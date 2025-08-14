Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
реставрация каменной кладки
реставрация каменной кладки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 16:18

Стало известно, что появится в старинной больнице Москвы после реставрации

Мэр Москвы объявил о масштабной реставрации исторического здания Павловской больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале подготовки проекта реставрации главного здания Павловской больницы, построенного в начале XIX века по проекту Матвея Казакова и позднее перестроенного Доменико Жилярди. Этот памятник архитектуры, признанный объектом культурного наследия, планируется адаптировать для современных нужд, сохранив его исторический облик.

После завершения работ в отреставрированном здании площадью более 5 тыс. квадратных метров разместится Флагманский волонтерский центр. По словам мэра, здесь создадут условия для работы добровольческих организаций, включая коворкинги, переговорные комнаты, библиотеку и лектории. Также предусмотрены зоны отдыха, кафе и многофункциональные залы для мероприятий разного формата — от кинопоказов до театральных постановок.

Особое внимание уделят творческим и технологическим пространствам. В здании оборудуют арт-мастерские, медиазону с контент-фермами и видеостудиями, а также музыкальную студию звукозаписи. Для активного досуга предусмотрят спортивные и танцевальные залы, а любителей современных технологий заинтересуют VR-пространства. Дополнительно откроют выставочные площадки, пресс-центр и типографию.

Этот проект не только сохранит исторический облик одного из знаковых зданий Москвы, но и наполнит его новыми функциями, сделав центром притяжения для волонтеров, творческих коллективов и технологических энтузиастов, отмечают столичные власти.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смоленские аграрии начали уборочную кампанию с рекордных показателей 10.08.2025 в 16:26

Хлебороб бьёт рекорды: как Смоленщина увеличивает урожайность

В Смоленской области стартовала уборочная кампания, причём хозяйства Сычёвского, Вяземского и Кардымовского округов уже демонстрируют высокие темпы работы. Лидером по урожайности пока остаётся Смоленский муниципальный округ, где аграрии применяют современные технологии и расширяют посевные площади.

Читать полностью » Врач напомнил москвичам правила поведения в жару выше 30 градусов 09.08.2025 в 23:16

Солнце в зените — враг №1: как пережить опасные часы жары

Врачи напоминают: жара выше +30 °C требует особой осторожности. Что нельзя делать и как поддержать организм в знойные дни.

Читать полностью » Российские школьники завоевали 8 медалей на олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 09.08.2025 в 23:02

Один на один со своим умом: как наши школьники покорили мировую олимпиаду по ИИ

Московский аэропорт Шереметьево встретил российских школьников, триумфально выступивших на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае. В копилке сборной — шесть золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали, что позволило команде войти в десятку сильнейших в общем зачете.

Читать полностью » Силы ПВО пресекли третью попытку атаки дронов на Москву 09.08.2025 в 15:28

Третий за сутки: как защищают воздушное пространство столицы

Системы противовоздушной обороны вновь предотвратили потенциальную угрозу в столице, уничтожив вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы: уже третий за минувшие сутки. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, отметив оперативную работу экстренных служб на месте падения обломков.

Читать полностью » Губернатор Гладков сообщил о гибели супружеской пары при атаке дрона в Борисовском районе 09.08.2025 в 12:21

Две жизни — один удар: беспилотник ВСУ оборвал семейную историю в секунду

В результате атаки беспилотника в Белгородской области погибли двое мирных жителей.

Читать полностью » Белгородстат: цены на овощи и яйца снизились в начале августа 08.08.2025 в 23:53

Цены падают, а выгода растёт: что скрывают ценники в августе

В Белгородской области отмечается дальнейшее снижение цен на овощи.

Читать полностью » Вячеслав Гладков сообщил о гибели гражданского при ударе FPV-дрона в Валуйском округе 08.08.2025 в 23:39

Дорога домой стала последней: как обычный день превратился в катастрофу

В Белгородской области украинские вооруженные формирования убили мирного жителя Белгородчины.

Читать полностью » Сергей Собянин открыл первое электродепо 08.08.2025 в 22:31

Метро будущего: как новое Столбово изменит карту московского транспорта

В преддверии Дня строителя мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл первое электродепо "Столбово" в ТиНАО, которое станет ключевым объектом для обслуживания Троицкой линии метро. В будущем, после ввода депо "Троицкое", оно также будет обслуживать Сокольническую линию, что значительно улучшит транспортную логистику столицы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Mayo Clinic: уменьшение груди возможно только при снижении общего жира
Авто и мото

Renault и Geely начнут выпуск электрокроссоверов на платформе GEA
Еда

Три правила варки картофеля: крупная нарезка, мало воды, соль в конце
ДФО

Приамурье наращивает производство отечественных семян сои для полного импортозамещения
Культура и шоу-бизнес

Певец Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи
Красота и здоровье

Доктор Рышавка о важности микробиома: от рака до настроения — что мы не замечаем
Питомцы

Как правильно давать таблетку собаке — рекомендации ветеринаров
Красота и здоровье

Не стойте в бездействии: важные советы по восстановлению в летнюю жару
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru