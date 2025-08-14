Стало известно, что появится в старинной больнице Москвы после реставрации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале подготовки проекта реставрации главного здания Павловской больницы, построенного в начале XIX века по проекту Матвея Казакова и позднее перестроенного Доменико Жилярди. Этот памятник архитектуры, признанный объектом культурного наследия, планируется адаптировать для современных нужд, сохранив его исторический облик.

После завершения работ в отреставрированном здании площадью более 5 тыс. квадратных метров разместится Флагманский волонтерский центр. По словам мэра, здесь создадут условия для работы добровольческих организаций, включая коворкинги, переговорные комнаты, библиотеку и лектории. Также предусмотрены зоны отдыха, кафе и многофункциональные залы для мероприятий разного формата — от кинопоказов до театральных постановок.

Особое внимание уделят творческим и технологическим пространствам. В здании оборудуют арт-мастерские, медиазону с контент-фермами и видеостудиями, а также музыкальную студию звукозаписи. Для активного досуга предусмотрят спортивные и танцевальные залы, а любителей современных технологий заинтересуют VR-пространства. Дополнительно откроют выставочные площадки, пресс-центр и типографию.

Этот проект не только сохранит исторический облик одного из знаковых зданий Москвы, но и наполнит его новыми функциями, сделав центром притяжения для волонтеров, творческих коллективов и технологических энтузиастов, отмечают столичные власти.