Не масло и не мука: неожиданный продукт для нежной серединки непопулярного торта

Многие считали, что "Павлова" — это просто хрустящее безе с кремом. Однако первый опыт оказался полным провалом. Местный ресторан заказал у одной девушки сотню порций десерта для торжества в честь знаменитого австралийского кулинара. Она испекла корзиночки, которые были твёрдыми от корки до сердцевины, и заботливо запаковала их, чтобы сохранить "идеальную" хрусткость. Лишь много месяцев спустя она узнала, что настоящее безе должно быть хрустящим снаружи и мягким, как зефир, внутри.

Она до сих пор представляет, как гости того ужина ломали эти сухие оболочки, и белоснежные крошки разлетались в стороны. Этот опыт стал уроком на всю жизнь.

Секрет удачного безе

Теперь "Павлова" получается именно такой, какой должна быть — с золотистой корочкой и нежной серединкой. Добиться этого помогают несколько приёмов:

Медленное взбивание — на невысокой скорости, но дольше, чтобы образовалась плотная и устойчивая пена.

Кукурузный крахмал — даёт мягкость середине и впитывает лишнюю влагу.

Миндальная мука — придаёт лёгкий ореховый вкус.

Начинка всегда простая и свежая: слегка подслащённая клубника и воздушные сливки.

Главное — есть десерт сразу после сборки, пока клубничный сок не пропитал безе.

Ингредиенты

Сахар — 300 г

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Белки — 6 шт.

Винный камень — 2 ч. л.

Щепотка соли

Ванильный экстракт — 4 ч. л.

Миндальная мука — 57 г

Нарезанный миндаль — 43 г

Клубника — 680 г

Жирные сливки — 480 мл

Сахарная пудра — 3 ст. л.

Кошерная соль — 1/8 ч. л.

Как приготовить

Разогреть духовку до 135 °C, застелить противень пергаментом. Смешать сахар с крахмалом. Взбить белки с винным камнем и солью до мягких пиков. Постепенно подсыпать сахарную смесь, продолжая взбивать до густых и глянцевых пиков. Вмешать ваниль и миндальную муку. Выложить массу кругом диаметром 23 см, приподняв края. Поставить в духовку, снизить температуру до 110 °C и выпекать 1,5 часа. Дать остыть внутри духовки минимум 2 часа. Взбить сливки с сахарной пудрой и солью до мягких пиков. Аккуратно снять безе с пергамента, выложить сливки, клубнику, посыпать миндалём и сахарной пудрой. Подавать сразу.

Полезные советы

Хранить охлаждённое безе можно до 5 дней в герметичной таре, но оно постепенно теряет хрусткость.

Для праздников лучше готовить безе заранее, а собирать десерт непосредственно перед подачей.

Так однажды допущенная ошибка превратилась в рецепт, который с гордостью готовят уже много лет.