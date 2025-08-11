Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:36

Не масло и не мука: неожиданный продукт для нежной серединки непопулярного торта

Пошаговый рецепт "Павловы" с клубникой и миндалём

Многие считали, что "Павлова" — это просто хрустящее безе с кремом. Однако первый опыт оказался полным провалом. Местный ресторан заказал у одной девушки сотню порций десерта для торжества в честь знаменитого австралийского кулинара. Она испекла корзиночки, которые были твёрдыми от корки до сердцевины, и заботливо запаковала их, чтобы сохранить "идеальную" хрусткость. Лишь много месяцев спустя она узнала, что настоящее безе должно быть хрустящим снаружи и мягким, как зефир, внутри.

Она до сих пор представляет, как гости того ужина ломали эти сухие оболочки, и белоснежные крошки разлетались в стороны. Этот опыт стал уроком на всю жизнь.

Секрет удачного безе

Теперь "Павлова" получается именно такой, какой должна быть — с золотистой корочкой и нежной серединкой. Добиться этого помогают несколько приёмов:

  • Медленное взбивание — на невысокой скорости, но дольше, чтобы образовалась плотная и устойчивая пена.
  • Кукурузный крахмал — даёт мягкость середине и впитывает лишнюю влагу.
  • Миндальная мука — придаёт лёгкий ореховый вкус.
  • Начинка всегда простая и свежая: слегка подслащённая клубника и воздушные сливки.

Главное — есть десерт сразу после сборки, пока клубничный сок не пропитал безе.

Ингредиенты

  • Сахар — 300 г
  • Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
  • Белки — 6 шт.
  • Винный камень — 2 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Ванильный экстракт — 4 ч. л.
  • Миндальная мука — 57 г
  • Нарезанный миндаль — 43 г
  • Клубника — 680 г
  • Жирные сливки — 480 мл
  • Сахарная пудра — 3 ст. л.
  • Кошерная соль — 1/8 ч. л.

Как приготовить

  1. Разогреть духовку до 135 °C, застелить противень пергаментом.
  2. Смешать сахар с крахмалом.
  3. Взбить белки с винным камнем и солью до мягких пиков. Постепенно подсыпать сахарную смесь, продолжая взбивать до густых и глянцевых пиков.
  4. Вмешать ваниль и миндальную муку.
  5. Выложить массу кругом диаметром 23 см, приподняв края.
  6. Поставить в духовку, снизить температуру до 110 °C и выпекать 1,5 часа. Дать остыть внутри духовки минимум 2 часа.
  7. Взбить сливки с сахарной пудрой и солью до мягких пиков.
  8. Аккуратно снять безе с пергамента, выложить сливки, клубнику, посыпать миндалём и сахарной пудрой. Подавать сразу.

Полезные советы

  • Хранить охлаждённое безе можно до 5 дней в герметичной таре, но оно постепенно теряет хрусткость.
  • Для праздников лучше готовить безе заранее, а собирать десерт непосредственно перед подачей.

Так однажды допущенная ошибка превратилась в рецепт, который с гордостью готовят уже много лет.

