности. В России проживает около семнадцати тысяч человек старше ста лет, для государства это были бы незначительные расходы. Однако вместо адресных подарков-фантиков необходимо развивать научную базу и готовить кадры. Сейчас многие забывают, что на состояние сосудов и сердца напрямую влияет и нехватка общения.

"Науку базового старения не изучают ни врачи, ни биологи в курсе очного высшего образования. Поэтому эти деньги тратятся как на какой-то фантик — красивенький и блестящий. Для государства такого великого, как Россия, это копеечный подарок. Нужно искать механизмы старения, верифицировать их, а для этого нужны специалисты, заточенные на геронтологию", — рассказал физиолог.

Эксперт резюмировал, что истинное долголетие заключается в сохранении физических возможностей и радости жизни. Для этого медицина должна ориентироваться на управление ресурсом молодости.

Без системной поддержки пенсионеров в возрасте 60-70 лет, когда формируются основные риски, разовые выплаты в сто лет останутся лишь популистским жестом. Ученые также подчеркивают, что даже при сохранении физического здоровья для пожилых людей крайне важна поддержка когнитивных функций.

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