Безвиз и безнал: как изменятся поездки в Поднебесную

Российские путешественники скоро получат возможность расплачиваться в Китае не только наличными, но и с помощью карт "Мир" и QR-кодов. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

Как это будет работать

По словам Костина, схема с QR-кодами уже привычна китайцам и всё активнее используется в России:

"У вас есть телефон, и вы им платите. Так платит весь Китай. Это и в России уже распространено".

Таким образом, оплата для российских туристов станет максимально понятной и удобной.

Почему не только карта "Мир"

С картами "Мир" ситуация осложняется санкционными ограничениями. Поэтому QR-коды рассматриваются как более гибкое и перспективное решение: они не зависят напрямую от взаимодействия финансовых организаций и обходят многие технические барьеры.

Рост турпотока требует решений

Глава ВТБ подчеркнул: с увеличением числа поездок между Россией и Китаем растёт и потребность в привычных туристам платёжных инструментах. По его мнению, высокий спрос ускорит внедрение системы.

Контекст: безвизовый режим

Вопрос удобных платежей стал особенно актуальным после объявления о введении безвизового въезда. С 15 сентября россияне смогут находиться в Китае без визы до 30 дней. Эксперты ожидают, что эта мера заметно увеличит турпоток и усилит необходимость налаживания бесперебойных расчётов.