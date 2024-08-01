О доходах не отчитывался: задержанный гендиректор "Военторга" Павлов "нажил" особняк на Рублёвке и банкетный зал

На задержанном генеральном директоре "Военторга" Владимире Павлове числился особняк на Рублёвке стоимостью 300 миллионов рублей. Также он был совладельцем премиального банкетного зала "Консул" на Остоженке и одним из руководителей известной гостиничной сети "Славянка". Об этом сообщает SHOT.

Телеграм-канал выяснил, что 67-летний мужчина имел участок в элитном посёлке "Горки-9/2", где построил многомиллионный особняк. По соседству проживают нефтегазовые магнаты и представители шоу-бизнеса. В особняке топ-менеджера "Военторга" нередко закатывались шумные вечеринки.

"Тогда весь дом был уставлен картонными фигурами с изображением именинника в полный рост в образах Павлова — нападающего "Спартака" или же музыканта "Битлз". В качестве сувенира всем раздавали газету, на которой младенца — главу "Военторга" держал сам Юрий Гагарин", — пишет SHOT.

Банкетный зал, совладельцем которого являлся Павлов, часто заключал госконтракты на питание высоких гостей и имел ежегодную прибыль в десятки миллионов. Оборот гостиничного комплекса "Славянка" составлял до одного миллиарда рублей в год. В разное время там останавливались герои СССР и военачальники Иван Кожедуб и Александр Покрышкин.

"Военторгом" Павлов руководит последние 12 лет. Прибыль крупнейшей росийской сети превышает сто миллиардов рублей. О доходах Павлов, как чиновник, не отчитывался.

Павлова вместе с сообщником задержали 1 августа. Его обвиняют в завышении на 400 млн рублей суммы контрактов армейских несессеров в 2019 году. Гендиректор "Военторга" доставлен в Мещанский суд Москвы, где ему изберут меру пресечения.

Фото: web. archive.org/karel291 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).